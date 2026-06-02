『デュエットナイトアビス』「銀星の奔流」6月2日（火）配信開始！孤高の令嬢「フローラ」実装＆ログインでキャラクターと武器を無料でゲット

HONG KONG SPIRAL RISING TECHNOLOGY CO.,LIMITED

オンラインエンターテイメント企業のHong Kong Spiral Rising Technology Co., Limited（本社：香港、以下「Hong Kong Spiral Rising」）は、同社傘下のゲームスタジオPan Studioが手がけるアクションRPG『デュエットナイトアビス（Duet Night Abyss）』において、大型アップデート「銀星の奔流」を2026年6月2日（火）よりPC（Windows／Steam／Epic Games Store）、iOS、Androidにて配信開始いたしました。本アップデートでは、闇属性の新キャラクター「フローラ」が実装されるほか、戦闘の幅を大きく広げる新システム「カラミティアームズ」や「協会システム」が登場。さらに、サービス開始以来最大規模の報酬キャンペーンも同時開催いたします。

■ 配信初日から受け取れる特別報酬をご紹介

より快適にプレイしていただけるよう、サービス開始以来最大規模の報酬をご用意しました！

✦ 限定ギフト

アップデート後、初回ログインするだけでメールボックスに「キャラ選択ボックス」と「武器選択ボックス」各1個をお届けします。サービス開始初期に登場した全キャラクター・全武器の中から、お好きなものを自由に選べます。

✦ 巡礼観光

ログインイベントやバージョンイベントに参加すると、キャラクター（リズム／レベッカ／ファンタジオ）、新作スキン「ブラック・ゴスペル」、「魔の楔」「月ノ石」、ガチャアイテム「彩りの砂時計」など、豪華な報酬を獲得できます。

✦ 籠ノ鳥

7日間ログインするだけで、「彩りの砂時計」×10がもらえます。

■ キャラクター「フローラ」&武器「ケーフィヒフォーゲル」、「太刀【聖血】」実装

現在『デュエットナイトアビス』の公式X（旧Twitter）とYouTube公式チャンネルでは、キャラクター「フローラ」のオリジナルPVを公開中！塔に囚われた少女が、ついに翼を広げる--ぜひ、その目で見届けてください。

▼YouTube視聴

https://youtu.be/T3p5tcsD00I

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=T3p5tcsD00I ]

✦ フローラ ・反逆の花

常にメイドを傍らに従える、謎めいた令嬢。凛とした佇まいとどこか哀愁を帯びた眼差しが近寄りがたい雰囲気を醸し出しているが、心を通わせた相手には全幅の信頼を寄せる--その胸に秘めた過去と、熾き火のように燃える目的は、物語が進むにつれ明らかになっていく。

・属性：闇

・勢力：ヒュペリア帝国

・得意な武器：片手剣／ライフル

・キャスト：原由実

【入手方法】

１.「体験型劇場」に挑戦し、専用の依頼密書を集めて無料で交換できます。

２.ショップにて直接購入

【実装時期】

2026年6月2日（火）メンテナンス後に常設で入手可能。

✦ ケーフィヒフォーゲル

【種類】

片手剣

【入手方法】

１.製造で無料入手

※製造に必要な「密書：ケーフィヒフォーゲル」は、体験型劇場の「観劇記念」ショップで交換できます。

２.ショップにて直接購入

【実装時期】

2026年6月2日 （火）アップデート後より常設で入手可能。

✦ 太刀【聖血】

【種類】

太刀

【入手方法】

１.製造で無料入手

※製造に必要な「密書：太刀【聖血】」は、悪夢の残響の挑戦報酬で交換できます。

２.ショップにて直接購入

【実装時期】

2026年6月2日 （火）アップデート後より常設で入手可能。

✦ 限定スキン「赦罪の代行者」

フローラ専属の天使テーマ限定スキンが登場。純白の翼と黒い荊棘が交差するデザインで、3段階までアップグレードできます。最終段階では「六枚の翼＆天使の光輪」の華麗なエフェクトが解放されます。

✦ 限定スキン「海に響く永遠の誓い」

レベッカ専属のウェディングテーマスキン「海に響く永遠の誓い」も登場。アップグレードで純白のローズリースなどの特別エフェクトが解放されます。

✦ 限定ガチャ「万華・真夏の夜の夢」復刻開催

「サイキ」限定スキンなどが獲得できるガチャが復刻開催。今回の期間限定復刻では、前回の【真夏の夜の夢】の探求回数と累計探求報酬が引き継がれます。

■ 育成システム大幅進化！「カラミティアームズ」＆「深境探検」実装

装備と戦闘スタイルのカスタマイズを好むプレイヤー向けに、2つの新システムを実装しました。

✦ カラミティアームズ

従来のステータス強化とは一線を画す「タレントツリー」方式を採用しており、武器の製錬レベルに応じて固有の「潜在能力」がアンロックされます。例えば、ライフル「荊棘のレクイエム」に集敵能力を付与することで、戦闘を有利に進めることができます。

✦ 深境探検

カラミティアームズの主要素材を獲得するための高難度常設ダンジョン。本作では初導入となる「指定レアドロップ」機能を採用しています。挑戦前に狙いたい素材をあらかじめ選択しておくことで、対象素材が優先的にドロップするようになり、素材集めの手間を大幅に削減できます。

■ 仲間と挑む新イベントが登場！限定スキンも無料で入手可能

✦ 協会システム

協会システムでは、プレイヤー同士でギルドを結成できます。協会ミッションを達成することで、ショップで豪華アイテムを交換できます。

✦ 体験型劇場・華麗なる共演

自分でステージを作成して「主演」となるか、他のプレイヤーのステージに「参加者」として挑むか--リレー形式で共闘するマルチプレイコンテンツです。貢献度トップの参加者には「MVP」の称号と豪華報酬が贈られます。ステージに挑む主演が多いほど報酬もアップするので、フレンドを誘って挑戦しましょう。

✦ 帝国の鼓動

ヒュペリア帝国第十三軍団の足跡を辿り、ベレニカの行方を追う冒険イベント。帝国に隠された真実がいよいよ明らかになります。

✦ ルーナの鉄道周遊

新エリアを舞台に、他のプレイヤーと力を合わせて挑むマルチプレイミッション。列車の旅路で待ち受ける試練を、仲間と共に乗り越えましょう。

✦ 限定スキン無料ゲット

上記イベントへの参加で、ベレニカとマギーの専属スキン「ブラック・ゴスペル」が無料で手に入ります。さらに、修道女テーマのリーンとニフル夫人専属スキン「セブンデイズ・コヴェナント」も、イベント「祈りの反響」で入手可能です。

『デュエットナイトアビス』新バージョン「銀星の奔流」は2026年6月2日（火）より全プラットフォームにて配信中。最新情報は公式SNSおよびゲーム内お知らせにて随時公開予定です。ぜひご注目ください。

『デュエットナイトアビス』とは

✦キャラ・武器ALL FREE！RPGの「天井」を破れ！

本作は従来のソーシャルゲームの常識を覆し、キャラクターガチャ・武器ガチャ&スタミナシステムを全面廃止しました。ゲームプレイを通じてキャラクターを無料で獲得でき、武器も製造システムで無料入手可能です。ほとんどのコンテンツを課金なしで楽しむことができます。



✦ふたりの主人公視点×マルチアングルストーリー

物語の舞台は魔法と機械が共存する大陸。プレイヤーは、身分と立場が全く異なる2人の主人公を演じ、さまざまな仲間と出会い、生き残るために戦いながら、ふたつの視点から物語を辿っていきます。



✦自由な武器構成×全方位爽快バトル

すべてのキャラクターがすべての武器を扱える自由度MAXな武器システムと、360°全方位アクションを楽しめる爽快なバトル。パルクールのような自由かつスタイリッシュな移動で、重力から解放される爽快感を味わうことができます。



✦可能性を解き放つ育成システム「魔の楔」

特別な育成システム「魔の楔」で、自分好みやプレイスタイルに合わせてキャラクターのスキルや戦闘モーションを強化・カスタマイズできます。注目すべき点として、「依頼」クエストで獲得できる「魔の楔」は固定数値システムを採用しており、すべてのキャラクターや武器に共通して使用可能です。これにより、ランダム要素による厳選や周回コストが大幅に軽減され、より快適なプレイ体験が可能となります。



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ゲーム概要

・タイトル：デュエットナイトアビス（DUET NIGHT ABYSS）

・ジャンル：デュアルファンタジー×全方位爽快バトルRPG

・対応予定OS：iOS/Android/PC/Steam/Epic Games

・価格：基本プレイ無料（一部アプリ内課金あり）

・開発/運営：Hong Kong Spiral Rising Technology Co., Limited

・配信日：2025年10月28日



▼ダウンロードはこちら

Android: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.herodna.oversea&pli=1(https://play.google.com/store/apps/details?id=com.herodna.oversea&pli=1)

iOS: https://apps.apple.com/app/lunoloft/id6752231732(https://apps.apple.com/app/lunoloft/id6752231732)



▼今すぐsteam版を入手

https://bit.ly/3KGoRcA



公式最新情報はこちらから

・公式サイト：https://bit.ly/4pLeOSh

・公式X（旧Twitter）アカウント：https://bit.ly/45ZBbMI(https://bit.ly/45ZBbMI)

・公式YouTubeチャンネル：https://bit.ly/4mOEtYT(https://bit.ly/4mOEtYT)

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