LOUANGE TOKYOが創る“究極のパティスリーサロン”「Le Chateau」 より、名古屋店限定テイクアウトコレクションが登場

株式会社スイーツプラス

株式会社スイーツプラス（本社：渋谷区恵比寿／代表取締役 有馬隼人）が運営するLOUANGE TOKYOは、2026年6月11日に名古屋・栄へオープンする新店舗「Le Chateau」にて、名古屋店限定のテイクアウトスイーツを発売いたします。

“ノスタルジー＆アバンギャルド”をコンセプトに掲げる「Le Chateau」。

過ぎ去った時代や時間への“郷愁”や“追憶”といった感情的要素に、前衛美術を思わせる革新的なエッセンスを融合し、“親近感はあるが、今までにない非日常体験”を創り出します。

今回登場するテイクアウトコレクションでは、「Le Chateau」の世界観をご自宅でもご堪能いただけるよう、素材・香り・食感・造形美にまでこだわり抜いた限定スイーツをご用意いたしました。

また、パティシエ世界大会2冠を誇るグランシェフ藤田浩司と、ソムリエ・チーズプロフェッショナル資格を持つシェフパティシエ二橋勇人による感性と技術を融合。

日常に華やかな余韻を添える、「Le Chateau」ならではの特別なテイクアウトコレクションをお届けいたします。

＜パウンドドーナツ＞ ※名古屋店限定 テイクアウト商品

贅沢な味わいと軽やかな食感が織りなす、これまでにない「進化系ドーナツ」。パウンドケーキの濃厚でリッチな風味をベースにしながらも、ドーナツらしいライトな口当たりを両立させた、驚きの新食感をお届けします。味わいの異なる「8種類のフレーバー」をラインナップ。その日の気分や好みに合わせて、選ぶ楽しさも広がります。

5個入り\ 2,160（税込）

8個入り\ 3,456（税込）

販売開始時間（数量限定）

第一部｜10:00～

第二部｜17:00～

※提供期間：2026/6/11～

〈プティ マトラッセ〉 ※名古屋店限定 テイクアウト商品

バッグ型のチョコレートBOXを開けると、中からチーズケーキが現れるサプライズ演出をお楽しみいただける特別な一品。LOUANGE TOKYOの人気商品「マトラッセ」を小さくリサイズし、少人数でもお召し上がりいただけるよう仕立てました。

オリジナルブレンドした2種類のチーズで、芳醇かつ濃厚な味わいをご堪能いただけます。チーズの王様とも称されるブリー・ド・モーをクリームチーズに、フランスの美食家たちに愛されたブリア・サヴァランをベイクドチーズケーキに使用。異なる食感の二層を、一つのケーキとしてお楽しみいただけます。

\9,720（税込）

※提供期間：2026/6/11～

＜タルト オ フレーズ＞ ※名古屋店限定 テイクアウト商品

アート性を追求した苺を美しく飾り、中央にはあまおうのムースを忍ばせた華やかなタルト。

細部にあしらったピスタチオが、彩りと風味にアクセントを加えています。ベースには、フランス・ノルマンディー地方ルーアン発祥の伝統的なタルト「ミルリトン」を採用し、芳醇なアーモンドの香りを引き立てました。繊細な味わいと芸術性が融合した、「Le Chateau」ならではの一品です。

\ 6,480（税込）

※提供期間：2026/6/11～

＜タルト オ マンゴー＞ ※名古屋店限定

旬のマンゴーを贅沢に使用した、季節限定タルト。

香ばしく焼き上げた生地には、フランス・ノルマンディー地方ルーアン発祥の伝統菓子「ミルリトン」のエッセンスを取り入れ、アーモンドの芳醇な香りを引き立てました。ローストしたココナッツがマンゴーの風味と美しく調和し、酒精強化ワイン「ピノー・デ・シャラント」のディプロムが奥行きのある余韻を演出。南国の果実感とフランス菓子の伝統が融合した、上品な味わいに仕上げました。

\ 7,560（税込）

※提供期間：2026/6/11～

今回ご紹介しきれなかったイートインスイーツもたくさんございますので、詳細は公式サイトをご確認ください。

【LOUANGE TOKYO Le Chateauシェフの経歴】

■ Le Chateau CHEFF PÂTISSIER 二橋 勇人（にはし はやと）

ホテル、レストラン、洋菓子店、そして洋菓子製造業と幅広いフィールドに深く携わってきたデザートのスペシャリスト。ミシュラン三ツ星店舗を含め様々な名店で研鑽を積み、多岐にわたるスキルと経験を兼ね備えております。保有資格であるチーズプロフェッショナル、ソムリエの知識は、彼の創り出すデザートのクリエィティブにおいてより深い味わいを加える重要なファクターとなっております。繊細で女性的なセンスと確固たる知識の融合が彼の創るスイーツを芸術の域へ昇華させています。

◆ 保有資格

‣CPA認定Cheese Professional

‣JSA認定ソムリエ

‣WSET Level3

‣JSA認定SAKE DIPLOMA

【 店舗情報 】

◆LOUANGE TOKYO Le Chateau

〒460-0003 愛知県名古屋市中区錦三丁目25番1号 ザ・ランドマーク名古屋栄 HAERA地下1階

052-228-1464

10：00～20：00（19：00 LO)

https://www.louange-tokyo.com/le_chateau/

About LOUANGE TOKYO ～愛する人に賛辞の気持ちを込めて～

LOUANGE TOKYOは、現代のスイーツ業界に新たな息吹を吹き込むため、「厳選素材」へのこだわり、アート性・ファッション性を高めた商品開発、そしてすべての商品にメッセージを吹き込むことを大切にしています。“LOUANGE”とは、フランス語で“賛辞”を意味する言葉。商品を通して、お客様の大切な時間や特別な演出に少しでも華を添えたいという想いを込め、「LOUANGE TOKYO」と名付けました。

私たちは単にスイーツを提供するのではなく、「時間」や「空間」を含めた体験そのものを創造することをコンセプトにモノづくりを行っています。味覚だけでなく、視覚・香り・空間演出にまでこだわり、お客様の記憶に残る感動体験を追求しています。

【LOUANGE TOKYO グランド シェフの経歴】

■GRAND CHEF 藤田 浩司（ふじた こうじ）

2006年 クープ・ドゥ・モンド国内予選出場（チョコレート ピエス部門）

2007年 WPTC 国内予選優勝（チョコレート ピエス部門）

2008年 WPTC本戦出場 チーム総合準優勝 部門優勝（チョコレート ピエス担当）

2010年 ヌーベルパティスリーデュジャポン 理事就任

2012年 内海会 理事就任

2012年 WPTC本戦出場 チーム総合優勝（味覚担当）

ブランドを率いるGRAND CHEF藤田浩司は、2007年「WPTC」国内予選 チョコレートピエス部門で優勝。2008年の本戦では、日本代表チームとしてチーム総合準優勝および部門優勝を獲得しました。また、2006年にはクープ・デュ・モンド国内予選へ出場するなど、国内外で高い評価を獲得。2010年には「ヌーベルパティスリーデュジャポン」理事、2012年には「内海会」理事に就任し、日本のパティスリー業界の発展にも寄与しています。

■GRAND CHEF 若林 茂（わかばやし しげる）

カリフォルニアレーズン コンテスト レーズン大賞（優勝）

第25回西日本洋菓子コンテスト 最優秀賞・農林水産大臣賞（優勝）

ジャパンケーキショウ東京 連合会会長賞（部門優勝）

同上 グランプリ（総合優勝）

ルクサルド グラン プレミオ 優勝

クープ デュ モンド（日本予選）優勝

クープ デュ モンド（世界大会）シュガー ピエス部門（アメ細工）第一位

Club des Croqueurs de Chocolat ゴールドタブレット 受賞

国内外の数々のコンクールで輝かしい実績を持つ、日本を代表するパティシエ。味覚・芸術性・技術力を高次元で融合させ、世界大会でも日本チームを優勝へ導きました。アメ細工やショコラをはじめとした高度な表現技術に加え、素材の魅力を最大限に引き出す味づくりにも定評があります。

今後も、LOUANGE TOKYOならではの感性と技術を融合させ、満足度の高い商品と新たなスイーツ体験を創造してまいります。