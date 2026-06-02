AVILEN、「全人類がわかる生成AIパスポート対策講座」を6月2日より提供開始

株式会社AVILEN

株式会社AVILEN（本社：東京都中央区、代表取締役：高橋 光太郎、以下「AVILEN」）は、生成AIパスポート試験の合格を目指すeラーニング講座「全人類がわかる生成AIパスポート対策講座」を、2026年6月2日（火）より提供開始いたします。

本講座は、一般社団法人生成AI活用普及協会（以下「GUGA」）による所定の審査を経て、生成AIリスクを予防する日本最大級の資格試験「生成AIパスポート」の公式試験対策講座として認定を取得しています。

◆「全人類がわかる生成AIパスポート対策講座」とは

「全人類がわかる生成AIパスポート対策講座」は、生成AIの基礎知識からリスク対処法・プロンプト実践まで、試験シラバスに完全準拠した形で体系的に学べるeラーニング講座です。ブラウザから専用Webサイトにアクセスするだけで受講でき、受講開始から6か月間、いつでも・どこでも学習を進めることができます。

◆「全人類がわかる生成AIパスポート対策講座」の概要

[表: https://prtimes.jp/data/corp/43360/table/292_1_0d58d45f19e111d0cecc66cd9e57b64c.jpg?v=202606021251 ]

◆「全人類がわかる生成AIパスポート対策講座」の特徴

＜１. GUGAが認定した、シラバス完全準拠のコンテンツ＞

GUGA（生成AI活用普及協会）による審査を通過した、公式認定の試験対策講座です。試験シラバスで定められた全学習項目を網羅しており、生成AIの基礎知識から実際のビジネス活用に必要なノウハウまでを体系的に習得できます。初めて生成AIを学ぶ方でも、合格力と実践力を同時に身につけることができます。

なお、本認定に関するGUGAの公式発表は以下をご参照ください。

GUGAのプレスリリース：https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000096.000121559.html

＜２. インプットとアウトプットを組み合わせた反復学習設計＞

本講座は、動画講義8時間（20レッスン以上）と350問以上の演習問題を組み合わせた設計です。

- 各レッスン後のWebチェックテスト（約60問）と模擬試験を何度でも受け直し可能- 苦手分野を繰り返し攻略しながら合格力を着実に強化- 移動中や隙間時間を活用して自分のペースで学習でき、学習目安の約20時間を無理なく消化＜３. 法人・団体での導入を手厚くサポートする運営支援プラン＞

2つのオプションプランをご用意しています。

- スタンダードプラン：質問対応（24時間365日受付）＋管理者向け進捗確認機能- プレミアムプラン：専任カスタマーサクセスによるスケジュール設計・キックオフMTG・報告資料作成まで完全伴走

スモールスタートから全社展開まで、柔軟な運用が可能です。

◆今後の展望

AVILENは本講座の提供を通じて、企業・組織における生成AIリテラシーの底上げと、安全な生成AI活用の社会実装を推進してまいります。今後も生成AI関連資格の対策講座や実践的なAI活用プログラムを継続的に拡充し、企業のAIトランスフォーメーションを戦略策定から人材育成まで包括的に支援してまいります。

◆ご相談・見積依頼

サービスページ

https://avilen.co.jp/org/learning/gai-training/generative-ai-passport/

資料ダウンロードフォーム

https://avilen.co.jp/course/generative-ai-passport/form/download/

見積依頼・お問い合わせ

https://avilen.co.jp/course/generative-ai-passport/form/contact/

◆株式会社AVILENについて

社名 ：株式会社AVILEN（アヴィレン）

代表者 ：代表取締役 高橋光太郎

ホームページ：https://avilen.co.jp/

所在地 ：東京都中央区日本橋馬喰町2-3-3 秋葉原ファーストスクエア9階

設立日 ：2018年8月15日

事業内容 ：

AVILENは「データとアルゴリズムで、人類を豊かにする」をパーパスに掲げ、上場企業を中心に約1000社（2026年2月末時点）に対し、AI搭載のソフトウェア開発とビルドアップパッケージ（デジタル組織の構築支援）を主軸としたAIソリューションを提供。企業のAIトランスフォーメーション戦略の策定から、AIの構築・導入、AI活用を内製化する組織構築・人材育成まで一気通貫で支援しています。