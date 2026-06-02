【子育て奮闘中のママ・パパ、建設現場で働く女性を応援！】西尾レントオールは　“あそび場”の新提案どこでも設置可能　移動式キッズルーム「KIDS TRAILER」をお披露目します

西尾レントオール株式会社

この度、ニシオホールディングス株式会社傘下の西尾レントオール株式会社（本社：大阪府大阪市、代表取締役社長：西尾 公志/以下、当社）は、第8回 国際 建設・測量展（CSPI2026）にて、トレーラーハウスを活用した、どこでも設置可能な移動式キッズルーム・おむつ替えスペース『KIDS TRAILER』をお披露目いたします。

親子が安心して過ごせるように

“授乳室はあるかな？” “おむつ替えできるかな？” “下の子をお世話しないといけない時、上の子が一人でも大丈夫な場所はあるかな？” など…。子どもを連れて外出するには様々なハードルがあります。

授乳場所やおむつ替えスペースがあるかどうかを事前に調べてから、外出先を選んでいるママ・パパも少なくありません。

親子が気兼ねなく外出するためには、外出先の「設備の使いやすさ」が必須です。しかし、イベント会場や公共施設で、充実した設備を備え付けるためには時間とコストがかかってしまいます。

建設現場で働く女性がさらに活躍するための、一つの選択肢

厚生労働省「建設業従事者の長時間労働改善に向けたポータルサイト」によると、建設業における女性の就業比率は、2023年に18.2％と、過去最高値を記録しており、女性活躍が進んできています。

（引用：https://kensetsu-roudou-jikan.mhlw.go.jp/outlook.html）建設現場での女性の活躍をさらに推進するためにも、女性が働きやすい環境を整えることが必要です。

これまで子どもの預け先がネックで業界進出や復帰にハードルを感じていた女性が、現場へ参入しやすくなるような仕組みとして、本商品を建設現場へ設置いただくことも検討しています。

充実の機能

トレーラーハウス1台で、「おむつ替えスペース」と「キッズスペース」を一体化した効率的な空間設計を実現。

おむつ替えスペースの混雑緩和にも配慮しており、小さなお子さま連れのご家族でも安心してご利用いただける、ゆとりある空間を完備しています。

１.BABY CARE（おむつ替えスペース）

ハウス内には、1台のおむつ替え台を設置しています。

２.PLAY ROOM（キッズスペース）

「子どもたちが自由に遊び、笑顔になれるスペース」がコンセプト。

ボールプールを設置することで、身体を動かして遊べるアクティブな空間を実現します。

安全面にも配慮しており、ルーム内にマットを敷くことで小さなお子さまでもご利用可能です。

お子さまが遊んでいるところを見守ることもでき、大人の方にもゆっくりお過ごしいただけます。

施設の個性に寄り添った“長く愛されるあそび場”の新提案

当社は、キッズコーナーの設置や遊具のメンテナンス、室内遊園地の遊具開発まで、一括プロデュースを手掛けてきた20年以上の実績があります。

今後は本商品を通じて、イベント全体の満足度向上に加え、滞在時間の延長や回遊性の向上、さらには建設現場で働く女性活躍推進にも寄与したいと考えています。

展示会にて、商品をご覧いただけます！

第 8 回 国際 建設・測量展（CSPI2026）の最終日となる6月20日（土）限定で、特別セミナー会場（17日～19日使用）が弊社が運営する「キッズスペース」へと生まれ変わります。

展示会名：第8回 国際 建設・測量展（CSPI2026）

開催日時：2026年6月20日（土）10：00～16：00

開催場所：幕張メッセ JR海浜幕張駅より徒歩約5分

当社ブース番号：CSPI-EXPO特別セミナーC会場

※同時に屋内・屋外にも別商品を出展中です。

【屋内】展示ホール3 ブースNo.12-71 【屋外】屋外展示場 ブースNo.OD-32

主催：国際 建設・測量展 実行委員会

公式サイト：https://cspi-expo.com/

詳細を見る :https://www.nishio-rent.co.jp/kenki/column/?m=Detail&id=45

過去の「KIDS TRAILER」出展情報をご覧いただけます！

詳細を見る :https://www.nishio-rent.co.jp/rentall/news/news/%E3%83%88%E3%83%AC%E3%83%BC%E3%83%A9%E3%83%BC%E3%83%8F%E3%82%A6%E3%82%B9%E3%82%B7%E3%83%A7%E3%83%BC2025%E3%81%AB%E5%87%BA%E5%B1%95%EF%BD%9C%E7%A7%BB%E5%8B%95%E5%BC%8F%E3%82%AD%E3%83%83%E3%82%BA/