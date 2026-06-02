新潟県関川村にLooop初のワンストップ開発による系統用蓄電所の建設決定

株式会社Looop

「エネルギーフリー社会の実現」をビジョンに掲げ、エネルギーと暮らしの新しいあり方を追求する株式会社Looop（本社：東京都台東区、代表取締役社長 CEO：中村創一郎、以下「Looop」）はこの度、新潟県関川村に、自社開発による高圧系統用蓄電所の建設を決定しました。Looopとしては、用地確保から設計・調達・施工までをワンストップで行う初の系統用蓄電所となります。今後は、開発プロセスの最適化を実現する同事業モデルを強化し、太陽光発電の出力制御等の社会課題の解決に向け、電力需給の調整力として期待される蓄電所の普及に貢献してまいります。

※完成イメージ

日本では2050年のカーボンニュートラル実現に向け再生可能エネルギーの導入が加速する一方、近年はその発電量が需要を上回る際の「出力制御」が全国的に常態化しており、再エネの有効活用を阻む大きな要因となっています。こうした背景から、電力系統に直接接続して需給バランスの調整を担う「系統用蓄電所」への期待が急速に高まっています。

Looopはこれまでも再エネの有効活用を目指し系統用蓄電所の開発に取り組んでまいりましたが、その中で得た知見を活かし、用地確保から設計・調達・施工までをワンストップで実施する体制を構築しました。Looopは今後も「エネルギーフリー社会の実現」というビジョンに向け、開発プロセスの最適化を実現するワンストップ型の事業モデルによる系統用蓄電所の開発を積極的に推進してまいります。

なお、本蓄電所は、新潟県関川村に建設され、2026年夏頃の着工、同年12月の運転開始を予定しています。本事業は、株式会社東京アセットソリューション（本社：東京都港区、代表取締役：寺敷 信昭）が運営を行い、電力系統の安定化に寄与することを目指します。

■本蓄電所の概要

所在地：新潟県関川村

蓄電池容量：8,358kWh

運転開始予定：2026年12月

運営会社：株式会社東京アセットソリューション

アグリゲーター：株式会社ユーラスエナジーホールディングス

■蓄電所開発のご相談窓口

Looopでは、本案件のような系統用蓄電所及び併設型蓄電所の設置に適した土地の情報提供や、開発・施工のご相談を随時受け付けております。以下コンタクトフォームよりお気軽にお問い合わせください。

コーポレートサイト「再エネ事業に関するお問い合わせ」：https://looop.co.jp/service/prosume/contact

株式会社Looopについて

株式会社Looopは、東日本大震災に際し、被災地に太陽光発電で電気を灯し喜んでいただいた経験を基に、2011年4月、「エネルギーフリー社会の実現」をビジョンに掲げ創業しました。現在は、独自のテクノロジーを活用して電力消費の最適化を提案する電力小売事業（サービス名：Looopでんき）をはじめ、再生可能エネルギー発電所や蓄電池の開発・運用、エネルギーマネジメントを幅広く推進しています。2025年からはスマートホーム事業を本格化。エネルギーデータとAI・IoTを融合させ、エネルギーを「つくる」「使う」だけでなく、暮らしに溶け込み「賢く使いこなす」仕組みを構築することで、人や社会の可能性を広げる新しいエネルギーのあり方を追求しています。

設立日：2011年4月4日

本社所在地：東京都台東区上野3丁目24番6号 上野フロンティアタワー（受付17階）

代表者：代表取締役社長CEO/執行役員 中村創一郎

資本金：6,680百万円 ※2026年1月時点

売上高：50,524百万円 ※2025年3月期単体

URL：https://looop.co.jp/