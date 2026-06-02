元株式会社モスフードサービス専務取締役・田村茂氏が登壇するいい組織文化づくりセミナー　「モスバーガーから学ぶ ブランドが育つ“ぶれない経営”」を開催

合同会社エトスアップ

組織の成長をコミュニケーションの観点から支援する合同会社エトスアップ（所在地：広島県福山市、代表：蛭川万貴子）は、2026年7月8日（水）に、「いい組織文化づくりセミナー モスバーガーから学ぶ ブランドが育つ“ぶれない経営”」を広島県福山市にて開催いたします。講師は、元株式会社モスフードサービス専務取締役で、現在はoffice igatta代表としてブランドづくり・人材育成・リーダーシップをテーマに全国で講演・研修を行う田村茂氏が務めます。

本セミナーは、管理職の育成や理念浸透など、組織づくりに課題を感じる経営者や人事担当者、部下の育成に悩む管理職の方に向けた講座です。お客様や従業員に会社のファンになってもらい、会社をブランドとして育てていくためには、従業員が経営者の想いを理解し、同じ方向を向いて行動できることが欠かせません。一方で、会社が大切にしていることは、日々の業務に追われる中では後回しになりやすく、現場に根づかせるには継続的な働きかけが必要です。

モスバーガーは、今でこそ全国に知られるブランドですが、始まりは一つの店舗でした。その成長の過程で田村氏は全国の店舗を回り、モスバーガーが大切にしている考え方を現場に伝え続けてきました。本セミナーでは、その実践知をもとに、誇りをもって働ける職場づくり、選ばれ続けるブランド戦略、理念を現場に浸透させる方法を学びます。

日本の企業の多くは中小企業です。中小企業は、経営者と社員の距離が近く、想いを共有しやすい環境です。だからこそ、会社の大切にしていることを「使える言葉」にし、日々の仕事の中で育てていくことが、将来の組織づくりやブランドづくりにつながります。当日は、合同会社エトスアップ代表の蛭川万貴子によるオープニングトーク「想いが伝わる組織づくりの進め方」も実施します。また、ご参加いただいた方全員に、参加特典として田村茂氏の最新著書『モスバーガーから学ぶブランドが育つ「ぶれない経営」（株式会社同友館）』をプレゼントいたします。

■講師プロフィール

田村 茂 氏

元株式会社モスフードサービス 専務取締役/ office igatta代表

1952年、岩手県大船渡市生まれ。

大学在学中にモスバーガー創業者と出会い、1号店でアルバイトを経験。卒業後は銀行勤務を経て、株式会社モスフードサービスへ入社。店長、SV、営業部長、商品開発部長などを歴任し、「モスライスバーガー」の開発にも携わる。専務取締役COOを経て2017年に退社。現在はoffice igatta代表として、ブランドづくり、人材育成、ホスピタリティ、リーダーシップをテーマに、全国で講演・研修活動を行っている。

著書：変化対応力を高めるお役立ち思考（株式会社同友館）/モスバーガーから学ぶブランドが育つ「ぶれない経営」（株式会社同友館）

■オープニングトーク

蛭川 万貴子

合同会社エトスアップ 代表

広報コンサルタント／一般財団法人 日本教育推進財団 認定コミュニケーション・トレーナー

広島県福山市出身。

広報専門代理店で20年以上にわたりコンサルタントとして勤務し、広報戦略立案から実行までを支援。現在は中小企業を中心に、広報活動支援、理念浸透ワークショップ、社内コミュニケーション研修などを通じて「伝わる組織づくり」を支援している。

いい組織文化づくりセミナー 開催概要

◆開催日時

2026年7月8日（水） 14：30～16：30

◆開催場所

まなびの館ローズコム 小会議室2（広島県福山市霞町1丁目10-1）

◆参加費

3,500円（税込） ※希望者で懇親会も実施予定（費用別途）

◆参加特典

参加者全員に講師の著書をプレゼント（書籍を無料進呈）

◆申込方法

●申込フォーム：https://forms.gle/3SD6uYKj75jbPLFu8

●メール：info@ethos-up.com

氏名／会社名／役職／メールアドレス／電話番号/現在の組織作りの課題 を記載して送信

◆お問い合わせ先

合同会社エトスアップ info@ethos-up.com

▼合同会社エトスアップについて

コ合同会社エトスアップはコミュニケーションを通して組織の成長を支援する会社で、広報活動支援、企業研修のサービスを提供しています。広報活動支援では、ニュースリリースやニュースレターの企画・作成や発信テーマの整理、メディアアプローチの支援を通じて、企業の魅力や取り組みを社内外へ伝えるための広報活動の仕組みづくりを支援しています。企業研修では、コミュニケーション力向上、理念浸透、説明力向上など、企業のテーマ・課題に応じてカスタマイズした研修やワークショップを通じて、組織内の相互理解と行動変容を促します。社名に含まれる「エトス」とは、「信頼」を意味しており、組織や個人が社会と関わる上で重要である「エトス（信頼）」を意味します。社名に含まれる「エトス」は、「信頼」を意味します。組織や個人が社会とより良い関係を築くうえで欠かせない“信頼”を、コミュニケーションの力で育み、高めていきたい・・そんな想いを社名に込めました。今後も、当社とご縁をいただく組織や個人が、より良いコミュニケーションを通じて、社会との豊かな関係性を築けるよう支援してまいります。

会社名：合同会社エトスアップ

代表：蛭川万貴子

所在地：広島県福山市西町一丁目１番１号 エフピコRiM１階 コワーキングスペースtovio内

URL：https://ethos-up.com/