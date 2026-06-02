4K映像も音声も安定伝送できる5mのHDMI ver.1.4 認証ケーブルを発売

サンワサプライ株式会社

サンワサプライ株式会社（本社：岡山市北区田町1-10-1、 代表取締役社長 山田 和範）が運営している直販サイト『サンワダイレクト』では、4K/30Hz映像と音声を安定伝送できる、3重シールド＆金メッキ端子採用のHDMI Ver.1.4認証ケーブルで5mの「500-HDMI001-5N」を発売しました。

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HDMIケーブル 5m Ver1.4規格 ハイスピード対応 4K/30Hz対応 HEC PS4 switch XboxOne フルハイビジョン対応

型番：500-HDMI001-5N 販売価格：1,527円（税抜）

https://direct.sanwa.co.jp/ItemPage/500-HDMI001-5N

おすすめポイント

・4K/30Hz・フルHD・3DフルHDに対応し、映像も音声もケーブル1本で伝送可能

・HDMI Ver.1.4認証取得品で、ゲーム機、AV機器、パソコンなど幅広く接続可能

・3重シールドと金メッキ端子により、ノイズや接触抵抗を抑えて安定した画質・音質が保てる。

4K映像も音声も、ケーブル1本でスマートに

HDMI Ver.1.4規格に対応し、4K/30Hz映像や1080pフルハイビジョン映像、3DフルHD映像の伝送に対応しています。ブルーレイレコーダーやパソコン、ゲーム機などをテレビや液晶ディスプレイ、プロジェクターへ接続するだけで、映像と音声をケーブル1本でまとめて伝送できます。映画鑑賞、ゲーム、プレゼンなど、さまざまなシーンを手軽に高画質で楽しめます。

安心して使えるHigh Speed with Ethernet認証品

本製品は、High Speed with Ethernet認証を取得したHDMIケーブルです。HEC対応により、対応機器同士をイーサネット・ネットワークで接続でき、ARC対応でテレビ側の音声をAVアンプなどへ伝送できます。さらに3D映像にも対応し、テレビやプレーヤーなど幅広い機器で安心して使用できます。映像・音声・ネットワークをスマートにつなげたい方におすすめです。

3重シールドで、ノイズに強い安定伝送

ケーブル内部には、アルミシールド、さらにアルミシールド、高密度編組シールドを重ねた3重シールド構造を採用しています。外部ノイズの影響を抑え、映像や音声信号を安定して伝送できるのが特長です。テレビ周りやデスク周りなど、複数のケーブルや機器が集まりやすい場所でも安心。大切なコンテンツを快適に視聴できる環境づくりをサポートします。

金メッキ端子で、画質・音質の劣化を抑える

プラグ部とpinには金メッキ加工を採用しています。接触抵抗を低く抑え、錆びなどによる経年変化を軽減することで、画質や音質の劣化を防ぎます。頻繁に抜き差しする機器や、長く使いたいAV環境にもおすすめです。高精細な映像や臨場感ある音声を、できるだけ安定した状態で楽しみたい方にぴったりのHDMIケーブルです。

商品詳細

サンワダイレクト各店掲載ページ

■サンワサプライ直営ショップサンワダイレクト（本店）

https://direct.sanwa.co.jp/ItemPage/500-HDMI001-5N

■サンワダイレクト楽天市場店

https://item.rakuten.co.jp/sanwadirect/500-hdmi001/

■サンワダイレクトYahoo!ショッピング店

https://store.shopping.yahoo.co.jp/sanwadirect/500-hdmi001-5n.html

■サンワダイレクトau Pay マーケット店

https://wowma.jp/item/780381440

■サンワダイレクトAmazon店

https://www.amazon.co.jp/dp/B0H2C9F9PM

サンワダイレクト関連商品掲載ページ

■HDMIケーブルの商品一覧を見る

https://direct.sanwa.co.jp/ItemList/001007021

■HDMIケーブルの選び方

https://direct.sanwa.co.jp/contents/sp/howtouse/how-hdmicbl.html?cate=0_under_ttl

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サンワダイレクト

社名 ：サンワサプライ株式会社

サイト名：サンワダイレクト

設立 ：昭和26年(1951年)

本社 ：〒700-0825 岡山県岡山市北区田町１-１０-１

本店 ：東京都品川区南大井６-５-８

展示場 ：東京都港区芝大門２-２-２ 芝大門サンワビル ９階

：大阪府淀川区宮原４-５-３６ ONEST新大阪スクエア １０階

業務内容：各種コンピュータサプライ商品の企画・製造・販売/パソコン・周辺機器の取り扱い

【お客様からのお問い合わせ】

サンワダイレクト TEL 086-223-5680 E-Mail direct@sanwa.co.jp FAX 086-223-5123

【報道関係からのお問い合わせ】

広報担当 TEL 086-223-3311 E-Mail hansoku@sanwa.co.jp

※このリリースに記載の内容は、発表当時の情報です。

仕様・価格・外見など、予告なく変更されることがありますので、あらかじめご了承ください。