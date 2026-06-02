【開催レポート】ecbeing FORUM 2026を開催

株式会社ecbeing

株式会社ecbeing（イーシービーイング 本社：東京都渋谷区、代表取締役社長：林 雅也）は、2026年5月22日（金）、ベルサール東京日本橋にて「ecbeing FORUM 2026」を開催しました。

本フォーラムは、「Eビジネスの未来は、よりスマートに、より人に寄り添う体験へ」をテーマに、ECを取り巻く環境変化や、AI活用、BtoC EC、BtoB EC、オムニチャネル、データマーケティング、UGCマーケティングなど、これからのEC・デジタルビジネスのあり方を幅広く紹介するイベントです。

生成AIによる接客、パーソナライズされたレコメンド、AIを活用したデータドリブンマーケティングが顧客体験の質を左右する時代において、EC事業者が今後取り組むべきテーマや、次世代のECの将来像について発信しました。

当日は、EC事業者・小売企業・メーカー企業をはじめ、多くの企業の皆さまにご来場いただき、各セッションはほぼ満席となるなど、盛況のうちに終了しました。

ECの未来像を多角的に考える全12セッションを実施

「ecbeing FORUM 2026」では、13時から17時までのセミナーセッションに加え、18時よりユーザー懇親会を実施しました。

セミナーセッションでは、海外ECの最新動向、BtoC ECの最新プロダクト、BtoB ECの新たな世界観、セキュリティ、次世代ecbeing、BtoB DX、UGC・レビュー・動画を活用したマーケティング、ECリフォーム、AIデータマーケティング、店舗とECのデータ統合など、全12コマのセッションを展開しました。

BtoC領域では、進化したecbeingの最新機能や、AI・データを活用した新しい購買体験について紹介しました。BtoB領域では、単なる受発注効率化にとどまらず、営業活動や顧客接点のデジタル化を通じて事業成長につなげる考え方を共有しました。

また、AI活用をテーマにしたセッションでは、AIエージェントによる分析・レポート・CRM活用、検索体験の進化、AI時代に求められる接客・レコメンド・パーソナライズのあり方など、EC事業者が今後取り組むべきテーマについて具体的に紹介しました。

BtoC、BtoB、AI、オムニチャネルを横断し、これからのECの将来像を提示

本フォーラム全体を通じて示されたのは、ECが単なる販売チャネルから、顧客体験を支える総合的なデジタル基盤へと進化しているという視点です。

BtoC ECでは、顧客一人ひとりに最適化された商品提案や、レビュー・画像・動画などのUGCを活用したマーケティング、AIによる接客や検索体験の高度化が重要なテーマとなりました。

さらに、店舗・EC・アプリ・CRM・スタッフ接客などをつなぐオムニチャネルの考え方や、AIデータマーケティングによる顧客理解の深化についても取り上げ、ECを中心とした企業のデジタル戦略の方向性を多角的に発信しました。

BtoB ECでは、業務効率化に加え、営業活動のデジタル化、顧客体験の向上、法人取引における新たな接点づくりなど、BtoBならではのEC活用の広がりについて紹介しました。

代表取締役社長 林雅也が「ecbeingの将来像」を講演

フォーラムの終盤には、株式会社ecbeing 代表取締役社長 林雅也が「代表が語る ecbeingの将来像」と題した講演を行いました。

講演では、EC業界を取り巻く大きな変化を踏まえ、AI時代においても成長する顧客体験の創出、BtoC・BtoB・オムニチャネルを横断した支援、そしてecbeingが提供する技術・サービス・人の総合力について紹介しました。

ecbeingは、国内ECサイト構築・リニューアル実績において17年連続国内No.1の実績※1を有しており、これまで多くの企業のECビジネスを支援してきました。

今後も、ECサイト構築にとどまらず、AI、データ、マーケティング、セキュリティ、グローバル展開などを含めた総合的な支援を通じて、顧客企業の事業成長に貢献してまいります。

ユーザー懇親会では、ecbeingユーザー同士の交流も活発に

セミナー終了後には、ecbeingユーザー企業を対象とした懇親会を開催しました。

日頃からecbeingをご利用いただいているユーザー企業の皆さま同士が、業界や企業の垣根を越えて交流し、EC運営やデジタル活用に関する情報交換を行う場となりました。

会場では、セッション内容に関する意見交換や、各社の取り組みに関する会話も多く見られ、ecbeingユーザーコミュニティのつながりを深める機会となりました。

今後もecbeingは、EC事業者の成長を支援する情報発信と交流の場を提供

EC市場では、生成AI、データ活用、オムニチャネル、BtoB EC、UGCマーケティングなど、企業が取り組むべきテーマがますます広がっています。

AI時代だからこそ、スピード感のある機能開発が現実的なものとなり、EC事業者は自社の個性をデジタルを通じて表現する大きなビジネスチャンスを迎えています。

ecbeingは今後も、ECプラットフォームの提供に加え、顧客体験の向上、業務効率化、売上拡大、データ活用、AI活用を支援するパートナーとして、EC事業者・小売企業・メーカー企業の成長に貢献してまいります。

また、今回のフォーラムのような情報発信やユーザー企業同士の交流の機会を継続的に提供し、EC・デジタルビジネスのさらなる発展を支援してまいります。

ecbeingでは、本フォーラムで紹介した内容に関する個別相談も受け付けています。

下記お問い合わせ先よりお気軽にご相談ください。

○EC・AI・デジタルビジネスに関するご相談

株式会社ecbeing

TEL:03-3486-2631

Email: info@ecbeing.co.jp

お問い合わせフォーム：https://www.ecbeing.net/contact/

開催概要

ecbeing FORUM 2026

開催日時：2026年5月22日（金）

会場：ベルサール東京日本橋

主催：株式会社ecbeing

内容：EC・デジタルビジネスに関するセミナーセッション、ユーザー懇親会

主なテーマ：BtoC EC、BtoB EC、AI活用、オムニチャネル、AIデータマーケティング、UGCマーケティング、海外EC、セキュリティ、次世代ECプラットフォーム ほか

ECサイト構築プラットフォーム『ecbeing』について

ECサイト構築プラットフォーム「ecbeing」は、1999年のサービス販売開始以来、大手や中堅企業を中心に1,600サイト以上の導入実績があるECのプラットフォームシステムで、国内トップシェアを誇るEビジネスの総合ソリューション※1です。

ecbeingは業種や業態を問わず、EC戦略立案から、ECサイト構築、デジタルマーケティング・デザイン支援、EC専用クラウドインフラ・セキュリティまでワンストップで提供が可能です。

ただECを構築するだけでなく、顧客ロイヤリティをあげる「ファンマーケティング」、顧客を引き付ける魅力的なコンテンツを発信する「メディアコマース」、会員データを活用した店舗連携やアプリ等の複数の接点で最適な購買体験を提供する「オムニチャネル」など、お客様のEビジネスに合わせたサービスの提供を可能としています。

また、変化するニーズに合わせて自社開発してきたMA・CMS・CRM・レビュー・SNS連携・動画・店舗予約・アプリなどの自動バージョンアップする「マイクロサービス」も幅広くご用意しています。

これらを開発650名、マーケティング300名の国内最大の体制が支援し、EC事業者様へのサービス提供を可能にしています。

詳しくはこちら（https://www.ecbeing.net）

※1 2008～2024年度、EC サイト構築（カスタマイズ型、SaaS/PaaS）市場占有率。

2022年度まで富士キメラ総研の過去の調査結果を基に自社推定、2023年度以降は富士キメラ総研「ソフトウエアビジネス新市場」より

株式会社ecbeingについて

名 称 ： 株式会社ecbeing

設 立 ： 2012年10月1日

本 社 ： 東京都渋谷区渋谷2-15-1 渋谷クロスタワー

代表者 ： 代表取締役社長 林 雅也

資本金 ： 2億円 *2026年5月1日現在

株主構成： 株式会社ソフトクリエイトホールディングス（東証プライム・証券コード：3371） *100％出資

事業内容： ECサイト構築、ECビジネスコンサルティング、ECサイトデザイン制作、ECプロモーション・マーケティング、EC専用インフラサービスをワンストップでご提供

詳しくは https://www.ecbeing.net をご参照ください。

構築したサイト事例：https://www.ecbeing.net/results

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○本件に関するお問い合わせ先

株式会社ecbeing

担当:塩見 駿介

TEL:03-3486-2631 FAX:03-5466-9480

Email: IR@ecbeing.co.jp

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※本リリースに掲載されている情報（製品価格、製品仕様、サービスの内容およびお問い合わせ先等）は、発表日現在のものです。予告なしに変更されることがございますので、あらかじめご了承ください。