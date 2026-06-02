SUSHIRO Cafe×京都の老舗茶舗「森半」。混ぜて楽しむひんやりスイーツ「フラッペ」や定番スイーツ人気No.1※1「カタラーナアイスブリュレ」など日本屈指の茶師監修の極上抹茶スイーツが登場！

株式会社FOOD & LIFE COMPANIES

株式会社あきんどスシロー（本社：大阪府吹田市、代表取締役社長：新居 耕平）は、毎年大好評の、SUSHIRO Cafeと京都の老舗茶舗「森半」とのコラボ企画を今年も実施します。今回は混ぜて楽しむひんやりスイーツ「フラッペ」や、定番スイーツ人気No.1※1「カタラーナアイスブリュレ」など日本屈指の茶師監修の極上抹茶スイーツを6月3日（水）より全国のスシローにて販売いたします。

“SUSHIRO Cafe”では、「おいしく、わくわく、ぞくぞく。」をコンセプトに、専属パティシエによって開発されたスイーツを販売しています。年間200種類を超える試作品の中から、厳選したこだわりのスイーツを、お客さまへとお届けしています。

6月3日（水）からは、京都の老舗茶舗「森半」とコラボして、厳選茶葉を使用した贅沢な商品が登場いたします。「飲むお抹茶ッペ」は、混ぜて楽しむひんやりスイーツであるフラッペシリーズの新作です。色鮮やかで香り高い宇治抹茶がマッチし、みずみずしく滑らかな口どけを楽しめます。「老舗茶舗のお抹茶わらび餅パフェ」は、抹茶アイスや北海道産小豆を使用した和風仕立てのパフェです。

その他、「老舗茶舗のお抹茶カタラーナ」は、宇治抹茶を2種類練りこむことで抹茶の旨み・コク・渋みが絶妙にマッチした仕上がりになっております。注文が入ってからキャラメリゼすることで表面のパリパリ感もお楽しみいただけます。「老舗茶舗のお抹茶モンブラン」は、抹茶ならではの鮮やかな色合いを引き出しています。

ぜひこの機会に“SUSHIRO Cafe”から登場する日本屈指の茶師監修の極上抹茶スイーツを、全国のスシローでお楽しみください。

※1：2024年10月～2025年9月実績

※お持ち帰り専門店「スシロー To Go」「京樽・スシロー」は対象外です。

※販売開始以降、各店舗の販売状況・価格はアプリ・HPでご確認いただけます。

※お持ち帰り対象外です。

日本屈指の茶師監修 商品概要

■商品名：飲むお抹茶ッペ

■価 格：税込300円～

■販売期間：2026年6月3日（水）～販売予定総数16万食が完売次第終了。

※店舗によって価格が異なります。

※販売開始以降、各店舗の販売状況・価格はアプリ・HPでご確認いただけます。

※お持ち帰り対象外です。

■商品名：老舗茶舗のお抹茶わらび餅パフェ

■価 格：税込430円～

■販売期間：2026年6月3日（水）～販売予定総数45万食が完売次第終了。

※店舗によって価格が異なります。

※販売開始以降、各店舗の販売状況・価格はアプリ・HPでご確認いただけます。

※お持ち帰り対象外です。

■商品名：老舗茶舗のお抹茶カタラーナ

■価 格：税込330円～

■販売期間：2026年6月3日（水）～販売予定総数45万食が完売次第終了。

※店舗によって価格が異なります。

※販売開始以降、各店舗の販売状況・価格はアプリ・HPでご確認いただけます。

※お持ち帰り対象外です。

■商品名：老舗茶舗のお抹茶モンブラン

■価 格：税込340円～

■販売期間：2026年6月3日（水）～販売予定総数28万食が完売次第終了。

※店舗によって価格が異なります。

※販売開始以降、各店舗の販売状況・価格はアプリ・HPでご確認いただけます。

※お持ち帰り対象外です。

■緑茶の三大名所“京都・宇治”で190年以上続く、老舗茶舗「森半」とは

森半は天保7年（1836年）に歴史ある日本茶の産地である京都・宇治にて創業したお茶の老舗ブランドです。いつの時代にもお客様を第一とし「信頼される品質」の追求を通じて、伝統の上に革新的創造を重ねています。徹底した品質へのこだわりとチャレンジ精神から、約100年前に「氷茶」、約60年前に「日本緑茶初の真空缶詰」、そして約30年前に「泡立つ抹茶オーレ」と、今も変わらず人気の製品を開発・発売しました。茶葉、抹茶、ティーバッグ、スイーツなど、伝統ある商品を大切にしながらも、新しい商品をお届けしています。また、品質の高い森半の製品は、国内だけでなく世界約30ヵ国に輸出されています。

■日本屈指の茶師 菊岡 勝

1998年と2002年と2度、全国茶審査技術競技大会で優勝。1999年～2001年にかけて歴代初の3年連続、京都府茶審査技術競技大会で優勝し、名実ともに日本屈指の茶師として活躍中。2002年以降も、全国茶審査技術競技大会をはじめ複数の大会で優勝し、2009年には日本茶鑑定士協会認定の日本茶鑑定士を取得。森半の原料調達責任者として日本全国を巡る。

※お持ち帰り専門店「スシロー To Go」「京樽・スシロー」は対象外です。

※写真はイメージです。

“SUSHIRO Cafe”とは

スシローでは、「おいしく、わくわく、ぞくぞく。」をコンセプトに、こだわりのスイーツを提供しています。定番スイーツに加えて、年間約50種類の新作スイーツが登場し、おいしさはもちろん、スシローに来るたびに新たな発見や驚きをご提供いたします。スシロー商品開発部には専属パティシエが在籍しており、パティシエを含むメンバーを中心に日々最新の情報を集めて新しい商品をご提供できるように試行錯誤しています。

【パティシエ紹介】

月輪ひかり

製菓学校を卒業後、一流ホテルのレストラン専属パティシエとして勤務した後、スシローのスイーツ部門の商品開発担当に。菓子製造技能士（2級）試験において、大阪地区の成績優秀者として表彰経験も。

作田潤一

幼いころから食に携わることを志し、個人店のチーフ・パティシエとして勤務した後、一流ホテルのパティシエとして、スイーツの開発・製造に携わる。入社以後も、幅広い経験を活かして、スイーツ開発に取り組む。

佐藤真衣子

製菓学校卒業後、大手菓子メーカーで長年、デザートの商品開発に従事。メーカーで培った幅広い知識とトレンド感覚を活かし、お客さまの反応を直接感じられるスシローで、新たなスイーツ開発に取り組む。

内平愛理

製菓学校卒業後、人気のあるケーキ店などで経験を積み、パティスリーの立ち上げや店長兼シェフ・パティシエとして活躍。製造から経営までこなした幅広い経験を活かし、常識にとらわれない自由な発想で商品開発を手掛ける。