【株式会社アトラス】人気の「ペットボトルホルダー」をはじめ、見逃せない注目アイテムが「アトラス楽天市場店」にてセールまもなく開催

株式会社アトラス

ステンレス製品の企画・設計・開発を行う、株式会社アトラス（東京都八王子市／代表取締役：林一郎）は、「アトラス楽天市場店」にて楽天が開催する「楽天スーパーSALE」（2026年6月4日（木）20:00～6月11日（木）1：59）に参加いたします。今回の楽天スーパーSALEでは、夏に大活躍する人気の「ペットボトルホルダー」をはじめ、大容量×しっかり保冷で真夏のスポーツやアウトドアも快適に楽しめる「スポーツジャグ」や、ハンドル付きで持ち運びやすさと高い保冷力を兼ね備えた「アウトドアボトル」など注目アイテムが勢揃い。通勤・通学からフィットネス、アウトドア、レジャーまで、毎日のあらゆるシーンで快適に使えるアイテムが揃っています。

アトラス楽天市場店のストアページはこちら：https://www.rakuten.co.jp/atlas-online/

SALE対象 おすすめ製品

BOTTLE in BOTTLE（ボトルインボトル） ペットボトルホルダー

冷やしたペットボトルをそのまま入れるだけ！冷たさ長時間キープ

真空断熱構造により保温・保冷効果が長持ちし、市場で売れ筋ブランドペットボトルの約90％のペットボトルに対応。キャップを回す際もボトルをしっかり固定でき、使い勝手に優れています。折りたたみ式ハンドル付きで持ち運びも便利。さらに結露しにくく、バッグの中が濡れる心配もありません。炭酸飲料やコーヒー、お茶など、水筒では持ち運びが難しい飲み物の保冷にも対応しています。

セール価格 : 1,330円(税込)10%OFF

販売ページ : https://item.rakuten.co.jp/atlas-online/abib-e/

AQUAGE (アクアージュ) ダイレクトジャグボトル

激しい運動時もたっぷり飲める大容量！スポーツ飲料対応の直飲みできるジャグボトル

ゴクゴク飲める直飲みタイプで、スポーツドリンクにも対応。ワイドな口径設計により大きな氷も入れやすく、手を入れてしっかり洗えるためお手入れも簡単です。握りやすく丈夫なハンドル付きで持ち運びにも便利。さらに底プレートが本体を傷や凹みから守ります。真空断熱二重構造により、冷たい飲み物を長時間キープできます。

販売価格 : 2,980～3,980円(税込) 10%OFFクーポンあり

販売ページ : https://item.rakuten.co.jp/atlas-online/adjb/

WENS PRODUCTS (ウェンズプロダクツ) パッキン一体型ハンドル付きステンレススクリューボトル

パッキン一体型で洗いやすい！持ち運びやすくキズに強いタフなボトル

パッキン一体型構造で、付け外しの手間や紛失の心配がなく、洗いやすく衛生的。フタ内面はシンプル設計で、スポンジだけで簡単にお手入れでき、さらに水滴が垂れにくい工夫も施されています。キズに強く滑りにくいパウダー塗装を採用し、スポーツドリンクにも対応。軽量で折りたたみ式ハンドル付きのため持ち運びも便利です。広口設計で氷も入れやすく、真空断熱＋銅メッキ加工により優れた保冷・保温力を実現しました。

販売価格 : 1,780～2,280円(税込) 10%OFFクーポンあり

販売ページ : https://item.rakuten.co.jp/atlas-online/awsl/

WENS PRODUCTS (ウェンズプロダクツ) ハンドル付きステンレススクリューマグボトル

軽くて丈夫！キズつきにくい！ハンドル付きスクリューボトル

保冷・保温対応のシンプルデザインで、日常使いからアウトドアまで幅広く活躍。キズに強く滑りにくいパウダー塗装を採用し、アクティブシーンでも使いやすい設計です。軽量かつ折りたたみ式ハンドル付きで持ち運びも便利。さらに、広口＆少ないパーツ構造でお手入れも簡単。真空断熱＋銅メッキ加工により、高い保冷・保温力を実現しています。

販売価格 : 1,580～1,980円(税込) 10%OFFクーポンあり

販売ページ : https://item.rakuten.co.jp/atlas-online/awpb-01/

■企業情報

株式会社アトラスは、多くの企業様からのOEM生産受注を受け国内屈指の店頭導入実績を持つステンレス製卓上用品・キッチン用品メーカーです。シリーズ累計出荷数500万本を突破した保冷・保温機能付きペットボトルホルダー「BOTTLE in BOTTLE（ボトルインボトル）」、5層の断熱構造で高い保温・保冷効力を実現した超保温ボトル「TEMPEAK（テンピーク）」など、日常の様々なシーンで活躍する個性あるアイテムを開発・製造しています。品質や機能性にこだわった製品は、東京都八王子市のふるさと納税返礼品としても採択されています。よりエコに、より快適な生活に寄り添うために。これからも移り変わるニーズに応え、お客様の潤いある毎日をサポートする製品をお届けしていきます。

■アトラス関連サイト

公式オンラインショップ https://www.atlasonline.jp/

Yahoo店 https://store.shopping.yahoo.co.jp/atlas2001/

amazon店 https://www.amazon.co.jp/atlas

楽天市場店 https://www.rakuten.co.jp/atlas-online/

au Pay店 https://wowma.jp/user/91652623

メルカリ店 https://mercari-shops.com/shops/254EQP9qLCS38GerhGrzLA

Qoo10店 https://www.qoo10.jp/shop/atlasonline

株式会社アトラス

代表取締役：林一郎

所在地：〒192-0046 東京都八王子市明神町4-7-15 落合ビル2F

設立：2001年

公式HP : https://www.atlas-scm.jp/

業内容：小売業・卸売業者様へのオリジナル商品の企画・設計・開発、生産委託工場の管理、及び輸入業務。弊社オリジナル製品の企画・設計・開発、生産委託工場の管理、及び卸販売。