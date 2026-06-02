【グランドニッコー東京 台場】『ピーチアフタヌーンティー ～桃色の幸せ～』提供期間：2026年7月1日（水）～8月31日（月）

株式会社オークラ ニッコー ホテルマネジメント

「東京を楽しむ 東京をくつろぐ」ひとときをお届けするグランドニッコー東京 台場（住所：東京都港区 総支配人：塚田 忠保）は、吹き抜けのロビーフロアに心地よい光が降り注ぐ「The Lobby Cafe」にて、旬の桃をふんだんに使用した「ピーチアフタヌーンティー ～桃色の幸せ～」を2026年7月1日（水）～8月31日（月）の期間限定で提供いたします。

The Lobby Cafe「ピーチアフタヌーンティー ～桃色の幸せ～」イメージ

「The Lobby Cafe」では、季節ごとに趣向を凝らしたアフタヌーンティーを展開しております。2026年7・8月は旬を迎える桃を主役に、繊細な甘みと芳醇な香りを生かしたスイーツとセイボリーを取り揃えました。

すべてのメニューに桃を使用し、産地を限定するのではなく、その時期に最も美味しい国産の桃を厳選しております。みずみずしい果実感を楽しめるスイーツに加え、生ハムやスモークサーモン、ハーブなどを合わせた爽やかな味わいのセイボリーもラインアップ。

桃の甘みと塩味が絶妙なバランスで調和した、軽やかな味わいをご堪能いただけます。

桃色のスイーツが彩るアフタヌーンティーとともに、心ほどける夏のひとときをお過ごしください。

【The Lobby Cafe『ピーチアフタヌーンティー ～桃色の幸せ～』概要】

季節ごとに展開しているグランドニッコー東京 台場のアフタヌーンティー。

2026年7・8月は、芳醇に香る旬の桃を主役に、淡いピンクで彩られた可愛らしいラインアップをご用意しました。

＜上段＞

ライチのパンナコッタ 桃のコンポート／ガトーペーシュ／ムースペーシュ

みずみずしい桃のコンポートを合わせたグラスデザートをはじめ、桃の優しい甘みと果実感を堪能できるスイーツをご用意しました。

とろけるようになめらかな「ムースペーシュ」や、上品な味わいに仕上げた「ガトーペーシュ」、 ライチの華やかな香りをまとったなめらかなパンナコッタなど、桃の魅力を繊細に表現した一皿です。

＜中段＞

桃のシュークリーム／桃のマカロン／桃のタルト／桃のフロマージュ／桃のババロワ

桃のクリームを詰め込んだ「桃のシュークリーム」や、上品な甘みが広がる「桃のマカロン」、みずみずしい果実と香ばしいタルト生地のハーモニーが抜群の「桃のタルト」など、多彩な桃スイーツを揃えました。

ほのかな酸味と甘みが調和するフロマージュや、なめらかな口どけのババロワなど、それぞれ異なる食感と味わいで旬の果実をお楽しみいただけます。

＜下段＞

桃と生ハム・ブッラータのカプレーゼ／桃とヨーグルトの冷製スープ／

北海道産ホタテフレーク・ミントとカルダモンの香り／

桃のフォカッチャとスモークサーモンのタルタル アボカドディップ添え／

桃とアールグレイのスコーン クロテッドクリーム＆白桃ジャム

桃と生ハム・ブッラータのカプレーゼ／

桃の甘みと塩味、ハーブの爽やかな香りを掛け合わせたセイボリーをご用意しました。

生ハムやスモークサーモン、ブッラータチーズのコクが桃のみずみずしさを引き立て、夏らしい軽やかな味わいを演出します。

ミントとカルダモンが爽やかに香る「ピーチとヨーグルトの冷製スープ」は、暑い季節にぴったりの涼やかな一品です。

＜ドリンク＞

季節のおすすめフレーバーティー

「ホワイトピーチ」

白桃のみずみずしく甘い香りと、レモンマートルの爽やかな香りや繊細な酸味が調和した季節限定のフルーツティー。

ハーブティー

カモミール／リフレッシュミント／

スイートベリーズ／ジャスミン

紅茶

アールグレイ／アッサム／ダージリン／

イングリッシュブレックファースト

コーヒー（アイス／ホット）

ポットでご提供するロンネフェルトの紅茶やハーブティーなど全10種類をアフタヌーンティーにあわせてフリーフローにてお楽しみいただけます。

[表: https://prtimes.jp/data/corp/2213/table/4244_1_cd5d07326c6984adf15213dabaad5e3b.jpg?v=202606021251 ]

【ロンネフェルトとは】

ロンネフェルトは、1823年の創業以来、伝統と品質を守り続けてきたドイツの老舗紅茶ブランドです。時間と手間を惜しまない製法から生まれる豊かな味わいは、ドイツ国内の多くの4～5つ星ホテルに選ばれています。格調高いホテルをはじめ、ヨーロッパの人々を魅了してきた紅茶をぜひご堪能ください。

グランドニッコー東京 台場

ブランドメッセージ「東京を楽しむ 東京をくつろぐ」



レインボーブリッジを越えればそこは日常を離れた別世界。陽の光に輝く水面と青く澄みわたる風、心弾む特別な時がはじまります。高層階のレストラン、ゲストルームからは東京湾のパノラマビューが見渡せ、海の向こうには表情豊かな東京の街が広がります。大切にしたのは「晴れやかな気持ちで笑顔あふれるひとときを」という思い。心がほどけていくような喜びに満ちた体験をお届けします。



【グランドニッコー東京 台場の施設概要】

所在地 ： 東京都港区台場2丁目6-1

敷地面積 ： 20,870平方メートル （6,313坪）

ホテル ： 地下3階 地上30階

延床面積 ： 123,775平方メートル （37,507坪）

施設構成 ： 客室数882室、宴会場17室、レストラン・バー9カ所、ウエディングチャペル、神殿、フィットネスクラブ、屋外プール、エステ、ギャラリー ほか

アクセス ： 新交通ゆりかもめ 台場駅に直結 / りんかい線東京テレポート駅 徒歩約10分

電話番号 ： 03-5500-6711（代表）

公式サイト： https://www.tokyo.grandnikko.com/