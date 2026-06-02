アジアで人気沸騰中のタイ発水着ブランド「APRILPOOLDAY」がニュウマン高輪でPOP-UPを開催！洋服感覚で楽しめる“服見え水着”や、親子リンクコーデが叶うキッズラインが日本初上陸

株式会社ルミネ

株式会社ルミネ（本社：東京都渋谷区、代表取締役社長：表輝幸）は日本と海外の更なる文化・人的交流の発展と産業の活性化を目指し、アジアで人気沸騰中のタイ発ファッションブランド「APRILPOOLDAY（エイプリルプールデイ）」のPOP-UPをニュウマン高輪で開催します。

「APRILPOOLDAY（エイプリルプールデイ）」は、タイの開放的な文化にインスパイアされた色彩や感性を現代的なデザインに昇華し、一人ひとりの個性と美しさを引き出すスイムウェアを提案するタイ発・アジアを中心に世界的人気のブランド。ブランドとして日本初の本格展開を、ルミネならではのキュレーションでサポートします。

POP-UP概要

〔期間〕2026年7月1日（水）～7月15日（水）

〔場所〕ニュウマン高輪 North 4F "+Lab 4“

〔営業時間〕11:00～20:00

〔関連リンク〕APRILPOOLDAY：https://aprilpoolday.com

SNS：Instagram(@aprilpoolday) https://www.instagram.com/aprilpoolday/(https://www.instagram.com/aprilpoolday/)

＜APRILPOOLDAY（エイプリルプールデイ）について＞

We swim, we jump, we float. Like no one else does.”

アジアを中心に世界から注目を集める、 2013年にタイで誕生したスイムウェアブランド。

アートとカルチャーからインスピレーションを得たデザインと、ファッション感覚で楽しめる“服見え水着”が特徴です。

■ブランド特徴

・アートや旅、カルチャーからインスピレーションを得た、ファッションブランドの枠にとらわれない独自のクリエイティブな世界観が魅力。

・タイ・プーケットの陽気で開放的なカルチャーを背景に、都会的でありながら、自由で遊び心のあるスタイルを提案。

色彩豊かなプリントやアーティスティックなモチーフ、ユニークな素材使いが特徴。

・アジア人の体型に寄り添った長年のデザイン経験を活かし、着る人の美しさを最大限に引き出すシルエットを実現。

・スイムウェアとしてだけでなく、シーンにとらわれず水辺から街中までシームレスに楽しめるよう設計。

＜ブランドとして日本初・本格展開のコンセプト＞

日本ではこれまで一部セレクトショップでの限定的な取扱いに留まっていましたが、今回ブランドとして初めて本格展開します。本POP-UPでは、2026年最新コレクションおよび、現地タイで高い人気を誇るキッズラインが日本初上陸。さらに、タイ本店と同様のサービスとして、水着・ウェアをお買い上げのお客さまにオリジナルポーチをお渡しいたします。

＜特別イベント開催＞

POP-UP期間中、7月4日（土）14時～、7月5日（日）14時～の2日間、クリエイティブ・ディレクターのMin（ミン）氏が店頭に来店。ブランドに込めた想いやデザインの背景に直接触れられる、APRILPOOLDAYならではの特別なひとときをお楽しみいただけます。

ラインナップ

＜日本初上陸 最新コレクション＞

鹿や蝶、てんとう虫などの繊細な生き物をモチーフにしたハンドドローイングのアニマルプリントを、ブラッシュド加工の特別素材に落とし込んだコレクション。2026年トレンドのテクスチャー素材とスポーツシルエットも取り入れ、柔らかさと躍動感が絶妙に共存するラインナップです。

SERENA ONE PIECE

\24,200（税込）

AUDREY ONE PIECE

\24,200（税込）

RUBY DRESS

\20,680（税込）

BONNIE ONE PIECE

\24,200（税込）

MILLIE ONE PIECE

\22,770（税込）

PEONY OFF-SHOULDER TOP

\15,620（税込）

＜キッズライン＞

親子でリンクコーデが楽しめるキッズラインが日本初上陸。GIRLSとBOYS向けデザインを６型、95～105cm、105～115cm、115～125cmの３サイズで展開します。

KIDS JULIA TWO PIECE/RASHGUARD KIDS ARUN PRINT TRUNKS

\16,280（税込）/\12,760（税込）/\12,100（税込）

KIDS BREAKFAST CLUB

\15,620（税込）

KIDS EXCLUSIVE RED TARTAN

\15,620（税込）

＜シグネチャースタイル＞

APRILPOOLDAYといえばこれ」-シーズンを超えて愛され続ける、ブランドを象徴するアイコニックなスタイル。

CLAUDIA’S FOREVER ONE PIECE

\22,770（税込）

CLAUDIA’S FOREVER MINI SKIRT

\11,330（税込）

NET MAXI SLIP DRESS

\12,760（税込）

BREAKFAST CLUB

\16,390（税込）

DAISIES TWO LUREX

\20,570（税込）

AMELIE SMOCK TOP

\12,760（税込）

LYNN QIPAO TOP

\17,820（税込）

NELLIE PLUNGE ONE PIECE

\22,770（税込）

CHLOE 3 PIECE SET

\29,040（税込）

ブランドオーナーより

APRILPOOLDAY クリエイティブ・ディレクターMin氏

「日本が大好きで、ものづくりへの真摯さや探求心からいつもたくさんのインスピレーションをもらっています。好きなものを自分らしく重ねて、唯一無二のコーディネートを作り上げてしまう日本の皆さんのスタイリングが本当に大好きで、今回のポップアップでお会いできるのをとても楽しみにしています！」

旗艦店であるタイ・プーケット店の店頭

購入者特典

店頭で商品を10,000円（税抜）以上ご購入の先着40名様にAPRILPOOLDAYオリジナルのヤドカリチャームをプレゼントいたします。※なくなり次第終了

本企画の背景

ルミネは2024年4月より、これからの10年に向けたビジョン「グローバル＆サステナブル」を掲げており、「日本のルミネから、世界のLUMINEへ」、世界と日本をつなぐハブとして国内外の拠点を連携させたグローバルネットワークの構築を進めています。2025年9月グローバルゲートウェイとして開業したニュウマン高輪で初開催した、ルミネが世界で恋したものたちをお届けするPOP-UP「GLOBAL LINK presented by LUMINE」を継続し、日本のルミネのお客さまへ海外ブランドのご紹介に取り組んでいます。

ルミネは海外店舗「ルミネシンガポール」・「ルミネジャカルタ」を構えるほか、タイ・バンコクにも特派員を派遣し、日本の良いものをアジアから世界へ、世界の新たなカルチャーを日本へ発信する、カルチャーのハブとなるプラットフォームを目指しています。

今回は、エネルギーと独自性に満ちた新進気鋭のブランドが次々と台頭する、いま世界的にも注目を集める刺激的なカルチャーの発信地である東南アジアから、タイブランド「APRILPOOLDAY」の日本市場拡大をサポートします。

「APRILPOOLDAY」は、女性一人ひとりの身体を美しく引き立てることに徹底的に向き合い、タイの開放的なカルチャーを背景に、年齢や体型、ライフスタイルにとらわれない自由な自己表現を提案しています。その取り組みは、ルミネが掲げる「グローバル＆サステナブル」の根幹にある、持続可能で多様性を尊重する社会づくりにも通じるものだと深く共感しています。

新しい自分の発見にもつながる、人気ブランド「APRILPOOLDAY」のPOP-UPをぜひお楽しみください。

ルミネ海外店舗について

店舗名：LUMINE SINGAPORE（ルミネシンガポール）

出店施設：Raffles City Singapore（ラッフルズシティ・シンガポール）1F

所在地： 252 North Bridge Road, Singapore 179103

公式サイト：https://www.lumine.sg/

Facebook：https://www.facebook.com/lumine.sg/

Instagram： https://www.instagram.com/lumine.sg/

店舗名：LUMINE JAKARTA（ルミネジャカルタ）

出店施設：ASHTA District 8（アシュタディストリクトエイト）GF

所在地：SCBD Lot 28 Jl.Jend.Sudirman Kav.52-53,RT.8/RW.3,Senayan,Kec.Kebayoran Baru,DKI Jakarta - 12190

Instagram：https://www.instagram.com/lumine_jakarta/