コンタクトセンター関係者向けイベント「コンタクトセンター マッシュアップ BOX 2026」申込受付開始

株式会社コムデザイン

コールセンター向けクラウド型CTI「CT-e1/SaaS」を月額サービスで提供する株式会社コムデザイン（東京都千代田区平河町、代表取締役社長：寺尾憲二）は、2026年7月10日(金)に東京永田町にある砂防会館別館にて、コンタクトセンター関係者向けイベント「コンタクトセンター マッシュアップ BOX 2026」（協力：日本経済新聞社 メディアビジネス、都築電気株式会社、HDI-Japan）を開催します。

入場および受講は無料（要申込）。6月1日より申込受付を開始しました。

「コンタクトセンター マッシュアップ BOX 2026」について

「コンタクトセンター マッシュアップ BOX 2026」は、株式会社コムデザインが主催するリアルイベントです。

昨日不可能だったことが今日は可能になっている。

今日の最先端が、明日のあたりまえになっていく。

気がつけば、知っていることが、知っていたことに変わっていく。

「Contact Center MashupBox 2026」―

変化の現場に立ち会うリアルイベント。

本イベントは、そんな変化の現場をリアルに体感できる場として企画しました。

コンタクトセンター領域の最新テクノロジーベンダー27社が一堂に集結し、

AIや CRM、音声ソリューションなど、幅広いブースを展開します。

画面越しでは伝わらないものが、ここにはあります。

見て、触れて、話して、比べて

―実際に体験することで、あなたの「知っていた」がきっと更新されます。

ディスカバリー・ラウンジでは、最新テクノロジーベンダー27社がブース展示予定です。気になる・興味があるAIをはじめとする最新テクノロジーに触れる絶好のチャンスです。

セミナー「パイオニア・ブリーフィング」では、各業界の先駆者による9社の講演をお届けします。また、残念ながら来場できない方々向けにオンラインでのライブ配信も実施します。

さらに、ミニセミナー「ナビゲーター・トークス」も開催。今年はセミナールームを6つに増やしホットな話題をお届けします。

※「ナビゲーター・トークス」のオンライン配信の予定はございません。

来場予約、セミナー受講やオンライン視聴の予約申し込みを6月1日より受付開始しました。

イベント詳細、各種申し込みは、以下URLをご参照ください。

https://cmb.comdesign.co.jp/

ディスカバリー・ラウンジ出展予定企業- 株式会社コムデザイン- 株式会社セールスフォース・ジャパン- 株式会社PKSHA Technology- 株式会社ギブリー- 株式会社アドバンスト・メディア- 株式会社アイアクト- テクマトリックス株式会社- LINE WORKS株式会社- 丸紅情報システムズ株式会社- 株式会社クラッド（マスターピース・グループ株式会社）- NTTドコモビジネス株式会社- 株式会社IVRy- 株式会社エーアイスクエア- モビルス株式会社- 株式会社CAC identity- ギグワークスクロスアイティ株式会社- 株式会社Helpfeel- Vonage Japan 合同会社- NTTテクノクロス株式会社- バーチャレクス・コンサルティング株式会社- アトラス情報サービス株式会社- 株式会社G.FLEX- 株式会社スカパー・カスタマーリレーションズ- StandardAI株式会社- 株式会社メディア４ｕ- 株式会社フライル- 株式会社Recho

※追加、変更の可能性があります

パイオニア・ブリーフィング 登壇予定企業

株式会社コムデザイン

日本マイクロソフト株式会社

株式会社セールスフォース・ジャパン

HDI-Japan

株式会社アドバンスト・メディア

株式会社PKSHA Technology

株式会社ギブリー

株式会社アイアクト

テクマトリックス株式会社

「マッシュアップBOX 2026」概要

名称：マッシュアップBOX 2026

開催日時：2026年7月10日（金） 10:00～17:00

場所：砂防会館別館

〒102-0093 東京都千代田区平河町2-7-4 砂防会館別館

アクセス https://www.sabo.or.jp/kaikan-annnai/sabou-fin02/kaikan-annnai3.html

参加費用：無料（事前登録制）

公式サイト：https://cmb.comdesign.co.jp/

「CT-e1/SaaS」について

「CT-e1/SaaS」は、コムデザインが提供するクラウド型CTIサービスです。CTIに求められるさまざまな機能を低コスト・専用設備不要で提供するクラウド型サービスのメリットに加えて、テレフォニー・プラットフォームとして多様なサービスとの連携を実現することで、理想のコンタクトセンターの実現をサポート。累計1,950テナント34,000席以上の企業に採用されています。詳細は以下URLをご参照ください。

https://comdesign.co.jp/

株式会社コムデザイン

コムデザインは、2000年に創業。2008年からクラウド型CTIサービス「CT-e1/SaaS」の提供を開始。高い拡張性を持つ自社開発のアーキテクチャと利用者のニーズにきめ細かく対応可能なサービスモデル「CXaaS」により、小規模から大規模まで業種を問わずコールセンターに支持されています。

※CXaaS(Customer Experience as a Service )とは

「CXaaS」とはコールセンターに求められるクラウドCTI機能の提供および開発だけではなく、利用までに必要な専門エンジニアによる伴走体制もふくめて定額費用で提供するサービスモデルです。

関連書籍：「CXaaS 「攻めのIT活用」を実現する新しいクラウドサービスモデル」（翔泳社）

お問合せ先

株式会社コムデザイン

担当 ：セールス＆マーケティンググループ 寺尾（望）

電話 ：050-5808-5500

E-Mail：sales@comdesign.co.jp

＊本書面に記載されている会社名、製品およびサービス名は、各社の登録商標または商標です。

＊プレスリリースに掲載されている情報は、発表日現在の情報です。

その後、予告なしに変更されることがございますので、あらかじめご了承願います。