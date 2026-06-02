新潟の温泉リゾート宿「ゆとりろ越後湯沢」が愛犬同伴宿泊サービスを開始　専用客室およびドッグランを新設｜2026年6月より

株式会社リロバケーションズドッグラン

“想いをつむぎ、新しさでつなぐ”「Relo Hotels＆Resorts（リロホテルズ＆リゾーツ）」の「ゆとりろ越後湯沢」（所在地：〒949-6103 新潟県南魚沼郡湯沢町土樽414）は、この度お客様の多様なご滞在ニーズにお応えするため、愛犬とご一緒にご宿泊いただける客室を4室新設いたしました。これに伴い2026年6月より宿泊プランを販売開始いたします。

ゆとりろ越後湯沢：https://yutorelo-echigoyuzawa.com

愛犬同伴客室プラン：https://x.gd/upjaT

この度新設の愛犬同伴客室は、超小型犬～小型犬3頭までご利用いただける洋室タイプのお部屋で、室内には愛犬用アメニティも完備しています。今回、こちらの専用客室のほか、愛犬と共にのびのび楽しくご滞在いただける屋外ドッグランやくつろぎスペース、フォトスポットも順次オープン予定です。

尚、一般のお客様もこれまで通りご滞在をお楽しみいただけますので、新緑の季節、越後湯沢の豊かな自然を眺めながら温泉やグルメを堪能されてみてはいかがでしょうか。

当館では、一般のお客様も愛犬連れのお客様も、皆様が快適にお過ごしいただけるサービスやプランを今後もお届けしてまいります。

愛犬同伴宿泊サービス内容

愛犬との旅ロビーラウンジ

・愛犬と泊まれる洋室ツイン（48平米／定員3名）

・くつろぎスペース／フォトスポット

・屋外ドッグラン

※ロビー・エレベーター・ラウンジはドックカート又は抱っこにてご利用可能

※ドックカート貸出有

※レストラン・貸切温泉・大浴場は愛犬同伴不可

客室愛犬用アメニティフォトスポット

※画像は全てイメージです。実際の仕様とは異なる場合がございます。

宿泊プラン

プラン名：【愛犬と一緒×素泊まり】チェックインは22時まで！観光も食事も自由に愉しむ湯沢旅＜素泊まり＞ 公式プラン

価格：6,600円～（2名様一室ご利用時の1名様料金）

予約・詳細：https://x.gd/upjaT

ゆとりろ越後湯沢全7タイプの＜客室＞大自然に包まれる＜温泉＞地の物を愉しむ＜お食事＞ぽんしゅや柿の種を愉しむ ＜ラウンジ＞自家源泉の＜貸切温泉＞心地よくととのう＜サウナ＞

ゆとりろ越後湯沢 概要

所在地：〒949-6103 新潟県南魚沼郡湯沢町土樽414

アクセス：JR上越新幹線・上越線・信越本線「越後湯沢」駅よりお車にて約10分

客室数： 全21室

館内施設：大浴場、貸切温泉、ラウンジ、レストラン、プール（夏季限定）

HP： https://yutorelo-echigoyuzawa.com

公式インスタグラム：https://www.instagram.com/yutorelo_echigoyuzawa/

Relo Hotels＆Resorts（リロホテルズ＆リゾーツ）

“想いをつむぎ新しさでつなぐ”をコンセプトとした、株式会社リロバケーションズが運営するリゾートホテル・旅館グループ。「ゆとりろ」「風雅」「天翠」等、個性的なホテル・旅館を全国40か所以上で展開。

公式インスタグラム：https://www.instagram.com/relo_hotelsresorts/

公式X：https://x.com/Relo_hotels

公式サイト: https://relohotels.com/

株式会社リロバケーションズ ―人と地域を豊かに― 人生に煌めく旅を！

□所 在 地 : 〒160-0022 東京都新宿区新宿5-17-9

TEL：03-6630-7970 FAX：03-6630-7971

□公式サイト：https://relovacations.com/

□設 立 : 2004年10月 □資 本 金 : 50百万円

□事業内容 : 会員制事業/ホテル・旅館運営事業/

ホテル総合支援サービス事業/マンション管理事業

□代 表 者 : 代表取締役社長 田村 佳克

運営施設ポータルサイト：https://relohotels.com/

本件に関する報道関係のお問い合わせ先

株式会社リロバケーションズ

ファシリティマネジメントユニット

広報・デザイングループ 宮木

e-mail：rv.pr@relo.jp

取材・撮影等に関するご案内： https://relovacations.com/photo