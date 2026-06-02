EAGLYS、研究開発者のためのAIデータプラットフォームEAGLYS ALCHEMISTA Labs 正式版をリリース

EAGLYS 株式会社

EAGLYS株式会社（本社:東京都渋谷区、代表取締役社長:今林広樹、以下「EAGLYS」）は、実験データの探索・管理・AI構造化をワンストップで提供する実験データプラットフォームEAGLYS ALCHEMISTA Labs（アルケミスタ ラボ、以下「ALCHEMISTA Labs」）の正式版を本日リリースしたことをお知らせいたします。

■背景と市場課題

製造業・化学業界において、データを活用した研究開発の高度化が急速に進んでいます。しかしながら、分析のもととなる実験データの多くはExcelやPDFで記載・保管されており、データ活用のためには膨大なファイルを"探索"し、分析に適した形に"整形"する必要があります。これは非常に手間と時間を要する業務で、データ活用推進の大きな足枷となっていました。EAGLYSは、多くのお客様のお声からこの問題を解消すべく、ALCHEMISTA Labsを開発いたしました。

■ALCHEMISTA Labsとは

ALCHEMISTA Labsは、ExcelやPDFといった現場でよく使用されるファイル形式をそのまま活用しながら、AIによって 『実験データの探索』 『管理』 『AIによるデータ整形』をワンストップで提供する実験データプラットフォームです。

サービス紹介ページ：https://eaglys.co.jp/solution/alchemistalabs/

■主な特長

１. ExcelおよびPDFデータをそのまま活用可能

- データ取り込み時にファイルの整形加工は不要

- ExcelファイルおよびPDFファイルはそのまま取り込まれ、元の形式を維持したまま保管

- ファイル内のデータ項目、物質名、文章を高速で検索し、実験データの探索を支援

２. AIデータ構造化

- 複数の実験データを結合してデータセットを生成

- 担当者や部署ごとに異なる用語・略称・表記をAIが自動で統合・整合

- 構造化されたデータはCSV出力およびAPIでの連携に対応し、既存の分析ツールにそのまま活用可能

３. 技術的特徴

- 独自のAIデータ構造化技術により、直感的な操作でデータ構造化を実現

- 化学用語辞典とAIを組み合わせた表記揺れの検知・修正

■トライアルについて

ALCHEMISTA Labsは無償トライアルをご用意しております。

実際の機能をお試しいただけますので、お気軽にお申し込みください。

お問い合わせ先：https://lp.eaglys.co.jp/alchemista-labs_trial-form

■リリースキャンペーンのご案内

正式リリースを記念し2026年6月1日（月）～2026年8月31日（日）の3ヶ月間の利用料金を無償とするリリースキャンペーンを実施いたします。この機会にぜひALCHEMISTA Labsをご体験ください。

キャンペーン期間：2026年6月1日（月）～2026年8月31日（日）

対象：新規お申し込みのお客様

内容：3ヶ月間の利用料金無償

お申し込み・お問い合わせ先：https://lp.eaglys.co.jp/alchemista-labs_trial-form



■EAGLYS株式会社について

設 立： 2016年12月

本 社： 東京都渋谷区千駄ヶ谷5丁目27-3 やまとビル7F

代表者 ： 代表取締役社長 今林広樹

事業内容：EAGLYSは、AI・秘密計算によるインダストリーデータの活用を促進するPrivate AI プラットフォームを提供する企業です。お客様のデータを安全に収集しAI・データの活用を実現する基盤の提供と、それらを実現する基礎技術の研究開発が強みです。『世の中に眠るデータをつなぐハブとなり、集合知で社会をアップデートする』というビジョンの下、様々なお客様のAIならびにデータのコラボレーション促進を支援しております。

https://www.eaglys.co.jp