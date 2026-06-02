コンタクトレンズの相談ができる専門店「メガネスーパーコンタクト近鉄阿部野橋駅東口店」が6月6日(土)にオープン

株式会社インターメスティック

株式会社インターメスティックが運営する「メガネスーパー」は、2026年6月６日（土）に「メガネスーパーコンタクト近鉄阿部野橋駅東口店」（大阪府大阪市阿倍野区）を新規オープンします。

メガネスーパーコンタクトは、コンタクトレンズを“買う場所”にとどまらず、日常使いのコンタクトレンズ選び、カラーコンタクト、遠近両用コンタクト、乾きにくさや装用感の悩み、ケア用品の選び方など、コンタクトレンズに関するさまざまなご相談にお応えするコンタクト専門店です。

■「いつものコンタクト」も、「見直したいコンタクト」も相談できる専門店

コンタクトレンズは、毎日使う方が多い一方で、使用シーンやライフスタイル、年齢による見え方の変化、装用時間、乾きやすさ、カラーコンタクトとの使い分けなど、お客さまごとに悩みやニーズが異なります。

「いつものコンタクトレンズをスムーズに購入したい」、

「今使っているコンタクトが合っているか見直したい」、

「カラーコンタクトを試してみたい」、

「老眼が気になり始めたが、コンタクトを続けたい」、

「コンタクトの乾きや疲れが気になる」

など、気軽にご相談しやすい店舗を目指します。

当店では、各種コンタクトレンズ、コンタクトレンズケア用品、サングラスを取り扱います。普段使いのクリアコンタクトはもちろん、カラーコンタクト、ライフスタイルに合わせたレンズの使い分け、ケア用品の選び方など、専門店ならではの提案を行います。

■近鉄大阪阿部野橋駅・地下東改札すぐ。日常導線の中で立ち寄りやすい店舗へ

当店は、近鉄「大阪阿部野橋駅」地下東改札すぐの駅近立地に出店します。天王寺・阿倍野エリアは、近鉄、大阪メトロ、JR、阪堺電車が利用できる交通利便性の高いエリアで、周辺には商業施設も多く、通勤・通学の途中や、お買い物・お出かけの前後に立ち寄りやすいことが特徴です。「必要なときにすぐ立ち寄れること」「商品選びを相談できること」「ケア用品までまとめて購入できること」で、駅利用者や地域のお客さまにとって、身近で頼れるコンタクト専門店を目指します。

■メガネスーパーコンタクトについて

メガネスーパーコンタクトは、メガネスーパーが運営するコンタクトレンズ専門店です。メガネスーパーが長年培ってきた「見え方」への対応力を活かしながら、コンタクトレンズを使用されるお客さまに向けて、より相談しやすく、より便利にご利用いただける専門店として展開しています。コンタクトレンズは、視力補正のためだけでなく、ライフスタイルやファッション、仕事、学業、スポーツなど、日々の生活と深く関わるアイテムです。メガネスーパーコンタクトでは、お客さま一人ひとりの生活に寄り添い、快適なコンタクトレンズ選びをサポートしてまいります。

■店舗概要

店舗名：メガネスーパーコンタクト近鉄阿部野橋駅東口店

オープン日：2026年６月6日（土）

所在地：〒545-0052 大阪府大阪市阿倍野区阿倍野筋1丁目1-43 Time’s Place あべの B2F

営業時間：11:00～20:00

電話番号：06-6655-0508

定休日：年中無休

※2026年12月31日、2027年1月1日は休業予定です。

取扱商品：コンタクトレンズ、コンタクトレンズケア用品、サングラス

アクセス：

近鉄「大阪阿部野橋駅」地下東改札すぐ

大阪メトロ谷町線・御堂筋線「天王寺駅」東改札すぐ

JR「天王寺駅」東改札より徒歩1分

阪堺電軌上町線「天王寺駅前」より徒歩5分

店舗URL：https://shop.meganesuper.co.jp/shops/detail/168/