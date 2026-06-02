【ロフト】機能性ヘアケアや話題の美容成分が人気！「ロフト ベストコスメ 2026SS」開催

株式会社ロフト

株式会社ロフト(東京都渋谷区/代表取締役社長 安藤公基)は、2026年6月5日(金)から6月25日(木)までの期間、全国のロフトおよびロフトネットストアにて今回で15回目となる「ロフト ベストコスメ2026SS」を展開いたします。

今期のロフトの売れ筋(※)より選出された「ロフト ベストコスメ 2026SS」と、バイヤーが次のトレンドとして注目している「ロフト ネクストコスメ 2026SS」をあわせた全50種類を紹介。

「ベストコスメ」には昨年より継続して人気の機能性のあるヘアケアアイテムや、さまざまな肌悩みにアプローチする美容成分入りのスキンケアアイテムがランクイン。「ネクストコスメ」にはこれからの季節に注目の高まるUVケアアイテムなどを選出しています。

※2026年1月～4月の販売実績による

ロフト ベストコスメ 2026SS

<【ロフト ベストコスメ 2026SS】概要>

■期間：2026年6月5日(金)～6月25日(木)

■開催店舗：渋谷ロフト、銀座ロフトはじめ全国のロフトおよび ロフトネットストア( https://www.loft.co.jp/store/r/rcb01/(https://www.loft.co.jp/store/r/rcb01/) ) ※6月5日(金)午前10時公開予定

■内容：下記カテゴリーから全50種類を選出

(1)ロフト ベストコスメ 2026SS TOP5 および7カテゴリーの上位の全23種類

ロフト ベストコスメ 2026SS TOP5

(2)ロフト ネクストコスメ 2026SS TOP5 および10カテゴリーの全27種類

ロフト ネクストコスメ 2026SS TOP5

■商品例：※価格はすべて税込み ※店舗により展開規模は異なる

【ロフト ベストコスメ 2026SS TOP5】

●＜1位＞ReFa HEART COMB Aira ローズゴールド(MTG) 2,970円

前髪や顔周りの細かい毛束をキャッチし、髪にツヤとまとまりを与えるコンパクトなコーム。

https://www.loft.co.jp/store/g/g4974011811862/

ReFa HEART COMB Aira ローズゴールド

●＜2位＞d'Alba ファーストスプレーセラム 100ml(JT) 2,420円

メイクの上から手軽に保湿ケアができる、イタリア産ホワイトトリュフ※１を配合したオールインワンミスト。

https://www.loft.co.jp/store/g/g8809563068753/

d'Alba ファーストスプレーセラム 100ml

●＜3位＞ReFa AILE BRUSH ローズゴールド(MTG) 3,801円

頭の丸みにフィットしやすい形状と異なる長さのピンで髪の絡まりをほぐしながらブラッシングできます。

https://www.loft.co.jp/store/g/g4974011802013/

ReFa AILE BRUSH ローズゴールド

●＜4位＞ReFa LOCK OIL R 100ml(MTG) 2,640円

ヘアアイロン前のワンステップでヘアスタイルをロック。キューティクルを補修しながら質感を整えます。

https://www.loft.co.jp/store/g/g4974011804987/

ReFa LOCK OIL R 100ml

●＜5位＞Anua PDRN ヒアルロン酸 100セラム 30ml(JT) 2,970円

PDRN※２、ヒアルロン酸※３、加水分解コラーゲン※３などの整肌成分を配合した保湿美容液。

Anua PDRN ヒアルロン酸 100セラム 30ml

【ロフト ベストコスメ 2026SS カテゴリー別 1位のアイテム】

●＜ボディーケア1位＞ラフドット インティメイトウォッシュ ピュアムスク100ml(ラフドット) 3,941円

きめ細かい泡でデリケートゾーンも優しく洗いあげます。甘すぎずフレッシュな香り。

https://www.loft.co.jp/store/g/g4560449979917/

ラフドット インティメイトウォッシュ ピュアムスク100ml

●＜スキンケア1位＞Anua アゼライン酸15 インテンスカーミングセラム 30ml(JT) 2,581円

アゼライン酸※３とCICA成分(ツボクサエキス)※３配合で肌の油水分バランスを整える美容液。

Anua アゼライン酸15 インテンスカーミングセラム 30ml

●＜オーラルケア1位＞MARVIS ホワイト・ミント 75ml(UPPER HOUSE) 2,420円

イタリアのフィレンツェで誕生したデンタルケアブランドの歯みがき粉。洗練されたパッケージと

華やかな香りが特徴。

https://www.loft.co.jp/store/g/g8004395110155/

MARVIS ホワイト・ミント 75ml

●＜メイクアップ1位＞fwee スパグロウUVトーンアップベース 02 リッチグロウ 35ml(BENOW JAPAN) 2,310円

肌を自然に明るくトーンアップ※４して、肌の影やくすみ※５を整えながら透明感のある仕上がりに。

白浮きしにくく、軽い付け心地が特徴。

https://www.loft.co.jp/store/g/g8800312061322/

fwee スパグロウUVトーンアップベース 02 リッチグロウ 35ml

●＜ヘルスケア1位＞メディキューブAGE-RブースタープロX2ピンク(JT) 33,000円

SNSで話題の「ブースタープロ」がアップグレード。シートマスクと一緒に使えるマスクモードと２つの電極に異なるモードを組み合わせられるデュアルモードが追加され、自宅にいながら1台7役のケアが可能に。

https://www.loft.co.jp/store/g/g8800289467295/

メディキューブAGE-RブースタープロX2ピンク

【ロフト ネクストコスメ 2026SS TOP5】

●＜1位＞ReFa Aira WITH ローズゴールド(MTG) 3,520円

キューティクルを守りながら髪を美しく整え、ツヤとまとまりを与えるヘアコーム。

https://www.loft.co.jp/store/g/g4974011829546/

ReFa Aira WITH ローズゴールド

●＜2位＞ラクティフル モイストアップローション(ヤクルト) 4,290円

ヤクルト独自の研究から生まれた乳酸菌由来の保湿成分*6を配合したローション。

とろりとしたテクスチャーは肌にのせるとみずみずしい質感に変化し馴染みます。

https://www.loft.co.jp/store/g/g4903080907114/

ラクティフル モイストアップローション

●＜3位＞Yunth ピュアPDマスク 7枚入り(Aiロボティクス) 880円

話題の美容成分PDRN*２とアスタキサンチン*7を配合し、うるおいとハリを与えるシートマスク。

https://www.loft.co.jp/store/g/g4580785296547/

Yunth ピュアPDマスク 7枚入り

●＜4位＞RRRing フィックスユー グロウミスト(Rainmakers) 1,980円

メイクの仕上げにスプレーすることで密着させ、微細なパールが光を反射しツヤ感※４のある肌に。

https://www.loft.co.jp/store/g/g4570042587969/

RRRing フィックスユー グロウミスト

●＜５位＞Luarine ピュアグロウセラムUVプライマー(Rainmakers) 1,650円

プロフィギュアスケーターの本田真凜さんプロデュースのコスメブランドの、透明感とツヤを仕込むクリアピンクカラーのUV下地。SPF50+ PA++++。

https://www.loft.co.jp/store/g/g4570042587754/

Luarine ピュアグロウセラムUVプライマー

【ロフト ネクストコスメ カテゴリー別 ピックアップアイテム】

●＜ヘアケア＞Kaminii リッチモイスト ヘアミルク ホワイトティーの香り(ByUp) 1,980円

YouTuber「AYAMAR」さん監修のヘアケアブランド。軽い着け心地で毛先までまとまる髪に。

Kaminii リッチモイスト ヘアミルク ホワイトティーの香り

●＜スキンケア＞AESTURA アトバリア365 カプセルトナー(アモーレパシフィックジャパン) 2,200円

さらりとしたテクスチャーですばやく肌に馴染み、乾燥が気になる肌のキメを整える化粧水。

https://www.loft.co.jp/store/g/g8800283664188/

AESTURA アトバリア365 カプセルトナー

●＜メイクアップ＞CEZANNE トーンフィルターハイライト 01 (CEZANNE) 693円

しっとり感がありながらも肌にのせるとサラサラ質感のパウダーが溶け込むようにフィットするハイライター。

https://www.loft.co.jp/store/g/g4939553530299/

CEZANNE トーンフィルターハイライト 01

●＜メイクアップツール＞wakemake スパチュラワイドファンデーションブラシ(CJ Olive Young Japan) 1,980円

スパチュラの薄付き感と、メイクブラシの均等に広がる要素を併せ持つメイクブラシ。厚塗り感なく仕上がります。

https://www.loft.co.jp/store/g/g8809689211286/

wakemake スパチュラワイドファンデーションブラシ

●＜ヘルスケア＞サロニア フェイスカレントポインター(I-ne) 13,200円

程よい圧で気になる部分にアプローチするクッションスティックと、親指のような形状のかっさが顔のカーブにフィット。

https://www.loft.co.jp/store/g/g4571607694184/

サロニア フェイスカレントポインター

●＜ヘルスフーズ＞フライミール クッキー＆クリーム 1P(RAD) 486円

水を入れて振るだけで飲めるパウチタイプのプロテイン。ザクザクとしたクッキーの食感を楽しめます。

https://www.loft.co.jp/store/g/g8809859771404/

フライミール クッキー＆クリーム 1P

※１ツベルマグナツムエキス(保湿成分) ※２DNA-Na(保湿) ※３整肌成分 ※４メイクアップ効果による ※５乾燥による ※６乳酸菌培養液(牛乳)、ヒアルロン酸Na、加水分解ヒアルロン酸 ※7保湿成分