MCデジタル・リアルティとKT Japan、Epsilonが戦略的提携

MCデジタル・リアルティ株式会社

2026年6月2日、東京発 - データセンター、コロケーション、相互接続ソリューションを日本国内にて展開するMCデジタル・リアルティ株式会社（本社：東京都港区、代表取締役社長 山下 康平、以下：MCDR）と、株式会社ケイティ・ジャパン（本社：東京都港区、代表取締役 朴 燦釩 、以下：KT Japan）はこの度、MCデジタル・リアルティのデータセンターキャンパスの接続性強化を目的としてKT Japanおよび同社グループ企業のEpsilon（エプシロン）との戦略的提携を発表しました。

MCDRは、 AI活用やイノベーション創出、DX（デジタルトランスフォーメーション）推進に不可欠である大規模なデータの利活用を支援すべく、多数の通信事業者との連携を通じて接続性強化に取り組んでいます。今回KT JapanならびにEpsilonとの提携により、MCDRのNRTキャンパス（千葉県 印西市）を利用するお客様は、KT Japanによる日韓をダイレクトに結ぶ超低遅延海底ケーブルのKJCNや、Epsilonによる世界167都市・500超の接続拠点をシームレスに繋ぐ大容量グローバルネットワークをご利用いただけるようになります。

さらに、KT JapanとEpsilonとの連携を図ることで、デジタル・リアルティのグローバルなデータセンタープラットフォーム「PlatformDIGITAL(R)」のポートフォリオがさらに拡張されます。同プラットフォームは世界6大陸30カ国以上／55都市以上／300カ所以上のデジタル・リアルティのデータセンター拠点や、1,500以上のエンタープライズ企業、1,300 以上のネットワーク サービスプロバイダー、1,100 を超えるクラウド・ IT プロバイダーを含む5,500以上のお客様から成る充実したデータコミュニティへアクセスを提供します。

＜各社コメント＞

株式会社KT Japan 代表取締役社長 朴 燦釩

「MCDR様と協業できることを大変嬉しく思います。最先端のデータセンターと、当社グループが誇る俊敏性と信頼性、拡張性を備えたネットワークサービスを組み合わせることで、両社の強みを活かし、日本およびグローバルにおけるデータインフラの高度化に貢献してまいります。」

MCデジタル・リアルティ株式会社 代表取締役社長 山下 康平

「KT Japan様およびEpsilon様との提携により、当社のAI対応データセンターと、大容量かつ高速なグローバルネットワークがシームレスに連携することで、世界中のデータコミュニティとの接続性が一層強化されます。当社は、お客様によるデータ利活用の迅速化や、データ価値を最大化できる環境の拡充に、これからも取り組んで参ります。」

ケイティ・ジャパン（KT Japan）について

KT Japanは、韓国を代表する通信企業KTの日本現地法人であり、日韓両国を結ぶ国際専用回線および国際放送サービスを日本国内で提供しています。また、KT JapanはB2C事業領域への拡大を図り、韓国を訪れる日本人観光客に対して、KTネットワーク基盤を活用したローミングサービスを支援するなど、日韓両国に特化したソリューションを通じて顧客満足の向上に努めています。

KT Japanの詳細は公式ウェブサイト（https://ktjapan.co.jp/ja/）をご参照ください。

MCデジタル・リアルティについて

MCデジタル・リアルティ株式会社は、三菱商事と米国Digital Realtyによる対等出資の合弁会社として2017年9月に設立されました。日本にてコロケーションサービス、相互接続ソリューションを含めたデータセンターサービスを幅広く展開します。三菱商事の不動産・インフラ投資の知見、顧客網と、業界大手Digital Realtyのデータセンタープラットフォーム「PlatformDIGITAL(R)」、世界6大陸にまたがる300以上のデータセンターコミュニティを活かした高品質なITインフラの提供を通じ、お客様のビジネス拡大、イノベーション創出と社会の発展に貢献します。MCデジタル・リアルティの詳細はhttps://www.mc-digitalrealty.com/をご覧いただくか、当社LinkedInをフォローしてください。