テスホールディングス、コーポレートサイトを全面リニューアル

テスホールディングス株式会社

テスホールディングス株式会社（本社：大阪市淀川区、代表取締役社長：山本 一樹、以下「当社」）は、この度、コーポレートサイトを全面リニューアルいたしましたので、お知らせいたします。

コーポレートサイトURL ： https://www.tess-hd.co.jp/

■リニューアルの背景・目的

当社はこれまでコーポレートサイトを通じて様々な情報を発信してまいりましたが、ステークホルダーの皆さまにとって、より分かりやすく、必要な情報へ迅速にアクセスできるサイトへの刷新が必要であると考え、全面的なリニューアルを実施いたしました。

今回のリニューアルでは、「ステークホルダー向けの最適化」をコンセプトとし、株主・投資家の皆さまをはじめとした全てのステークホルダーに対し、必要な情報が適切に届くサイト構築を目指すと共に、当社グループの提供価値の発信を通じて、企業価値の向上につなげてまいります。

■リニューアルのポイント

１.トップページの情報設計を刷新

トップページに「Pick Upエリア」を新設し、情報へのスムーズなアクセス導線を強化することで、重要なお知らせや当社が特にお伝えしたい注目情報等を一目で把握できる構成といたしました。

２.ニュース欄の統合

従来、IR関連のニュース欄とその他のニュース欄が分かれていた構成を見直し、全てのニュースを一か所に統合することで、最新情報をより分かりやすく閲覧できるように改善いたしました。

３.事業理解を促進するコンテンツの強化

当社グループに関するご理解を深めていただけるよう、「TESSグループとは」のコンテンツページを新設いたしました。図表等も用いることで、当社グループの事業概要やビジネスモデル等をより分かりやすくお伝えしております。

４.サステナビリティ情報の拡充

近年高まる情報開示要請に対応するため、サステナビリティ関連ページを大幅に拡充いたしました。

５.パラアスリート紹介ページの新設

当社グループに所属するパラアスリートの紹介ページを新設し、各アスリートの活動や想いを発信しております。

６.運用効率と更新性を高めるCMSの導入

コンテンツ管理システム（CMS）の導入により、サイト運営や更新にかかる作業の効率化を図ると共に、常に新しい情報をタイムリーに提供できる仕組みを構築いたしました。



■今後の展望

今後も、当社はコーポレートサイトを重要なコミュニケーション基盤として、ステークホルダーの皆さまに対し、当社グループの取り組みについて積極的な情報発信を行ってまいります。

また、2026年６月下旬には、当社グループの中核子会社であるテス・エンジアリング株式会社のコーポレートサイトの全面リニューアルを予定しております。

■本件に関するお問い合わせ先

テスホールディングス株式会社 広報・IRチーム

https://www.tess-hd.co.jp/contact/

※当社グループは、テレワーク・時差出勤を取り入れております。

そのため、お電話での対応ができない場合がございますので、ホームページよりお問い合わせください。ご不便をおかけいたしますが、何卒ご理解賜りますようお願い申し上げます。