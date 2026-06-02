UCCジャパン株式会社

2026年6月2日

UCC、持続可能な脱炭素社会の実現を目指す企業グループ「JCLP」へ加盟

UCCジャパン株式会社

UCCジャパン株式会社(本社／神戸市、代表取締役社長／上島昌佐郎)は、持続可能な脱炭素社会の実現を目指す企業グループ「日本気候リーダーズ・パートナーシップ（Japan Climate Leaders’ Partnership 、以下「JCLP」）」に準会員として加盟しましたのでご報告します。

UCCグループは「より良い世界のために、コーヒーの力を解き放つ。」をパーパスに掲げ、コーヒーの新たな可能性を追求し、今までにないコーヒーの価値創造にチャレンジしています。また、UCCサステナビリティ指針を制定し、『2040年までにカーボンニュートラルの実現』に向けた取り組みを推進しています。

JCLPとは、脱炭素社会の実現には産業界が健全な危機感を持ち、積極的な行動を開始すべきであるという認識の下、2009年に設立された日本独自の企業グループです。JCLPが掲げている「脱炭素社会の実現」という目標は、当社グループのパーパスおよびサステナビリティの考え方と深く共鳴しています。

今回のJCLP加盟により、加盟企業との協働や知見の共有を通じて、カーボンニュートラルの実現を確実なものにするとともに、サプライチェーン全体での脱炭素化に向けた取組みを加速させていきます。

◇JCLPのHPはこちら

ホーム | JCLP | 日本気候リーダーズ・パートナーシップ

【本件に関する報道関係者からのお問い合わせ先】

UCCジャパン株式会社 サステナビリティ経営推進本部 コーポレートコミュニケーション課

〒650-8577 神戸市中央区港島中町7-7-7 TEL：078-304-8813 MAIL：ucc-pr@ucc.co.jp

プレスルーム：https://www.ucc.co.jp/company/pressroom/