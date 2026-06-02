TikTok、ニッポン放送とコラボの新番組「トークゴラッソ！」が6月10日(水)よりニッポン放送TikTokアカウントで配信開始！土田晃之や元プロ選手の大久保嘉人、中澤佑二などが出演！

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ショートムービープラットフォーム「TikTok（ティックトック）」は、サッカー観戦が世界的に盛り上がるタイミングに合わせ、ニッポン放送とコラボレーションをした新番組「トークゴラッソ！」を2026年6月10日（水）より配信します。

本番組は『サッカーを愛する者たちの夜会』をテーマに、サッカーについて語りつくす全15回の生配信プログラムとなります。 MCにはサッカー好きとして知られる土田晃之やぺこぱのシュウペイが登場。ゲストにはTikTok LIVEクリエイターや現役・元サッカー選手、サッカー好きゲストが出演し熱いトークを繰り広げます。

配信はニッポン放送TikTokアカウント（@radio_jolf(https://www.tiktok.com/@radio_jolf)）にて、ニッポン放送のスタジオからTikTok LIVEでお届けします。

※出演者は予告なく変更となる可能性がございます。あらかじめご了承下さい。

「トークゴラッソ！」では、TikTok LIVEの熱量と機能を活かし、コメントを用いてリアルタイムにやり取りをしながらトークが展開される新感覚のサッカートーク番組です。ニッポン放送のラジオブースからのLIVE配信となり、出演者のリアルな熱量や親近感のある雰囲気といったラジオリスナーにも馴染みのある、ここだけでしか見られないコラボレーション番組となります。

■「トークゴラッソ！」について

「トークゴラッソ！」は「架空のサッカーチーム『有楽町ゴラッソFC』のメンバーが夜な夜な集まって、サッカートークを繰り広げる」というコンセプトの、TikTokとニッポン放送のコラボ番組です。今夏に開催される世界的なサッカー大会に合わせ、さまざまなゲストがサッカートークをお届けします。

初回の配信となる6月10日（水）20時からは、MCの土田晃之の他、ゲストに元サッカー選手の中山雅史、福西崇史が登場します。サッカー公式戦と同じく90分の放送時間の中で、前半戦ではサッカーにまつわる有識者たちの解説や予想を、後半戦では「トークゴラッソ！」オリジナルの企画を実施予定です。

6月12日（金）22時からの第2回配信では、ニッポン放送の人気番組「オールナイトニッポンGOLD」と連動した内容をお届けいたします。

番組特設サイト（※スマートフォン専用サイト）：https://vt.tiktok.com/ZSxvfdycY/

番組宣伝映像『トークゴラッソ！#1・#2』特別映像：https://youtu.be/k5FTolRbfhU

番組宣伝映像『トークゴラッソ！#3・#4』特別映像：https://youtu.be/rH9OgkwR6_I

「トークゴラッソ！」3つの見所

１.元日本代表選手が続々参戦！コアファン必見の裏話＆徹底解説

毎回、元日本代表やサッカー好きゲストが登場。現役時代の秘話から、今夏の世界大会の見どころ解説まで、コアなサッカーファンもうなるディープな情報をお届けします。



２.サッカー好きなタレントとプロ選手による、ここでしか聞けない深掘り対談

サッカー通として知られるゲスト陣と、現役・元プロ選手による特別な対談が実現。多角的なテーマから、サッカーの魅力や選手たちの知られざるエピソードを独自の視点で掘り下げます。



３.ニッポン放送のスタジオから全15回配信！ラジオの臨場感をそのまま体感

全15回にわたるLIVE配信は、すべてニッポン放送のスタジオからニッポン放送のTikTokアカウントでLIVE配信します。まるで人気ラジオ番組の収録を特等席で覗き見しているかのような、臨場感あふれるプレミアムな視聴体験を提供します。

■「トークゴラッソ！』配信概要

・配信スケジュール：

１.6/10（水）20:00～21:30

- 出演・MC：土田晃之・ゲスト：中山雅史、福西崇史、他

２.6/12(金) 22:00～24:00 ※オールナイトニッポンGOLDとの連動回

- 出演・MC：土田晃之・ゲスト：稲本潤一、中山雅史、松井大輔、他

３.6/14（日）20:00～21:30

- 出演・MC：土田晃之・ゲスト：鈴木隆行、坪井慶介、他

４.6/15（月）20:00～21:30

- 出演・MC：土田晃之・ゲスト：城彰二、鈴木隆行、他

５.6/20（土）20:00～21:30

- 出演・MC：土田晃之・ゲスト：大久保嘉人、坪井慶介、他

６.6/22（月）20:00～21:30

- 出演・MC：シュウペイ（ぺこぱ）・ゲスト：中澤佑二、楢崎正剛、他

７.6/25（木）20:00～21:30

- 出演・MC：土田晃之・ゲスト：大久保嘉人、中澤佑二、他

８.6/27（土）20:00～21:30

- 出演・MC：土田晃之・ゲスト：中澤佑二、福西崇史、他

９.6/29（月）20:00～21:30

- 出演・MC：土田晃之・ゲスト：加地亮、中澤佑二、他

１０.6/30（火）20:00～21:30

- 出演・MC：決定次第発表します。・ゲスト：城彰二、坪井慶介、他

１１.7/4（土）20:00～21:30

- 出演・MC：シュウペイ（ぺこぱ）・ゲスト：加地亮、坪井慶介、他

１２.7/8（水）20:00～21:30

- 出演・MC：土田晃之・ゲスト：決定次第発表します。

１３.7/13（月）20:00～21:30

- 出演・MC：シュウペイ（ぺこぱ）・ゲスト：決定次第発表します。

１４.7/16（木）20:00～21:30

- 出演・MC：土田晃之・ゲスト：決定次第発表します。

１５.7/20（月）20:00～21:30

- 出演・MC：土田晃之・ゲスト：決定次第発表します。

※TikTok LIVEクリエイターの出演については、追って発表します。その他、新たなゲストについても、段階的に発表します。

※出演者については予告なく変更となる可能性がございます。

・視聴URL：TikTokのニッポン放送アカウント（@radio_jolf(https://www.tiktok.com/@radio_jolf)）からTikTok LIVEにて配信

※TikTok LIVEの公式アカウント（@tiktok_live_japan(https://www.tiktok.com/@tiktok_live_japan)）からも同時配信します。

【ニッポン放送について】

（株）ニッポン放送は、東京都千代田区有楽町に本社を置くAM／FMラジオ局です。1954年の開局以来、『オールナイトニッポン』や『ニッポン放送ショウアップナイター』など数多くのラジオ番組を送り出しています。またラジオ番組のみならず、イベント、コンサート、舞台、映画、出版など、多彩なエンターテインメントに挑戦しています。

【TikTokについて】

TikTokは、モバイル向けのショートムービープラットフォームです。私たちのミッションは、創造性を刺激し、喜びをもたらすことです。TikTokのグローバル本社はロサンゼルスとシンガポールにあり、ニューヨーク、ロンドン、ダブリン、パリ、ベルリン、ドバイ、ジャカルタ、ソウル、東京などの国と地域にグローバルオフィスがあります。