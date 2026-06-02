カミナシのエンジニアが2年連続「AWS Community Builders」に選出

株式会社カミナシ

株式会社カミナシ（本社：東京都千代田区、代表取締役 執行役員 CEO：諸岡 裕人、以下「カミナシ」）は、所属するエンジニアが、アマゾン ウェブ サービス（AWS）が運営する「AWS Community Builders Program」の2026年のプログラムにおいて、「AWS Community Builder」に新たに1名が選出されたことをお知らせします。これにより、カミナシには現在4名のAWS Community Builderが在籍しています。

「AWS Community Builders Program」は、知識の共有や技術コミュニティとの連携に熱心な AWS 技術愛好家や新興のソートリーダーに、技術リソース、教育、ネットワーキングの機会を提供するプログラムです。「AWS Community Builder」は応募・審査制であり、年間を通じて限られた人数が選出されます。審査は、ブログや動画の投稿、オープンソースへの貢献、プレゼンテーションなど、技術情報の発信やその精度が評価の対象となります。

選出されたカミナシのエンジニア4名は、今後、本プログラムへの参加を通じて、AWSの最新技術情報へのアクセスや、国内外の優れたエンジニアとのネットワーク拡大を図り、現場DXプラットフォーム『カミナシ』シリーズ製品のサービス品質向上と技術力強化に努めてまいります。

カミナシは、技術ブログの執筆支援や自社テックイベントの開催など、エンジニアが積極的にアウトプットできる環境整備を継続しています。今後も、エンジニアの成長機会を積極的に支援し、技術力を強みに現場DXを推進してまいります。

▼AWS Community Builders ページ

https://aws.amazon.com/jp/developer/community/community-builders/

選出されたエンジニア

新規選出[表1: https://prtimes.jp/data/corp/54269/table/254_1_687d83783c6e0e44ba2d0082b7ba7a27.jpg?v=202606021251 ]更新[表2: https://prtimes.jp/data/corp/54269/table/254_2_9c5c301304bbe2ce1f0ed14ff464472c.jpg?v=202606021251 ]

新規選出エンジニアからのコメント

鈴木 一義（セキュリティエンジニアリング）

Community Builder に選出いただきとても嬉しく思っています。カミナシに入社してから Community Builder を知り、周りのメンバー達からのサポートもあって登壇を含めた様々な活動をしてこれたおかげかと思います。

選出をゴールにせず、今後ともより一層のコミュニティへの貢献と自社プロダクトの品質向上に努めてまいります。

株式会社カミナシ

会社名：株式会社カミナシ

所在地：東京都千代田区神田鍛冶町3-7 神田カドウチビル3F

代表者：代表取締役 執行役員 CEO 諸岡 裕人

設立：2016年12月

事業内容：現場DXプラットフォーム『カミナシ』シリーズの開発および提供

URL：https://corp.kaminashi.jp