トランスコスモス、ベトナムにおいて地域社会に持続的価値を広める社内プログラムを展開

トランスコスモス株式会社

トランスコスモスは、ベトナムにおいて地域社会に持続的価値を広める社内プログラムを展開しています。今年3回目となるチャリティランニングプログラム「TCV E-Running Cup Season 3」では、「Run for Young Future（子どもたちの未来のために走ろう）」をメッセージに掲げ、ベトナムの恵まれない子どもたちへの教育支援に重点をおくことで、より有意義な形へと進化しています。

■グリーンの取り組みから社内団結の象徴へ

これまで2回の開催を経て、TCV E-Running Cupは、従業員が待ち望む年次社内スポーツイベントであるだけでなく、トランスコスモスベトナム従業員の団結と社会的責任を象徴する活動となっています。過去2年間で、ベトナムのトランスコスモス従業員数百人がチャリティランニングを通した植樹活動に参加し、環境保全に貢献してきました。

・ハノイおよびホーチミン市の従業員により、累計30,000km以上を達成

・ランニング実績を環境貢献に換算し、ベトナム国内で3,000本の植樹を実施

これらの成果は、従業員の粘り強さと献身を示すものであると同時に、トランスコスモスが人を中心とした意義のある社会貢献活動をさらに拡大していくための確かな基盤となっています。

■TCV E-Running Cup 2026:一歩一歩が知識の贈り物に

第3回となる今年、トランスコスモスはベトナムにおける2026年の地域社会への社会貢献活動の中核に「教育」を掲げています。「Run for Young Future」のメッセージのもと、本イベント期間中に従業員が走った1kmごとに、トランスコスモスベトナム労働組合を通じて「Book Fund for Underprivileged Children（恵まれない子どもたちのためのブックファンド）」に寄付が行われます。

この基金は、新学期を前に、子どもたちの知識の習得と成長を支える教科書やノート、学習書の提供に使用される予定です。本取り組みにより、トランスコスモスは子どもたちの教育機会を拡充するとともに、地域社会全体に分かち合いと思いやりの精神を広げていくことを目指しています。

プログラム概要

プログラム名： TCV E-Running Cup 2026

メッセージ： Run for Young Future（子どもたちの未来に向けて走ろう）

形式： ベトナムのトランスコスモス従業員を対象としたオンラインランニング

/ウォーキングプログラム

登録方法・詳細： TCV E-Running Cup 2026

（https://app.irace.vn/chay-vi-tuong-lai-em?utm_source=chatgpt.com）

■TCVersの協力でともに歩みだす新たな取り組み

5月14日、TCV E-Running Cup 2026のオンライン開会式が開催され、ベトナムのトランスコスモス従業員が参加しました。オンライン登録の開始直後から多くの従業員がレースに参加し、プログラムアプリを通じて記録を開始しました。今年のランニングイベントは、身体的ウェルネス促進にとどまらず、ひとりひとりの一歩を通じて地域社会とのつながりを生み出すという意義も担っています。

トランスコスモスは、従業員の団結力と粘り強さを力に、すべてのランニングコースを知識の架け橋へと変え、恵まれない子どもたちにより良い学びの機会を提供していくことに貢献していきます。

●これまでの活動の様子

※トランスコスモスは、トランスコスモス株式会社の日本及びその他の国における登録商標または商標です

※その他、記載されている会社名、製品・サービス名は、各社の登録商標または商標です

（トランスコスモス株式会社について）

トランスコスモスは1966年の創業以来、優れた「人」と最新の「技術力」を融合し、より価値の高いサービスを提供することでお客様企業の競争力強化に努めて参りました。現在では、アジアを中心に世界36の国と地域・187の拠点で、お客様企業のビジネスプロセスをコスト最適化と売上拡大の両面から支援するサービスを提供しています。また、世界規模でのEC市場の拡大にあわせ、お客様企業の優良な商品・サービスを世界46の国と地域の消費者にお届けするグローバルECワンストップサービスを提供しています。トランスコスモスは、お客さまや社会と向き合い、構想から実行までを共に考え、共に挑み、共に実現してまいります。

https://www.trans-cosmos.co.jp