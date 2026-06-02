ロボット・AI専門メディア「ロボスタ」、会員数2万人を突破 ～ヒューマノイド・フィジカルAI時代を支える業界プラットフォームへ、6月10日開催「ロボスタ カンファレンス 2026」の参加申込も受付中

株式会社イード

株式会社イード（本社：東京都中野区、代表取締役：宮川 洋）が運営するロボット・AI専門メディア「ロボスタ」は、このたび会員数が2万人を突破したことをお知らせいたします。

ロボスタは2025年12月に会員数1万人突破を発表しましたが、その後も順調に会員数を伸ばし、約半年で2万人を突破しました。

近年、生成AIの普及に加え、ヒューマノイドやフィジカルAIへの注目が世界的に高まるなか、ロボスタはニュースメディアとしての情報発信だけでなく、セミナーやイベント、会員サービスを通じた業界コミュニティ形成を推進しており、多くの業界関係者にご利用いただいています。

■ロボスタ会員について

ロボスタ会員は、ロボット・AI業界の最新情報や専門セミナーを継続的に学べる会員サービスです。

無料会員に加え、有料の「プレミアム会員」「プレミアム法人会員」を提供しており、オンラインセミナーへの参加や過去セミナーの見逃し配信、ニュースレター、公開記事速報などのサービスをご利用いただけます。

毎月開催するオンラインセミナーにはロボット・AIビジネスに関わる企業やキーマンにご登壇いただき、その取り組みや今後の展望をお話しいただくとともに、講演者との質疑応答の機会も提供しています。

現在、会員には製造業、自動車、通信、IT、エレクトロニクス、研究機関など幅広い業界のビジネスパーソンやエンジニアが参加しており、ロボット・AI業界を横断するコミュニティとして成長しています。

ロボスタ会員の詳細はこちら： https://robotstart.info/pages/info/members.html

■会員数拡大の背景

近年は、ヒューマノイド、フィジカルAI、産業用ロボット、サービスロボットなどへの関心拡大を背景に、技術者だけでなく事業開発担当者や経営層からの登録も増加しています。

また、ロボスタではニュース記事だけでなく、業界キーパーソンによるオンラインセミナーやイベントを継続的に開催しており、実務に役立つ情報を得られる場として支持を集めています。

さらに、プレミアム会員・プレミアム法人会員の提供開始により、単なる情報収集にとどまらず、継続的な学習や業界ネットワーク形成の場として利用されるケースが増えています。

■「ロボスタ カンファレンス 2026」を開催

ロボスタでは、会員コミュニティの拡大に合わせて、業界関係者が直接交流できる場の提供も強化しています。その取り組みの一環として、2026年6月10日（水）に大型イベント「ロボスタ カンファレンス 2026」を開催します。

テーマは、「ヒューマノイドの社会実装はどこまで進むのか」です。ヒューマノイドを中心に、フィジカルAI、産業用ロボット、サービスロボット、AI活用など幅広いテーマを取り上げ、業界の第一線で活躍する企業・研究者・政策関係者が集い、最新動向や今後の展望について議論します。

【開催概要】

日時：2026年6月10日（水）

会場：TODA HALL & CONFERENCE TOKYO ホールB（東京都中央区京橋）

形式：オフライン開催＋オンライン配信

参加費：セミナー無料（事前申込制）

主催：株式会社イード／ロボスタ

参加申込ページ：https://robotstart.info/pages/conference2026.html

■今後について

ロボスタは今後も、ロボット・AI分野の専門情報プラットフォームとして、ニュース配信、セミナー、カンファレンス、会員サービスを通じて業界発展に貢献してまいります。

また、業界関係者が継続的に学び、交流し、新たなビジネス機会を創出できるコミュニティの形成を進めることで、日本のロボティクス・AI産業の発展に寄与してまいります。

■ロボスタについて

ロボット・AI領域における最新動向を、ビジネス・技術・社会への影響といった多角的な視点からわかりやすく伝える専門メディアです。産業用ロボットからサービスロボット、ヒューマノイドまで幅広いテーマを扱い、企業の取り組みや研究開発、政策動向などを横断的にカバー。国内外の最新動向を、業界の最前線からいち早く読者にお届けしています。

URL：https://robotstart.info/

■本リリースに関するお問合せ

メディア事業本部 オートモーティブ事業部 担当：山本

https://www.iid.co.jp/contact/robosta_contact.html

広報担当

https://www.iid.co.jp/contact/pr_contact.html

株式会社イード

〒164-0012 東京都中野区本町1-32-2 ハーモニータワー17階

URL：https://www.iid.co.jp/