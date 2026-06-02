ワニに囲まれても「天才の味」に夢中！？噛んでも噛んでも「ずっと濃いままスッパうま」なシンサワーズグミが新CMを公開！ノーベル製菓 シンサワーズグミ新CM「それでも噛め噛め」篇

ノーベル製菓 株式会社

ノーベル製菓株式会社（本社：大阪市生野区、代表取締役社長 馬場 敏明、以下ノーベル製菓）は、

シンサワーズグミの新CM 「それでも噛め噛め」篇を2026年6月15日（月）より公開いたします｡

本CMでは、「シンサワーズグミ」の“ずっと濃いまま”な味わいを、新キャラクターであるカメを通して表現しています。思わず笑ってしまうコミカルな世界観の中で、「シンサワーズグミ」の魅力を印象的に描いています。

■CMストーリー

本CMでは、「シンサワーズ」の「ずっと濃いままスッパうま」という商品特長を、インパクトのある世界観で表現しています。

舞台はアマゾンのジャングル。シンサワーズの新キャラクターであるカメが、「シンサワーズグミ」を美味しそうに頬張りながら夢中で噛み続けるシーンからスタートします。

陽気なBGMが流れる中、カメラが徐々に引いていくと、気づけば新キャラクターであるカメはワニたちに完全包囲されているという緊迫した状況に。しかし、迫りくるワニたちを前にしても、まったく動じることなく、グミを噛み続けます。ワニに囲まれても噛み続ける姿に、「噛んでも、噛んでも」というナレーションと、「ずっと濃いままスッパうま！」というコピーが重なり、「シンサワーズグミ」の“ずっと濃いまま”な魅力を印象的に表現しています。

最後は、新キャラクターであるカメの「はい、天才の味～！」という印象的なセリフとともに、ユーモラスかつインパクトのある展開で締めくくられます。

■CM概要

作品名 ：「それでも噛め噛め」篇（15秒）

公開日 ：2026年6月15日（月）

放送地域 ：全国 ※一部地域を除く

URL ：https://youtu.be/9ufBylvfJf0

■「シンサワーズグミ」商品概要

商品名 ：「シンサワーズグミ グレープ味/ラムネ味」

発売地域 ：全国

内容量 ：50g

参考価格 ：オープン価格

商品特徴 ：ハードな弾力食感はそのままに、酸味強化で味全体を底上げ。

「ずっと濃いままスッパうま」な味わいを楽しめるハードグミ。

■CM制作スタッフリスト

広告会社：株式会社大広

CD/PL/C：村岸 勝起

PL：森 一華

営業：古川 慎太郎

営業：松尾 大樹

営業：竹下 明光流

営業：中尾 茉結奈

STL：古山 皓大

制作会社：フィックス

Pr：西村 和人

PM：野瀬 祐鶴

PM：升谷 桜子

演出：井上 拓馬

撮影：田井 俊輔

照明：稲田 雄太

着ぐるみ制作：米塚 尚史(ハウンテッド)

美術：伊藤 裕太(クラフト)

CG：土師 翔太

仮編集：西村 大寿(order)

本編集：西脇 寿郎

音楽：齊藤 弘毅(ウルヴズ・ユナイト・ジャパン)

■今後のキャンペーンについて

新CMの公開を記念し、今後も皆様にお楽しみいただけるキャンペーンの実施を予定しております。

詳細はまた後日プレスリリースにてご案内いたします。

■ノーベル製菓について

ノーベル製菓は、菓子から広がる「夢とロマン」を大切に、

様々なお菓子を「新しい美味しさ」というカタチの夢にしてお届けしています。

より多くの笑顔を求めて、口に含むと思わず笑みがこぼれる

“夢の一粒”をこれからも作り続けていきます。

社名 ：ノーベル製菓株式会社

役員 ：代表取締役社長：馬場 敏明

創業 ：1929年10月2日

設立年月日 ：1947年5月10日

事業内容 ：菓子製造販売

主な製品 ：キャンデー、グミキャンデー、

錠菓、素材菓子

従業員数 ：243名（2026年5月現在）

＜公式サイトURL＞

https://www.nobel.co.jp/