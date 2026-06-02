株式会社キャリア・マム、はてなベース株式会社・フリー株式会社と連携し「速習freee会計研修・実地研修版」の提供を開始

株式会社キャリア・マム

株式会社キャリア・マム（本社：東京都多摩市、代表取締役：堤香苗、以下「キャリア・マム」）は、はてなベース株式会社（本社：東京都新宿区、代表取締役：世戸口逸人）、フリー株式会社（本社：東京都品川区、CEO：佐々木大輔、以下「freee」）と連携し、freee会計を活用した経理人材育成プログラム「速習freee会計研修・実地研修版」の提供を開始いたします。

本研修は、freeeを導入した企業への就労を目指す方を対象に、動画8時間のE-learningと2日間の実地研修を組み合わせた実践型カリキュラムです。仕訳から月次決算まで一気通貫で学べる設計となっています。修了後は、キャリア・マムおよびはてなベース両社の就労ネットワークを通じて、freeeを導入した企業への就労紹介を受けることができます。

■ 子育て・介護を抱える方々にも、経理の現場で活躍できる機会を

少子高齢化や働き方改革が進む中、経理業務のDX化・クラウド化は急速に拡大しています。しかし、freeeをはじめとするクラウド会計ソフトを実務レベルで活用できる人材は依然として不足しており、特に地方在住者・子育て中・経理ブランクのある方々が経理職へ再参入するための実践的な学習環境が求められていました。

キャリア・マムではこれまでも、子育てや介護などライフステージの変化に合わせながら働きたい方々に向けて、多様な就業機会の創出とスキルアップ支援に取り組んできました。

この課題に対し、全国12万人のネットワークと30年のプロジェクト型テレワーク実績を持つキャリア・マムと、freeeと連携して即戦力経理人材の育成を手掛けるはてなベースが連携。クラウド会計スキルの習得から就労マッチングまでをワンストップで提供する「速習freee会計研修・実地研修版」を共同で開始します。

■「速習freee会計研修・実地研修版」プログラム概要

「速習freee会計研修・実地研修版」は、はてなベース代表・世戸口逸人が理事を務める一般社団法人DIGITALBASE（※一般社団法人DIGITALBASEの詳細は末尾のはてなベース株式会社概要をご参照ください）がfreeeの協力のもと制作したE-learningに、はてなベースに在籍する公認会計士・税理士・freee認定アドバイザーによる実地研修を加えた実践型の経理人材育成研修です。freee会計の操作に慣れるだけでは現場では通用しないという考えのもと、取引入力から月次決算まで「ひと月を一気通貫で回す」ことを前提に設計しています。

PHASE 1 / E-LEARNING（動画8時間）

freeeの初期設定、勘定科目のセットアップ、取引登録、自動経理、請求書・経費の流れを全15レッスンで学習します。視聴期間は1ヶ月で、自分のペースで受講可能。視聴後に理解度テストを実施します。

（総尺：8時間 / レッスン数：15 / 視聴期間：1ヶ月）

PHASE 2 / 実地研修（2日間）

架空企業の1ヶ月分の取引データを使い、実際に月次決算を回します。講師が仕込んだ「トラップ」に気づき、どう処理するかを判断する演習を通じて、仕訳の根拠を言語化できる状態まで引き上げます。

・DAY 1：取引整理・仕訳

・DAY 2：月次決算・税理士連携

PHASE 3 / マッチング

研修の総合評価をもとに修了証を発行。稼働量・業種・リモート可否などの希望条件を踏まえ、就労先候補を複数ご紹介します。両社の強みを生かし、登録から紹介までを一気通貫して完結します。

（形式：オンライン60分 / 複数社ご提案）

PHASE 4 / 就労後サポート

就労開始後も、freeeの操作や会計処理の判断に迷ったら、講師陣に直接質問できるSlackチャンネルを提供します。現場での独り立ちまでを設計に含んでいるのが本研修のスタンスです。

（質問可能期間：6ヶ月 / 形式：Slackチャットを利用した質疑応答）

■ 修了後のキャリアパス-キャリア・マム・はてなベースの両ネットワークから就労先を紹介

研修修了後、希望者はキャリア・マムまたははてなベースに登録し、希望に沿った就労先の紹介を受けることができます。

1. キャリア・マム全国ネットワーク（チーム型業務委託）

全国12万人のネットワークと30年のプロジェクト型テレワーク実績を持つキャリア・マムの実践スタッフとして活躍できます。マネジメント研修も受講でき、プロジェクトマネージャーへの継続的なキャリアアップも目指せます。

2. リモートスタッフ

経理実務コンサルタントの指示のもと、日次～月次決算の実務を遂行するポジション。完全在宅・フルリモートで、週3日以上・1日3時間以上から勤務可能です。子育て中の方や地方在住の方も多数活躍しています。

3. 経理実務コンサルタント

顧客の業務設計から経理実務まで幅広い業務に携わるポジション。フルリモート・業務委託で自由な働き方が可能です。スキルや実績に応じた報酬設定で、専門家として長期的に活躍できます。

4. はてなベースの自社案件

はてなベースが受託する記帳代行・経理BPO案件に、メンバーとして直接アサイン。freee会計を活用した案件が中心です。

5. 講師へのキャリアパス

研修で優秀な成績を収めた方には、次回以降の講師としての登壇をご案内。将来的な正社員登用のルートもあります。

■ 受講内容・申込

・E-learning 全15レッスン

・2日間の実地研修費

・freeeデモ環境の利用

・修了テスト・修了証の発行

・Slack質問対応・講師フィードバック

・就労マッチング面談

・就労後6ヶ月間のSlackサポート

・申込・詳細：公式ページhttps://hatenabase.github.io/hatenabase-freee-training/career-mom/

※受講料については公式ページをご参照ください

■ 株式会社キャリア・マム 会社概要

会社名 ：株式会社キャリア・マム

代表者 ：代表取締役 堤 香苗

設立 ：2000年8月8日

所在地 ：〒206-0033 東京都多摩市落合1-46-1 ココリア多摩センター5階

電話 ：042-389-0220

URL ：https://corp.c-mam.co.jp/

キャリア・マムは、全国12万人のネットワークと30年のプロジェクト型テレワーク実績を持つ在宅就業・チーム型業務委託のパイオニアです。子育て中・介護中・ブランクのある方を含む多様な人材の就業支援に取り組み、実践スタッフとして活躍しながらマネジメント研修も受講できる体制を整えています。

■ はてなベース株式会社 会社概要

会社名 ：はてなベース株式会社

代表者 ：代表取締役 世戸口 逸人

設立 ：2023年2月

所在地 ：東京都新宿区愛住町23-1 woody21 6階

電話 ：070-9378-9815

メール ：info@hatenabase.com

URL ：https://hatenabase.jp/

はてなベースは、freee会計を軸としたバックオフィスDX支援と即戦力経理人材の育成に取り組む会社です。代表・世戸口逸人が理事を務める一般社団法人DIGITALBASEとフリー株式会社が共同開発したE-learningに独自の実地研修を組み合わせた「速習freee会計研修・実地研修版」を提供し、クラウド会計の即戦力人材を輩出しています。DXシステム導入支援・経理業務改善・AI人材育成などを通じ、上場企業から創業期まで幅広いクライアントの自律型バックオフィスの設計を手がけます。

■ フリー株式会社 会社概要

会社名 ：フリー株式会社

代表者 ：CEO 佐々木大輔

設立 ：2012年7月9日

所在地 ：東京都品川区大崎1-2-2 アートヴィレッジ大崎セントラルタワー21F

URL ：https://corp.freee.co.jp/

freeeは「スモールビジネスを、世界の主役に。」というミッションのもと、だれもが自由に経営できる統合型経営プラットフォームを実現します。日本発のSaaS型クラウドサービスとして、パートナーや金融機関と連携することでオープンなプラットフォームを構築し、「マジ価値」を提供し続けます。

【本リリースに関するお問い合わせ】

株式会社キャリア・マム 広報担当 メールアドレス：pr@c-mam.co.jp