丸の内を“まちまるごと”楽しめる、企業・店舗・公共空間・人々のつながりで生まれた横断企画「MARUNOUCHI SUMMER FEST（マルノウチ サマー フェス）」はじまる

三菱地所株式会社

MARUNOUCHI SUMMER FEST実行委員会（構成団体：一般社団法人大手町・丸の内・有楽町地区まちづくり協議会（以下、大丸有協議会）、特定非営利活動法人大丸有エリアマネジメント協会（以下、リガーレ大丸有）、一般社団法人大丸有環境共生型まちづくり推進協会（以下、エコッツェリア協会）、三菱地所株式会社）は、2026年7月24日（金）～8月23日（日）の期間、大手町・丸の内・有楽町エリア（以下、丸の内エリア）各所にて、子どもから大人まで丸の内を“まちまるごと”で楽しめる様々なワークショップ・イベントを体験できる「MARUNOUCHI SUMMER FEST」を初開催します。 ※7月上旬に詳細リリースを配信予定です。

＊「MARUNOUCHI SUMMER FEST」公式サイト：https://www.marunouchi.com/lp/marunouchisummerfest2026/

「働くまちは、楽しむまちへ」

多様な働き方が広がる中で、ビジネスエリアは「働く場所」だけでなく、交流や学び、楽しみといった体験を通じて、生活の質を高める複合的な役割が求められるようになっています。丸の内エリアでは、働く場所の価値が改めて問われる時代において、エリアに集積する企業・店舗・公共空間・人々のつながりを活かし、まち全体の魅力向上やこのまちで働く就業者の満足度・QOLの向上に資する取り組みを進めています。

夏季においては、従来から盆踊りや打ち水といった体験型のイベントを多数展開してきましたが、本イベントはこれらの取り組みを拡張し、“まちまるごと”で展開・発信することで、丸の内における新たな「夏の風物詩」となることを企図しています。就業者やそのご家族が思い思いにまちを巡り、日常の延長線上で様々な体験に出会う機会を創出することで、このまちで過ごす時間の楽しさや豊かさを実感いただくとともに、丸の内エリアへの愛着をより深めることで、持続的なまちの価値向上につなげてまいります。

本イベントは、丸の内エリアの地権者・行政等との連携によるまちづくりを担う大丸有協議会、公共空間の活用やにぎわいづくりを進めるリガーレ大丸有、サステイナブルな社会づくりや社会課題解決に向けた活動を行うエコッツェリア協会、デベロッパーの三菱地所の4者が、それぞれの役割と知見を活かしながら展開します。

■「MARUNOUCHI SUMMER FEST」開催概要

名称：MARUNOUCHI SUMMER FEST（マルノウチ サマー フェス）

期間：2026年7月24日（金）～8月23日（日）

※開催期間や開催日は各イベントによって異なります。期間中、全ワークショップ・イベントを開催しているわけではありません。

場所：丸の内エリア各地

主催：MARUNOUCHI SUMMER FEST実行委員会

（構成団体：一般社団法人大手町・丸の内・有楽町地区まちづくり協議会、特定非営利活動法人大丸有エリアマネジメント協会、一般社団法人大丸有環境共生型まちづくり推進協会、三菱地所株式会社）

URL：https://www.marunouchi.com/lp/marunouchisummerfest2026/

※開催内容は今後変更する可能性があります。

＜「MARUNOUCHI SUMMER FEST」開催イベント（一部）＞

※詳細は各イベントによる情報発信、リリースからもご確認いただけます。

１.Marunouchi Summer Workshop

-丸の内エリアの50社以上が連携！ 子どもから大人まで楽しめるワークショップ参加募集開始-

丸の内エリアにある50社以上の店舗や企業と連携し、子どもや家族連れで参加できる「Marunouchi Summer Workshop」を開催予定。飲食、アパレル、サービス（ホテル、ウェイター、インフォメーション、モデル、お花ほか）など様々な業種によるワークショップを通じて、憧れの企業や人気ショップの裏側に触れることができる、丸の内エリアならではの特別な体験を多数ご用意。

ワークショップには、各業界を牽引する名立たる企業やブランドが多数参加。ビームス ハウスでの本格的な採寸・生地選びを行うオーダーメイド体験や、WACOAL The Store丸の内店での残材料レース・アップリケを活用してポーチやキーホルダーを作るワークショップ、塔の日本旅館「星のや東京」の宿泊者限定空間を特別開放した非日常体験などを展開予定。そのほか、キッズネイル体験や、プロの機材を使って撮影から編集・公開までを行うYouTuber体験、エコー検査を実際に操作して病院の仕事を学ぶ医療体験など夏休みの自由研究にも活用できるユニークなコンテンツが集結します。

ハーブ専門店enherb医療法人財団健貢会 東京クリニック株式会社イエロースターバックス コーヒー

【ワークショップ 参加募集概要】

・申込期間：2026年6月2日（火）～6月24日（水）（予定）

・参加方法：期間内に専用フォームよりお申込み（※抽選制）

・料金／詳細：各プログラムにより異なります。詳細は下記サイトよりご確認いただけます。

・申込サイト：https://www.marunouchi.com/lp/marunouchisummerfest2026/#workshop

＜参加企業＞※敬称略・五十音順

株式会社イエロー ／ イセタン ミラー メイク&コスメティクス ／ ISOLA SMERALDA ／ 一保堂茶舗 新丸ビル店 ／ 株式会社伊藤園 ／ ハーブ専門店enherb ／ OKOSHIYA TOKYO ／ カルビー株式会社 ／garage TOKYO ／ 銀座 十時 丸の内店 ／ 株式会社ゲイン ／ 小岩井農牧株式会社 東京緑化支店 ／さくら蕎麦 小松庵 総本家 丸の内オアゾ店 ／ The SG Tavern ／ ザ・ペニンシュラ東京 Peterバー ／ ザ・ペニンシュラ東京 ヘイフンテラス ／ 湘南和傘 英遊 ／新丸ビルインフォメーション／ JTB 丸の内店 ／ GELATO BRAVO 丸ビル店 ／ スターバックス コーヒー 大手町ビル店・大手町カンファレンスセンター店 ／ ソバキチ ／ TSUTAYA BOOKSTORE MARUNOUCHI ／ ティップネス 丸の内スタイル ／ 医療法人財団健貢会 東京クリニック ／ NANGA SHOP MARUNOUCHI SHIN MARUNOUCHI BUILDING ／ニューみるく ／ ネイルクイック ／ HOWMORE LIVING 丸ビル店 ／ HANAHIRO CQ／パパス・マドモアゼルノンノン ／Paraboot丸の内店 ／HIGASHIYA man 丸の内 ／ ビームス ハウス ／ ビューティジーンプロフェッショナル ／ PYRENEX 丸の内店 ／ BRITISH MADE 丸の内店 ／ HOKA Marunouchi ／ 星のや東京 ／ 丸善・丸の内本店 ／ Marunouchi Happ. STORE ／ 丸ノ内ホテル 三菱地所ホテルズ＆リゾーツ株式会社 ／ MUS MUS ／ 明治安田生命保険相互会社 ／ Mole TAQUERIA Y BAR ／ ユナイテッドアローズ 丸の内店 ／ ラコタハウス 丸の内店 ／ ラフィネグループ／ ラ ブティック ドゥ ジョエル・ロブション 丸の内店 ／ ReCORE鍼灸接骨院 丸の内テラス ／ WACOAL The Store丸の内店

２.皇居外苑 和あかりの路

期間：2026年7月24日（金）～7月25日（土）

場所：皇居外苑 和田倉噴水公園

主催：特定非営利活動法人大丸有エリアマネジメント協会

内容：和田倉噴水公園に和傘を展示し、特に夜間のライトアップにより魅力的な景観を創出するとともに、日本文化の発信を図る。

３.【三菱一号館美術館】夏休み特別ツアー

開催日時：2026年7月25日（土） 15:00～

場所：三菱一号館美術館

主催：三菱地所株式会社

内容：「“カフェ”に集う芸術家―印象派からゴッホ、ロートレック、ピカソまで」展にて、担当学芸員による特別ツアーを開催。質問にお答えしながら、展覧会をご案内する、ご家族でお楽しみいただけるイベント。

※ホームページ：https://mimt.jp/ex_sp/cafe/

※有料/MARUNOUCHI WORKERS限定イベント

４.エコキッズ探検隊

期間：2026年7月27日（月）～8月19日（水）

※各ワークショック実施日は6月下旬に以下ホームページに公開予定

場所：丸の内エリア各所

主催：大手町・丸の内・有楽町 エコキッズ探検隊実行委員会

内容：次世代を担う子どもたちを対象に、サステイナブルなまちづくりを推進する丸の内エリアにて、エコロジーとエコノミーをテーマとした多彩な体験型ワークショップを実施する。夏休み期間中、親子で楽しみながら学び、環境や社会について考えるきっかけを提供する。

ホームページ https://ecokids.tokyo/

※6月下旬更新予定

５.東大Week@Marunouchi

期間：2026年7月28日（火）～7月29日（水）

場所：3×3Lab Future、DMO東京丸の内、Inspired.Lab

主催：MEC-UTokyo Lab

内容：東京大学から様々な専門分野の教員をお招きし、講演・クロストークや交流を通じて東京大学の最先端の知に触れ、新しい知見を共有する交流イベント。

６.ACT5 丸の内／仲通り周辺でプロギング2026

開催日時：2026年7月29日（水）17:00～19:00（16:45受付開始）

場所：丸の内仲通り周辺

主催：大丸有SDGs ACT5実行委員会

内容：ジョギングとごみ拾いをミックスしたプロギングはヨーロッパを中心に流行中のSDGsスポーツ。プロギングジャパンとタイアップし、丸の内エリアのごみ問題と大丸有ワーカーのWELL-BEINGに対して向き合うイベント。

※ホームページ：https://act-5.jp/act/2026act3-2/

７.劇場版『TOKYO MER』CAPITAL CRISIS ～丸の内ミッション～

期間：2026年7月31日（金）～9月20日（日）

場所：丸の内オアゾ1階OO（おお）広場

主催：三菱地所株式会社

内容：丸の内エリア全体が劇場版『TOKYO MER』CAPITAL CRISISの8月21日（金）公開を記念して特別イベントを開催。 バイク型ERカー（T03）の期間限定展示や買い上げ施策など、参加者が「ミッションをクリアする」体験を通じてまちを楽しめる施策を盛り込んだイベント。

８.レゴ(R)フェスティバル in Marunouchi 2026

期間：2026年7月31日（金）～8月23日（日）

場所：丸ビル1階マルキューブ他、丸の内エリア各所

主催：三菱地所株式会社

内容：昨年も好評を博したレゴ(R)フェスティバル in Marunouchi。今年は「あそびが、まちをひとつにする！」をテーマに、大人から子どもまで楽しめる体験を展開。レゴ(R)ボタニカル展示や人気IPを用いたスタンプラリーなど多彩な企画を開催。

９.丸の内サマーカレッジ2026

期間：2026年8月12日（水）～8月14日（金）

場所：3×3Lab Future

主催：三菱地所株式会社、一般社団法人大丸有環境共生型まちづくり推進協会

内容：高校生・大学生向けに社会で活躍する多様な講師の講演やフィールドワーク、対話型ワークショップを通じて社会課題やキャリアを考え、チームでアイデアをまとめて発表する実践型の学びのプログラム。

１０.TOKYO AfterDark in MARUNOUCHI

期間：2026年7月1日（水）～8月14日（金）

場所：丸の内エリア

内容：丸の内エリアの夜を楽しめるコンテンツを多数展開。皇居など丸の内エリアを巡るナイトツアーや、お得にエリアの飲食店舗をホッピングできる特別周遊パスを販売します！7月の月曜日は(marunouchi) HOUSEと連携して、特別DJブースやフォトブースを設置。ナイトタイムを満喫できるイベントを開催します！

※この事業は、東京都・（公財）東京観光財団の「ナイトタイム等（夜間・早朝）における観光促進助成金」を活用して実施しています。

ホームページ https://www.marunouchi.com/lp/tokyo-afterdark/

（ご参考）

■一般社団法人大手町・丸の内・有楽町地区まちづくり協議会（大丸有協議会）

大手町・丸の内・有楽町地区の地権者、企業、行政等が連携し、エリア全体の将来像やまちづくりの方針を共有しながら、都市空間の適切な開発・利活用を推進する団体。まちづくりガイドライン等を踏まえ、都市基盤整備、公共空間のあり方、スマートシティ、グリーンインフラなど、地区全体の価値向上に資する取り組みを進めている。

■特定非営利活動法人大丸有エリアマネジメント協会（リガーレ大丸有）

大手町・丸の内・有楽町エリアにおいて、「公共空間活用」と「コミュニティ形成」を主な目的に、地域の活性化やにぎわいづくりに取り組むエリアマネジメント団体。丸の内仲通りをはじめとする公共空間の活用、イベントの企画・運営、キッチンカーやアーバンテラスの展開など、日常のまちの魅力を高める活動を行っている。 夏季には「Marunouchi Street Park」や打ち水・盆踊り、エコキッズ探検隊など、就業者・来街者・子どもたちがまちに参加する機会を創出。

■一般社団法人大丸有環境共生型まちづくり推進協会（エコッツェリア協会）

サステイナブルな社会づくりに向けた新しい取り組みや関係性を生み出す「プラットフォーム」となることを目指し、大手町・丸の内・有楽町エリア内外の産官学民との連携や協働を図りながら、大手町のビジネス交流施設「3×3Lab Future」を拠点に、サステナビリティ、社会課題、環境共生、地域連携に関する調査研究、プロジェクトの推進、実証実験の推進等のさまざまな活動を展開している。夏季には、高校生・大学生が社会課題やキャリアについて学ぶ「丸の内サマーカレッジ」などを実施。まちを舞台に学びや発見が生まれる機会を提供している。

■三菱地所株式会社

三菱地所では、135年以上にわたるまちづくりを通じて築き上げてきた「利便性と集積」という特性を活かし、テナント企業が自社オフィスだけでは実現できないことや個社単独の取り組みでは実現しにくいことを“まちまるごと”でサポートする“まちまるごとワークプレイス”構想を推進しており、本イベントもこうした取り組みの一環として開催するものです。

また、2026年3月10日にローンチした、大手町・丸の内・有楽町の三菱地所グループのビルで働く方限定のサービス「MARUNOUCHI WORKERS」を活用し、同サービス会員限定の特典や体験を多数用意することで、就業者一人ひとりのまちとのつながりをより深める機会を創出します。

＜丸の内“まちまるごとワークプレイス”構想＞

丸の内エリアの特性の一つは、135年以上にわたるまちづくりを通じてお客様や様々なステークホルダーと共に築き上げてきた「利便性と集積」です。

その特性を踏まえ、テナント企業が自社オフィスだけでは実現できないことや、個社単独の取り組みでは実現しにくいことを「まちまるごと」でサポート、エリア全体がプラットフォームとして機能することで、働き方の質や効率を高めます。

始動リリース：https://www.mec.co.jp/news/detail/2025/05/22_mec2500522_machi