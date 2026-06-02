TVアニメ『リコリス・リコイル』より、「錦木千束」と「井ノ上たきな」それぞれの「脱着式フルカラーワッペン」が登場！【株式会社コスパ】
TVアニメ『リコリス・リコイル』より、
「錦木千束」と「井ノ上たきな」それぞれの「脱着式フルカラーワッペン」が二次元コスパから新登場。
面ファスナー付きで簡単に脱着可能で、「リコリス ファンクショナルバックパック」などにつけるのもおすすめです。
通販を含むコスパオフィシャルショップほかにてご予約受付中です。
発売日は＜2026年8月上旬＞予定です。
【二次元コスパ】／TVアニメ『リコリス・リコイル』商品情報はこちら
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商品情報■脱着式フルカラーワッペン 2種（錦木千束／井ノ上たきな）
発売日：2026年8月上旬
サイズ：（約）縦5×横9.5cm
価格：各1,430円（税込）
簡単に脱着可能
面ファスナー付きのワッペン
・裏面には面ファスナーが付いているので簡単につけ外しができます。
・コスパオリジナルのワッペンベースシリーズをはじめ、面ファスナーが付いた市販のミリタリーアイテムなどにつける事が可能！
※本体にはメスの面ファスナーの付いた土台（ワッペンベース）が付属します。ワッペンベースはお手持ちのアイテムに縫い付けて使用してください。
別売りの「ファンクショナルバックパック」「ファンクショナルトートバッグ」と合わせて使用できます。
■リコリス ファンクショナルバックパック
■リコリス ファンクショナルトートバッグ
【基本予約受付期間】～2026年6月21日（日）
※基本予約受付期間後は、準備数が無くなり次第、予約終了となります。
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(C)Spider Lily／アニプレックス・ＡＢＣアニメーション・ＢＳ１１
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■関連リンク
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発売元：株式会社コスパ
ブランド：二次元コスパ
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※商品は素材（生地等）・仕様が予告なく変更いたします。
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