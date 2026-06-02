【環境月間】脱プラスチックを推進。紙製器の花ギフトを日比谷公園本店で本格展開。6月2日から「サステナチャレンジショップ」を7店舗へ拡大して開催。

株式会社日比谷花壇花瓶不要・100%紙製の自立型BOXブーケ「PAPIER vase（パピエベース）」店頭オリジナルデザイン ※イメージ

株式会社日比谷花壇（本社：東京都港区、代表取締役社長：宮島浩彰）は、6月5日の「世界環境デー（環境の日）」および6月の「環境月間」に合わせ、日比谷花壇グループで取り組むサステナブルな活動『はなやぎプロジェクト』の一環として、当社が目指すサステナブルな花屋を形にしたポップアップショップ「サステナチャレンジショップ」第6弾を、2026年6月2日（火）から8日（月）まで、日比谷公園本店をはじめとする首都圏の計7店舗で開催いたします。

日比谷公園本店の様子日比谷公園本店の様子環境負荷を抑えて生産された旬の生花

2026年1月に「エコ・ファースト企業」の環境大臣認定を受けた当社では、本期間中、脱プラスチックを推進する紙製器のフラワーギフトや、環境負荷を抑えて生産された旬の生花を期間限定で販売します。さらに、6月の環境月間中には、サステナブルな素材に触れるワークショップを各店で実施するなど、環境への配慮を日常のはなやぎへとつなげ、未来に続く豊かな暮らしを提案してまいります。

■継続的な取り組みとしての「サステナチャレンジショップ」

2026年4月（第5弾）開催の様子エネルギー消費を抑えた自然乾燥によるドライフラワーや環境に配慮して生産された旬の生花を販売

本ショップは、2024年9月から当社が継続して開催している、商品・ディスプレイ・資材のすべてにおいて環境配慮を提案する取り組みです。直近の2026年4月（第5弾）では、エネルギー消費を抑えた自然乾燥によるドライフラワーを販売するなど、これまで継続して実施するなかで、取り扱う素材やラインアップの幅を広げてまいりました。

第6弾となる今回は、日比谷公園本店を含む計7店舗へと規模を拡大。プラスチック素材を抑えた紙製器の採用など、素材選びから環境への配慮を取り入れた、新しい花の楽しみ方を提案します。

■展開商品：「PAPIER vase」 ※日比谷公園本店にて取り扱い

「PAPIER vase（パピエベース）」店頭オリジナルデザイン ※イメージHIBIYA KADANのロゴ入り

日比谷花壇オンラインショップで好評展開中の、花瓶不要・100％紙製自立型BOXブーケ「PAPIER vase（パピエベース）」を、このたび、店頭オリジナルデザインに仕立て、日比谷公園本店にて新たに展開します。石油由来の吸水スポンジやプラスチック製花器を使用せず、パッケージを紙素材（※）で仕上げた、洗練された黒のモダンなデザインが魅力です。使用する花材は、当社独自の選定基準をクリアした環境配慮型の生花を中心に、お客様のお好みに合わせた組み合わせが可能です。自立式のためそのまま飾れるだけでなく、紙素材ならではの軽やかさを実現することで、持ち運びや飾る際の負担を軽減。贈る側も受け取る側も、そして環境も大切にする、新しい花の楽しみ方を提案する商品です。（※保水用の一部資材を除きます）

商品名：「PAPIER vase」Sサイズ

価格：11,000円～

サイズ：高さ約26cm、幅約23cm、奥行き約18cm

※使用する花材によって価格や大きさは異なります。

■展開商品：その他

１.「シュシュフルール」２.「スフル・フルール」３.「プリザーブドフラワー」４.「ドライフラワーアイテム」５.旬の生花（素材）５.旬の生花（ミニブーケなど）

１. 100%紙素材ラッピング・プラスチックフリーのそのまま飾れる花束「シュシュフルール」

２. バイオマスプラスチック製器使用、吸水スポンジを使わない環境配慮型アレンジメント「スフル・フルール」

３. 国内の里山資源を活用した「プリザーブドフラワー」

４. サステナブルな背景を持つ「ドライフラワーアイテム」

５. 環境に配慮して生産された旬の生花

＜日比谷花壇の生花の環境配慮型生産4基準＞

・MPS認証

オランダ発祥の花き業界の認証システム。花の生産や流通上の環境負荷の低減や鮮度、品質の管理、社会的な責任に対する様々な取り組みを認証しています。

・リレーフレッシュネス認証

別称「花き日持ち品質管理認証制度」。生産部門、流通部門、小売部門で品質管理要件が定められ、3つの部門が連携することで日持ちのよい花の生産と流通を目指しています。

・露地栽培品

温室などの施設を使わずに、屋外で植物を栽培。天気や気温変化の影響を受けますが、エネルギーの使用が少なく、環境負荷の低減が望めます。

・有機減農薬栽培

有機肥料や微生物資材を基本とし、根本的に病害虫が出にくい環境を作ることによって、化学農薬の使用をできるだけ減らす努力をしています。

■日比谷花壇「サステナチャレンジショップ」第6弾 概要

展開期間：2026年6月2日（火）～8日（月）

展開店舗：7店舗

・日比谷花壇 日比谷公園本店

・Hibiya-Kadan Style 渋谷ヒカリエ ShinQs店

・Hibiya-Kadan Style アトレ恵比寿店

・Hibiya-Kadan Style アトレ目黒店

・Hibiya-Kadan Style アコルデ代々木上原店

・Hibiya-Kadan Style 小田急町田店

・Hibiya-Kadan Style 相模大野ステーションスクエア店

店舗HP：https://shop.hibiyakadan.com/

日比谷公園本店HP：https://hibiyakadan-honten.jp/

※店舗によって展開アイテムや花材のラインアップは異なります。

■サステナワークショップ情報（サステナチャレンジショップ期間中に開催）

「スフル・フルール」※イメージ

トウモロコシ由来のバイオマスプラスチック製花器と吸水スポンジ不使用の自然素材（ヒムロスギ）を活かした新しい環境配慮型アレンジメント『Souffle Fleur（スフル・フルール）』を一緒につくるワークショップを開催いたします。

Hibiya-Kadan Style 渋谷ヒカリエ ShinQs店

開催日時：6月7日（日）11：30～12：30／14：30～15：30

開催場所：渋谷ヒカリエ ShinQs 東横のれん街 地下３階 ヒビヤカダンスタイル

・定員：8名（各回4名）

・参加費：3,300円（税込）

・予約方法：店頭、または電話にて承ります (TEL:03-6434-1736)

※各回定員に達し次第、終了。

■サステナワークショップ情報（環境月間の6月中に開催）

「スフル・フルール」※イメージ

【6月7日（日）開催】

・Hibiya-Kadan Style アトレ新浦安店

【6月13日（土）開催】

・Hibiya-Kadan Style アトレ恵比寿店

【6月20日（土）開催】

・Hibiya-Kadan Style 所沢駅店

・Hibiya-Kadan Style シャポー新小岩店

【6月21日（日）開催】

・Hibiya-Kadan Style シャポー市川店

【6月23日（火）開催】

・Hibiya-Kadan Style 日本生命浜松町クレアタワー1階店

【6月24日（水）開催】

・Hibiya-Kadan Style CIAL桜木町店

【6月27日（土）開催】

・Hibiya-Kadan Style CIAL鶴見店

・Hibiya-Kadan Style +F（品川店）

価格や内容は店舗によって一部異なります。ご予約や詳細のご確認は各店舗までお問い合わせください。

店舗HP：https://shop.hibiyakadan.com/

日比谷花壇は、人・地域社会・地球環境の3つのWell-beingの実現を目指す「環境方針」を昨年7月に発表し、今年1月には花き業界として初の「エコ・ファースト企業」として環境大臣認定されるなど、リテール事業を含む様々な事業において環境配慮を推進しています。本ポップアップショップを通じて、お客様だけでなく私たち自身も改めて環境を想う機会とし、持続可能な社会実現に向けて着実な一歩を踏み出していきたいと考えています。

※店舗でのご取材や撮影、担当者へのインタビューも承っております。お気軽にお問い合わせください。

株式会社日比谷花壇

1872年創業、1950年に東京・日比谷公園本店の出店後、株式会社日比谷花壇を設立。現在、全国約190拠点で展開。ウエディング装花、店舗及びオンラインショップでの個人/法人向けフラワーギフト・カジュアルフラワーの販売、お葬式サービス、緑を通じた暮らしの景観プロデュース、フラワーグラフィックサービス、地域のまちづくり事業等を行っています。今後も花や緑の販売、装飾にとどまらず、暮らしの明日を彩り、豊かなものへと変えていく提案を続けていきます。



企業サイト：https://hibiya.co.jp/

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日比谷花壇オンラインショップ：https://www.hibiyakadan.com