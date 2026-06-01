！初発表！ 満足度の高い『デビットカード』ランキング【Sony Bank WALLET（Visaデビット付きキャッシュカード）】が総合1位（オリコン顧客満足度(R)調査）

オリコン株式会社デビットカード イメージ画像（写真ACより）

オリコン株式会社（本社：東京都港区 代表取締役社長：佐藤 直也、略称：オリコン）は、グループ会社である株式会社oricon MEが、実際のサービス利用者を対象に第三者の立場で実施した『デビットカード』についての顧客満足度調査の結果を、2026年6月1日（月）14時に「オリコン顧客満足度(R)」公式サイト内にて発表いたしました。ランキングの結果は以下の通りとなりました。

『デビットカード』総合ランキング（2026年 オリコン顧客満足度(R)調査）

TOPICS

■【Sony Bank WALLET（Visaデビット付きキャッシュカード）】が総合1位

・「カードの使いやすさ」「ポイント・キャッシュバック」など3項目で1位に

・年代別「40代」「50代」「60代以上」でも1位に

■【Oliveフレキシブルペイ（一般） デビットモード】が総合2位

■【住信SBIネット銀行 デビットカード（リアルカード）】が総合3位

《利用実態データ》

■デビットカードを利用している頻度

「1ヶ月に2～3回」が30.0%で最多

■キャッシュレス決済額とデビットカード決済額の推移

デビットカードの利用額は2025年には5.5兆円に

― ランキング構成 ―

■総合 ■評価項目別（全4項目）「カードの使いやすさ」「ポイント・キャッシュバック」「サポート体制」「セキュリティ対策」■部門別 「年代別」「利用属性別」

『デビットカード』

今回初発表となる『デビットカード』の満足度調査。1カ月に1回以上自分名義のデビットカードを利用している全国の15～84歳（中学生は除く）までの男女4,880人を対象としています。

■【Sony Bank WALLET（Visaデビット付きキャッシュカード）】が総合1位

「カードの使いやすさ」「セキュリティ対策」など3項目で1位に

今回の調査では、【Sony Bank WALLET（Visaデビット付きキャッシュカード）】が総合1位を獲得しました。

評価項目別では、全4項目中「カードの使いやすさ」「ポイント・キャッシュバック」

「セキュリティ対策」の3項目で1位を獲得しました。

また、部門では年代別「40代」「50代」「60代以上」で1位となりました。

総合2位には【Oliveフレキシブルペイ（一般） デビットモード】がランクインしました。評価項目別では「カードの使いやすさ」「セキュリティ対策」で2位、部門では年代別「40代」「50代」「60代以上」で2位を獲得しています。

～【Sony Bank WALLET（Visaデビット付きキャッシュカード）】 利用者のクチコミ～

「利用状況がリアルタイムで把握できるところがセキュリティ上もいい（40代・男性）」

「買い物でキャッシュバックがあり、ATMの出金は4回まで無料。また海外では10種類

対象通貨があり、とても便利（50代・女性）」

「キャッシュバックがある、海外で現金の引き出し、タッチ決済ができて良い（60代以上・

女性）」

～【Oliveフレキシブルペイ（一般） デビットモード】 利用者のクチコミ～

「Visaのタッチ決済が可能な店舗であれば、どこでも決済が可能。Vポイント加盟店な

どで使用すれば、よりポイントも貯まる（30代・男性）」

「即決済され、通知も来るので、わかりやすい。デビットとクレジットモードの切り替えが楽

（20代・女性）」

つづいて総合3位には【住信SBIネット銀行 デビットカード（リアルカード）】がランクインしました。利用者からは、使いやすさやセキュリティの高さなどを評価する声が寄せられています。

～【住信SBIネット銀行 デビットカード（リアルカード）】 利用者のクチコミ～

「ポイント還元率が高く、ナンバーレスなので安心感がある。ネットでの支払い時の手続きが簡単（40代・男性）」

「かなり以前、不正利用があったらしいときにすぐに電話がかかってきて発覚した。安心感がもてた（50代・女性）」

総合5位を獲得した【りそなデビットカード】は、評価項目別「サポート体制」で2位、年代別「30代」で1位を獲得しました。 総合9位にランクインした【みずほJCBデビット（キャッシュカード一体型）】は評価項目別「サポート体制」で1位を獲得しました。 総合7位の【三菱ＵＦＪデビット（キャッシュカード一体型）】は利用属性別「海外利用者」で1位となっています。

～【りそなデビットカード】 利用者のクチコミ～

「窓口での対応が良い（60代以上・女性）」

「ネットなど幅広く利用できる。ポイントがつきやすい。公式アプリの使い勝手がよい（30代・女性）」

～【みずほJCBデビット（キャッシュカード一体型）】 利用者のクチコミ～

「使った額が即通知され便利です。セキュリティ面も不安が少ない（60代以上・女性）」

「以前は単体型を利用していましたが、キャッシュカードと２枚持つのが面倒で、一体型にしました。便利に利用しています。QUICPayが使える 場合は、スマートフォンで決済できるのも便利（60代以上・女性）」

～【三菱ＵＦＪデビット（キャッシュカード一体型）】 利用者のクチコミ～

「キャッシュカードと一体になったことで、持ち歩くカードが減った（30代・女性）」

「クレジットカードより使いすぎないのもよい（40代・男性）」

《利用実態データ》

『デビットカード』評価項目別ランキング（2026年 オリコン顧客満足度(R)調査）『デビットカード』部門別ランキング（2026年 オリコン顧客満足度(R)調査）

■デビットカードを利用している頻度 「1ヶ月に2～3回程度」が30.0%で最多

デビットカードの利用者4,880人に「デビットカードを利用している頻度（単一回答）」を聴取したところ、「1ヶ月に2～3回程度」が30.0%で最多となりました。次いで、「週に2～3回程度」が21.8%、「週に1回程度」が20.8%と続きました。

デビットカードを利用している頻度（2026年 オリコン顧客満足度(R)調査）

■キャッシュレス決済額とデビットカード決済額の推移

経済産業省が2026年3月31日に発表した「キャッシュレス決済比率」によると、国内のキャッシュレス決済額は年々拡大しており、 2018年の73.7兆円から2025年には162.7兆円へと、約2.2倍に増加しています。 こうしたキャッシュレス化の進展に伴い、デビットカードの決済額も増加傾向にあります。2018年には1.3兆円だったデビットカード決済額は、2025年には5.5兆円と、約4.2倍に拡大。キャッシュレス決済全体の伸びを上回るペースで推移しており、デビットカードの利用が広がっていることがうかがえます。

キャッシュレス決済額とデビットカード決済額の推移（2026年 オリコン顧客満足度(R)調査）

《調査概要》

■ランキング発表日：2026/06/01 ■調査主体：株式会社oricon ME ■調査方法：インターネット調査

■調査期間：2026/02/09～2026/02/24

2026年 オリコン顧客満足度(R)調査 デビットカード

■サンプル数：4,880人 ■規定人数：100人以上 ■調査企業（サービス）数：52

■定義：本会員カードにおける年会費が永年無料である個人向けのデビットカード。

ただし、以下は対象外とする。

1)条件付き無料や初年度のみ無料のデビットカード

2)発行会社が「ゴールドカード」・「プラチナカード」として提供しているデビットカード

3)J-Debitサービスの付帯したキャッシュカード

■調査対象者 性別：指定なし 年齢：15～84歳（中学生は除く） 地域：全国

条件：以下すべての条件を満たす人

1)1ヶ月に1回以上デビットカードを利用している

2)自分名義のデビットカードを利用している

ただし、ATMでの入出金や振り込みなどの預金手続きにのみ利用している人は除く。

■URL:https://life.oricon.co.jp/rank-debit-card/