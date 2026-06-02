IPX8防水×カラビナループ搭載、アウトドアフィールドでタフに使えるスマホ防水ケース「H2O WaterProof Shell.」発売開始
アウトドア向けモバイルギア・スマートフォングッズの商品開発および販売を行うROOT（ルート）株式会社は、「H2O WaterProof Shell. IPX8 for SmartPhone」の予約販売を2026年6月2日（火）正午より開始いたします。
H2O WaterProof Shell. IPX8 for SmartPhoneは、アウトドアシーンに最適な防水規格IPX8対応のスマホ用防水ケースです。
水の侵入を防ぐ密閉ジップロックを採用し、防水性を確保しながらもスムーズな開閉を実現。さらにカラビナループを備えているため、カラビナやショルダーストラップを取り付けて持ち運びも自在。
シンプルながら使い勝手に優れた設計で、海や川・フェス・イベント・ウィンタースポーツなどのアウトドアアクティビティはもちろん日常使いでも頼れる機能性を備えた防水ポーチです。
・ 製品特徴防水規格IPX8準拠
水深1.5mで約1時間の防水試験をクリアした高い防水性能を備え、水中での使用を想定したテスト基準にも対応。
密閉ジップロック仕様
開口部は水の侵入を防ぐシーリングジップ式。
カラビナループ搭載
カラビナやショルダーストラップ、フローティングストラップの取り付けが可能な3分割構造のループを装備。
ケースに入れたまま操作可能
スマートフォンを収納したままタッチ操作や写真・動画撮影が可能。
・ 製品詳細
商品名：H2O WaterProof Shell. IPX8 for SmartPhone
販売価格：4,950円（税込）
販売開始日時：2026年6月2日（火）正午～
納期：2026年6月中旬入荷予定
◆販売サイト
・ROOT CO. OFFICIAL ONLINE SHOP(https://www.rootco-shop.jp/c/item/waterproof/hwps-439490)
・ROOT CO.楽天市場店(https://item.rakuten.co.jp/rootco/hwps-439490/)
・ROOT CO.Amazonストア(https://www.amazon.co.jp/dp/B0H3LC61GS)
【ROOT CO.について】
「自然の中での体験をより深く拡げ、更に豊かな体験へとしていきたい」、そうしたテーマの元に生まれたMOBILE GEAR BRAND「ROOT CO.」。自然の中でも都会でも、様々な環境で快適に使用できる商品を企画・デザインし、神奈川県箱根から発信しています。
【ROOT株式会社 概要】
会社名 ： ROOT株式会社
設立 ： 2016年8月
代表者 ： 代表取締役 三尋木 準
所在地 ： 神奈川県足柄下郡箱根町湯本192-8 ROOT CO. HAKONE BASE
事業内容 ： モバイルアクセサリー及び雑貨の販売