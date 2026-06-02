株式会社Her′s（ハーズ）プロeスポーツチーム「KIT StarLeven KYUSHU」と公式スポンサー契約を締結

株式会社Her's

株式会社Her's（本社：東京都中央区、代表取締役：金子寛人）は、木村情報技術株式会社（本社：佐賀県佐賀市、代表取締役：木村隆夫）が運営するプロeスポーツチーム「KIT StarLeven KYUSHU」と、公式スポンサー契約を締結したことをお知らせいたします。

■スポンサー就任の背景と目的

株式会社Her'sは、「人とビジネスのポテンシャルを無限大に」というミッションのもと、「AI・Webマーケティング×教育」を事業の柱とし、グループ内の金融事業と掛け合わせて顧客の利益最大化に貢献する企業です。今回、デジタルネイティブ世代へ圧倒的なリーチ力を持ち、eスポーツという新たなフィールドで熱狂を生み出し続ける「KIT StarLeven KYUSHU」のビジョンに共鳴し、スポンサー就任を決定いたしました 。スポーツやエンターテインメントの枠を超え、テクノロジーと情熱で未来を切り拓くチームの姿勢は、弊社の目指す「ポテンシャルの解放」に通ずるものです。本提携を通じて、eスポーツシーンの発展および組織のデジタル・AI活用支援に貢献してまいります 。

■株式会社Her's 代表取締役 金子寛人 コメント

この度、木村情報技術株式会社様が運営する『KIT StarLeven KYUSHU』をサポートさせていただけることを、大変光栄に思います。私たちは教育とテクノロジーの力を通じて、挑戦者の可能性を最大化することを使命としています。eスポーツは、まさに個人のスキルと戦略、そしてチームの絆が試される究極の知的スポーツです。常に高みを目指し、ファンに感動を届ける選手たちの姿は、私たちが支援したい『挑戦者』そのものです。今回のパートナーシップを通じ、チームの活動を支えるとともに、eスポーツが持つ無限の可能性を世の中に広めていけるよう、全力で伴走してまいります。

■株式会社Her'sについて

株式会社Her'sは、「人とビジネスのポテンシャルを引き出し、未来の可能性を無限大に」をミッションに、人×Web事業を展開しています 。AI・Webマーケティング×教育を事業の柱とし、グループ内の金融事業と掛け合わせて顧客の利益最大化に貢献しています。

会社名： 株式会社Her's（ハーズ）

代表者： 代表取締役 金子寛人

所在地： 〒104-0031 東京都中央区京橋3-9-2 宝国ビル5F

事業内容： AI・Webマーケティング×教育、金融関連事業

URL： https://hers-net.co.jp/

■KIT StarLeven KYUSHU 運営会社 概要

運営会社： 木村情報技術株式会社

代表者： 代表取締役 木村隆夫

本社所在地： 佐賀県佐賀市卸本町6-1

チームURL： https://starleven.jp/

【本件に関するお問い合わせ先】

株式会社Her's 広報担当

Email：web@hers-net.co.jp