縦型ショートドラマ『サムライ ハート ~二天の魂~』6月5日(金)19時よりHELOにて配信スタート！

ハロ株式会社

ショートドラマアプリ「HELO（ハロ）」は、オリジナル縦型ショートドラマ作品

『サムライ ハート ~二天の魂~』

を制作し、2026年6月5日（金）午後7時よりHELOにて配信を開始します。

本作はHELOが自ら企画・制作するオリジナル作品。

ReelShort、iQIYI International、DramaSugar、Yourchannelで一斉配信を致します。

HELOオリジナル作品として初となる「男性視聴者向けNo.1」の戦神憑依アクションドラマです。

『サムライ ハート ~二天の魂~』 ストーリー

東京郊外の高校に通う田中良介は、父親の死と母の入院で借金を抱え、さらに校内では中村薫が率いる不良グループから壮絶ないじめを受けている。

唯一の逃げ場は、宮本武蔵が祀られた神社。ある雨の夕暮れ、そこで中村たちに襲われた良介は、絶命寸前のその瞬間――神座の武蔵像が放つ光に包まれる。

目覚めた良介の体に宿っていたのは、戦国最強の剣聖・宮本武蔵その本人の魂だった。

武蔵は良介の記憶から「令和のいじめ」という現実を知り、代わりに仕返しをするのではなく、少年自身の中にある「武者の魂」を呼び覚ますことを決意する。

これは、ひとりの「ダメ高校生」が日本一の剣聖と共に立ち上がり、いじめ・借金・絶望を斬り拓いていく超絶逆襲エンターテインメントである。

■ メイン キャスト

田中良介 役：福本大晴

いじめられっ子の高校生。生活に疲れながらも、心の奥では強さを夢見る。

宮本武蔵 役：青柳尊哉（特別出演）

戦国最強の剣聖。令和の少年に憑依し、真の「強さ」の意味を問いかける。

中村薫 役：嵐翔真

不良グループのリーダー。嫉妬と暴力に支配された「最悪の敵」。

山田美咲 役：蓬莱舞

良介の数少ない理解者。彼の変化を誰よりも近くで見つめるヒロイン。

ほか、モロ師岡、納谷幸男（DDTプロレスリング）、畠山遠 ら豪華ゲストもこの作品に出演されています。

■ 製作情報

製作著作：HELO（ハロ）

監督：齊藤博之

制作プロダクション：株式会社3LYNX

運営：HELO（ハロ）

■ 配信概要

タイトル：『サムライ ハート ~二天の魂~』

ジャンル：男性向け、戦神憑依、逆襲、いじめ反対

話数：全43話／各エピソード約２～３分

配信開始日時：2026年6月5日（金）19:00（日本時間）

配信プラットフォーム：

首播（オリジナル配信）

HELO ダウンロードはこちら▶ https://t.co/k982okJGE

聯合首播（一斉配信）

ReelShort / iQIYI International / DramaSugar / Yourchannel

■ エグゼクティブ・プロデューサーコメント

HELO エグゼクティブ・プロデューサー 喬安（Joan B）



『サムライ ハート ~二天の魂~』は、HELOが本当に届けたかった「魂の逆襲ストーリー」です。

現代の若者が直面するいじめや家庭の問題を、ただのファンタジーやアクション作品ではなく、「宮本武蔵というリアルな」強さ「の象徴が、難況にどう向き合うか」 という視点で丁寧に描きました。

福本大晴さんの内面に寄り添う繊細な演技と、青柳尊哉さんの圧倒的な存在感は、短い尺の中に強烈な余韻を残します。ぜひ、電車の中や寝る前のひとときに、「二天一流」の覚醒を体感してください。

■ 担当者コメント

代表取締役 香月 冬児

昨年春のHELO本格リリース以降、ジャンルを大きく広げてきましたが、

『サムライ ハート ~二天の魂~』は「男性が本当に見たかった戦神憑依もの」として自信を持って送り出します。

福本大晴さんの持つ「弱さと強さの間」の表現、そして青柳尊哉さんの圧倒的オーラによる武蔵像は、

短い尺ながら何度も繰り返して観る化学反応を生んでいます。

ぜひ令和に蘇った「二天一流」の魂を、スマホの画面で体感してください。

■ 縦型ショートドラマアプリ「HELO（ハロ）」とはHELOは縦型ショートドラマ専門の配信プラットフォームです。

通勤・通学のスキマ時間でも没入感の高いドラマ体験をお届けします。

▶公式サイト：https://www.heloshort.com/

▶TikTok：https://www.tiktok.com/@helodramaofficial

▶YouTube：https://www.youtube.com/@HeloDramaOfficial

▶Instagram：https://www.instagram.com/heloplay_japan/

▶X（旧Twitter）：https://x.com/heloplay_japan

代表者：香月 冬児

■ 本件に関するお問い合わせ

ハロ株式会社（広報担当：香月）

📩 メール：katsuki.fuyuko@heloplay.com