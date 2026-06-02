やみつき必至！唯一無二の旨辛フレーバー『チートス Flamin’Hot ホットチリチーズ味』2026年6月8日(月)からリニューアルして再発売

ジャパンフリトレー株式会社

「コーンスナック」を中心にスナック菓子を製造・販売するジャパンフリトレー株式会社(カルビーグループ、本社：茨城県古河市、代表取締役会長兼社長執行役員：石辺 秀規)は、米国発祥の世界中で愛される「Flamin’Hot」シリーズの前回品をリニューアルし、より旨辛な味わいに仕上げた『チートス Flamin’Hot ホットチリチーズ味』を2026年6月8日(月)から全国のコンビニエンスストア先行で発売します。なお、コンビニエンスストア以外の店舗では、2026年7月13日(月)から発売します。

『チートス Flamin’Hot ホットチリチーズ味』商品特長

「Flamin’Hot」は1992年の米国発売以来、世界中で愛される大人気フレーバーです。これまでも発売のたびにご好評をいただいてきましたが、このたび約1年ぶりにリニューアルし、さらに旨辛な味わいになって再発売します。

『チートス Flamin’Hot ホットチリチーズ味』は、「チーズ感」の強化により、よりやみつきになる旨辛な味わいに仕上げました。口に入れた瞬間からチーズの香りが広がり、より一層チーズのコクと旨みが感じられます。後から追いかけてくるように広がる唐辛子の辛さに酸味が絶妙に組み合わさることで、辛いけどついつい食べ進めてしまう“やみつきな”おいしさが楽しめます。ストレス発散や気分転換をしたい人、これからの暑い夏の季節にもオススメな商品です。

より多くのお客様に「Flamin’Hot」の魅力を楽しんでいただけるよう、今回からパッケージも一新し、「Flamin’Hot」のグローバルカラーである紫色を採用しました。炎とチーズのしずるで、唯一無二の旨辛フレーバーを表現しています。目で見ても、気分がはじけるような「チートス」の世界観をお楽しみください。

【商品規格】

商品名：『チートス Flamin’Hot ホットチリチーズ味』

[表: https://prtimes.jp/data/corp/14806/table/212_1_33820990222e662779449f24528215cc.jpg?v=202606021251 ]

※実際の発売日は販売店によって多少遅れる場合がございます。

※店舗によっては、お取扱いのない場合や、売り切れで販売終了の場合がございます。

【商品開発・裏話】

知見を活かした味づくりで辛さの発現タイミングにかけるこだわり

ジャパンフリトレーはこれまでも様々な辛い系商品を開発しており、辛味に関する深い知見があります。その中で、辛味の強い商品であっても、辛味の立ち上がりを後味に寄せることで「辛いのに、なぜか食べ進められる」という味わいの構造が実現できると考えています。今回の味づくりにもその知見を活かし改良を進めました。辛さの立ち上がりをトップではなく後味に変更することで、チーズの香りやコク、旨みが感じられた後から唐辛子の辛さが広がり、「より旨辛な味わい」に仕上げています。リニューアルによって多くの方に唯一無二の旨辛フレーバーをお楽しみいただきたいです。

本能を刺激するやみつき感で日々のストレスを吹き飛ばす“気分転換スナック”に

「チートス」の濃厚な味わいと強い食感が、日々のストレス発散としてお客様に好まれている傾向があります。また、辛いものを喫食するニーズの一因にも、日々のストレス発散が挙げられると言われています。濃厚でやみつきになる辛さの『チートス Flamin’Hot ホットチリチーズ味』を通じて、日々溜まったストレスを発散し、はじける気分も感じていただければ嬉しいです。

本商品の担当者

ジャパンフリトレー株式会社 M＆S本部 マーケティング部 ブランド3課 若菜 和彦

「チートス」について

「チートス」は、1948年にアメリカで誕生したコーンスナック。日本では1975年に発売を開始し、現在では世界40ヵ国以上で販売されている世界で最も売れている世界NO.1パフスナック(※1)です。"やんちゃで楽しい"世界感を持つ「チートス」は、やみつきな味わいと"ザクザクッッ！！"とした食感で、世界中で愛されています。

チートスブランドページ：https://www.fritolay.co.jp/ourbrands/cheetos/

(※1)ユーロモニターインターナショナル調べ;スナック菓子類2026年版;同社のパフスナックの定義による;ブランドシェア(%);2025年総小売販売額

ジャパンフリトレーについて

当社は、1957年に日本で最初のポップコーン製造・販売会社として発足しました。その後、ペプシコと日本企業との合弁会社を経て、1990年ペプシコ100％子会社化。同年にジャパンフリトレー株式会社への社名変更。2009年よりカルビー株式会社の完全子会社となり、現在に至ります。

「マイクポップコーン」や「ドリトス」「チートス」を主力商品とし、コーンスナック市場のカテゴリーでシェアNO.1(※2)を獲得しています。

公式ウェブサイト：https://www.fritolay.co.jp/

（※2）インテージSRI+ コーンスナック市場 2025年4月～2026年3月 累計販売金額