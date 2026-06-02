株式会社ジュン

この度BIOTOPでは、1774年にドイツで創業し、世界中で愛されるフットウェアブランド「BIRKENSTOCK（ビルケンシュトック）」への初の別注サンダルを2026年6月27日 (土) に発売いたします。

発売に先立ち「BIOTOP ONLINE」にて、6月5日 (金) より予約受付を開始します。

別注したモデルは「BIRKENSTOCK」より2020年に発表された “KYOTO” 。

KYOTOは着物の襟合わせをイメージしたアッパーのデザインが特徴的で、日本でも人気の定番モデルZURICHのシルエットがベースになっています。

今回、KYOTOをベースモデルにフットベッドのライニングをスウェードからナチュラルレザーにアップデート。

さらに通常はコルクが覗くフットベッドの側面までナチュラルレザーで覆ったFULL EXQUISITE（EXQ：エクスクイジット）仕様で最上級のアップグレードを施しました。

アッパーのメインパーツはスウェードで、ストラップ部分にはハイシャインレザーと呼ばれる光沢のあるレザーを使用。

スウェードアッパー・ハイシャインレザーのストラップ・インソール・アウトソールと異なる素材を使用し、ブラックワントーンで仕上げることで、高級感に深みを出しているのが最大の特徴です。

＜BIRKENSTOCK for BIOTOP＞

Price：\34,100（in tax）

Size：35 / 36 / 37 / 38 / 39 / 40 / 41 / 42 / 43 / 44

Color：BLACK

■ 予約開始日：

2026年6月5日 (金) ＊BIOTOP ONLINE のみ

予約ページ（WOMENS）(https://www.junonline.jp/biotop/product/shoes/sandal/BLA36070)

予約ページ（MENS）(https://www.junonline.jp/biotop/product/shoes/sandal/BFA36060)

■ 発売日：

2026年6月27日 (土)

■ 発売店舗：

BIOTOP 全店（白金台・大阪・福岡・神戸・札幌）

BIOTOP ONLINE STORE(https://www.junonline.jp/biotop/)

ADAM ET ROPE 全店