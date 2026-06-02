重いデスクトップPCをラクに移動幅・奥行きを自由に調整できるキャスター付きCPUスタンドを発売

サンワサプライ株式会社

サンワサプライ株式会社（本社：岡山市北区田町1-10-1、代表取締役社長 山田和範）は、設置するパソコンの大きさに合わせて幅と奥行きを自由に調整でき、スムーズな移動を可能にするキャスター付きCPUスタンド「CP-055」を6月下旬に発売予定です。

本製品は、ミドルタワーサイズをはじめとする様々なパソコンに対応し、しっかりと支えながらスムーズな移動を実現します。掃除や配線変更の際もパソコンを持ち上げる必要がなく、メンテナンスの負担を軽減します。丈夫なスチール製で安定性が高く、デスク周りを効率よく整理したい方におすすめです。

【掲載ページ】

品名：前後左右サイズ調整可能CPUスタンド

品番：CP-055 標準価格：9,350円（税抜き 8,500円）

製品ページ：https://www.sanwa.co.jp/product/syohin?code=CP-055

キャスター付きで、メンテナンスや掃除を快適に

重くて動かしにくいPCも、スタンドに設置することで手軽に移動。日々のメンテナンスがぐっと楽になります。前方キャスターにはストッパーが付いており、しっかりと固定することもできます。

PCに合わせて幅・奥行きを自由に調整

底面のツマミを緩めることで、幅と奥行きを無段階で調整することができます。

さまざまなサイズのPCにフィットし、買い替え時にも対応可能です。

スチール製で頑丈＆安定感抜群

厚手のスチールを採用し、最大50kgの重量を支える高耐荷重仕様。

ミドルタワーPCやゲーミングPCも安心して設置できます。

安全な角丸フレームを採用

角を丸く仕上げたデザインで、安心して使用できます。

両サイドに落下防止ガード付き

天板の両側にはガードが付いており、高い安定性で大切なPCを守ります。

床置きしないからホコリが入りにくい

PCを床から浮かせることで、ホコリの侵入を防止します。

設置面はフラットでPCを置きやすい

PCを置く面はフラットで、スムーズに設置できます。

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【関連ページ】

CPUスタンド・CPUボックス

https://www.sanwa.co.jp/product/desk_rack/cpustand/index.html

サンワサプライ直営サイト「サンワダイレクト」製品ページ

https://direct.sanwa.co.jp/ItemPage/CP-055

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