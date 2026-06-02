【DRIMAGE　プレスリリース】『パズルSEVENTEEN』新アップデートとイベント開催！

株式会社DRIMAGE JAPAN

- 新コンテンツ「セボンぴったんこ」公開…「17 IS RIGHT HERE」スペシャルボックス登場

- アーティストの復帰・誕生日を記念したさまざまなイベントを開催

SEVENTEENやBTSなど世界的アーティストを擁するエンターテインメントライフスタイルプラットフォーム企業HYBEのゲーム事業を担うDRIMAGE（所在地：韓国ソウル、代表取締役：チョン・ウヨン）は、同社が開発・サービスするモバイルパズルゲーム『パズルSEVENTEEN』で新アップデートを実施し、様々なコンテンツとイベントを公開したと発表しました。- 新コンテンツ「セボンぴったんこ」公開…「17 IS RIGHT HERE」スペシャルボックス登場

アーティスト「SEVENTEEN」の楽曲「THUNDER」をコンセプトにした新しい島「THUNDERの島」を追加し、コンサート会場をコンセプトにした新コンテンツ「セボンぴったんこ」も公開いたしました。「セボンぴったんこ」はカードを裏返して同じ絵柄のペアを揃えるイベントで、さまざまな報酬が手に入ります。パズルをクリアして獲得したイベントポイントを使って挑戦することができます。

「CARAT（SEVENTEENのファンダム）」から大きな愛を受けたSEVENTEENのベストアルバム『17 IS RIGHT HERE』に関連した新スペシャルボックスもオープンしました。

SEVENTEENの各ユニットであるHIPHOP TEAM、PERFORMANCE TEAM、VOCAL TEAMの代表的な衣装が、パズルSEVENTEENのコスチュームとして生まれ変わりました。

- アーティストの復帰・誕生日を記念した多彩なイベントを開催

メンバー JEONGHANの復帰を控え、さまざまなイベントも用意しております。「1004デココレクションイベント」に加え、特別なデコ報酬がもらえるクエストイベントを実施いたします。

また、JUN、HOSHI、WONWOOの誕生日を記念し、公式SNSを通じてSNSイベントも実施いたします。彼らの誕生日コスチュームも楽しむことができます。

最新の情報については、公式ブランドサイトおよびSNSチャンネルにて随時発信してまいります。

■「パズルSEVENTEEN」ページ

「パズルSEVENTEEN」ブランドサイト：https://puzzle17.hybeim.com

「パズルSEVENTEEN」Instagram：https://www.instagram.com/puzzle_svt/

「パズルSEVENTEEN」X（旧Twitter）：https://x.com/PuzzleSVT

「パズルSEVENTEEN」日本限定X（旧Twitter）：https://x.com/puzzle_svt_jp

■「パズルSEVENTEEN」について

「パズルSEVENTEEN」は、2025年4月1日にサービス開始したアーティストグループ「SEVENTEEN」と一緒にパズルを解きながら、島々を巡る旅をするゲームです。

パズルゲーム部分は直感的に楽しむことができる3マッチパズルとなっており、4つ以上のブロックを組み合わせて消すことで様々な能力の「パワーアップ」が生成できます。生成した「パワーアップ」を使いこなして、制限回数までに表示されたノルマを達成するとクリアできます。

また、パズルプレイのほかにも、集めたり飾ったりして楽しむコンテンツも豊富にあります。

中には自分だけの部屋を「SEVENTEEN」グッズや家具で飾って遊べる「ミニルーム」をはじめ、アーティストキャラクターに衣装を着せ替えできたり、ファンなら嬉しくなるアーティストフォトをコレクションできる要素など、とても素敵なゲームアプリとなっております。

「SEVENTEEN」のメンバーと一緒に、パズルでいろんな世界に出航しよう！

■株式会社DRIMAGEならびに株式会社DRIMAGE JAPANについて

株式会社DRIMAGEの社名は、「Dream（夢）」と

「Interactive Media（相互作用できるメディア）」と

「Age（時代）」の3つの言葉をかけ合わせた造語です。

「夢見るもの」に出会い、相互作用を通じて新しい感動と物語を経験できる「インタラクティブメディア」を通じて夢を具現化できる「時代」を開いていきたいという想いを社名に込めました。



国内外の競争力のある企業と提携してインタラクティブメディアの派生事業を展開していきます。

この他にも、インタラクティブメディア・テクノロジーを基盤に、日常に疲れた現代人に新たな経験をお届けできる多様なコンテンツとサービスを提供します。



株式会社DRIMAGE JAPANは株式会社DRIMAGEの日本法人です。本タイトル「パズルSEVENTEEN」の日本国内事業を担当しております。

(C) PLEDIS Entertainment / DRIMAGE. All Rights Reserved.