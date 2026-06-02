光生舎とライナフ、札幌市でクリーニングの「スマート置き配」実証実験を開始

株式会社ライナフ

株式会社光生舎（本社：札幌市東区、代表取締役社長：高江 智和理、以下「光生舎」）と、株式会社ライナフ（本社：東京都文京区、代表取締役：滝沢 潔、以下「ライナフ」）は、2026年6月1日から3カ月間、光生舎の置き配クリーニングサービス「モッテッテ」において、ライナフが提供する「スマート置き配」の実証実験を北海道札幌市で開始したことをお知らせします。

本実証により、オートロック付きマンションでも、不在時にクリーニング品の集荷および仕上がり品の置き配が可能になります。対象は札幌市内4営業所の対象物件232棟で、両社は今後、2026年9月以降札幌市内全域への展開を目指します。

■実証実験の概要

「モッテッテ」ご利用者がサービスを申し込んだ際、光生舎の配達員がライナフの「スマート置き配」を活用し、共用エントランスを一時的に解錠します。ご利用者が不在時も、玄関前や指定場所のクリーニング品の集荷および置き配が可能となります。

・期間：2026年6月1日 ～ 2026年8月31日

・対象エリア・物件：北海道札幌市内の光生舎4営業所（豊平営業所、中央営業所、白石営業所、西営業所）の配送エリア内にある「スマート置き配」導入済みのオートロック付きマンション232棟

■背景と目的

1. 衣替えシーズンに「在宅不要」の利便性を提供

札幌市では春先から夏前まで、寝具やアウターなどのクリーニング需要が年間で最も高まり、特に6月は全国平均を大きく上回る利用傾向がみられます（※1）。しかしオートロック付きマンションでは、集荷や配送の度にご利用者が在宅してエントランスを解錠する必要があり、手間や負担が発生していました。今回の「スマート置き配」の導入により、在宅時間を気にすることなく、いつでも気軽にクリーニングを出せる利便性を体験していただくことで、ご利用者の満足度向上を目指します。



2. 配送効率化で持続可能な物流に貢献

一度の訪問で確実に集荷および置き配を完了させることで、配送効率を向上させます。物流の人手不足や、再配達に伴う配送車両のCO2排出量増大が社会課題となる中、「スマート置き配」の活用を通じて持続可能な宅配サービスの構築を目指します。

■各社によるコメント

【株式会社光生舎 代表取締役社長 高江 智和理 氏】

「スマート置き配」の実証実験を開始することで、オートロック付きエントランスという壁を越えた非対面・非在宅でのサービス提供が実現します。ご利用者の移動の手間や時間をなくすシームレスな宅配インフラは、地域社会において高い価値を持つと考えています。まずは札幌の232棟から、地域の皆様の暮らしにゆとりと快適さを提供してまいります。



【株式会社ライナフ 代表取締役 滝沢 潔 氏】

ライナフはIoT技術で不動産に新たな価値を生み出すことを追求しています。これまで荷物の受け取りを中心に展開してきた「スマート置き配」ですが、今回のようにクリーニングの集荷にも活用いただくことは、サービスの可能性を広げる試みです。実証実験を通じて、配送効率化と利便性向上を両立する持続可能なモデルを構築し、札幌市にお住まいの皆様へ、時間を気にせずより快適に過ごせる暮らしをお届けできるよう努めてまいります。

■光生舎「モッテッテ」 について（https://lp.mottette.jp/(https://lp.mottette.jp/)）

「モッテッテ」は、北海道でクリーニング店を広く展開する光生舎が運営する宅配クリーニングサービスです。Webで申し込みから決済までスムーズに行え、玄関前などの指定場所を活用し、非対面でクリーニングの集荷および受け取りが行えます。

■ライナフ「スマート置き配」 について（https://linough.com/package-drop-service/(https://linough.com/package-drop-service/)）

スマートロック「NinjaEntrance（ニンジャエントランス）」を用いて、オートロック付きマンションの共用エントランスの鍵をデジタル化することで、入館権限を付与された配達員がオートロックを一時的に解錠し、受取側があらかじめ指定した場所への配達が可能となるサービスです。解錠履歴は全て記録されるため、セキュリティ面でも安心してご利用いただけるほか、マンション管理会社様・オーナー様・管理組合様の費用負担なく導入が可能です。現在、全国で約20,000棟の導入実績があります。

■光生舎について

光生舎は、「クリーン・快適・思いやり」の理念のもと、北海道で広く展開するクリーニングの総合商社です。個人および法人向けクリーニングやホテル向けリネンサプライなど、「キレイと快適」を届ける多様なサービスを提供しています。社会福祉法人として始まった創業の精神と、長年培った独自の配送網を活かし、高品質なサービスを提供することで、地域社会の発展に貢献することを目指しています。

＜概要＞

社 名：株式会社光生舎

本 社：北海道札幌市東区北39条東15丁目1番19号

設 立：1966年10月28日

代表者：代表取締役社長 高江 智和理

事業内容：

・クリーニング事業

・リネンサプライ事業

・ユニフォームレンタル事業

・リースキン事業

■ライナフについて

ライナフは、「誰も踏み出さなかった一歩を。その一歩を、社会の進歩に。」をミッションに掲げ、不動産業界向けにスマートロックや業務効率化システムを開発・提供しています。近年は、再配達削減という社会課題に対応する、オートロック付きマンション向けの安全な置き配システムも展開。管理業務の効率化と居住者の生活体験向上を両立するプロダクトを通じて、世の中に「もっと居心地の良い場所」を増やすことを目指しています。

＜概要＞

社 名：株式会社ライナフ（https://linough.com/）

本 社：東京都文京区湯島1-6-3 湯島一丁目ビル2階

設 立：2014年11月4日

代表者：代表取締役 滝沢 潔

事業内容：

・不動産管理向けシステムおよびアプリの開発・運営

・スマートロック「NinjaLockM」「NinjaEntrance」の製造・販売

・エントランスシステム「ライナフGate」シリーズの開発・運営

・オートロックマンション向け置き配対応化サービス「スマート置き配」の開発・運営

※1：総務省「家計調査（二人以上の世帯）」洗濯代（クリーニング代含む）支出額データ（2020年～2025年平均値）より…4月～6月の全月で札幌市が全国平均を上回り、特に6月は全国平均（507.3円）の約1.4倍（699.8円）



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