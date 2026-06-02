【ホテルニューグランド】2026 夏のカクテルフェア（バー シーガーディアンII／バー シーガーディアンIII）

日本ホテル株式会社

ホテルニューグランド（横浜市中区山下町10番地／総支配人 木曽博文）では、2026年7月1日（水）～

8月31日（月）までの期間、夏の夜を美しく彩る色鮮やかなカクテルを提供する『2026 夏のカクテルフェア』を開催します。

ホテルニューグランド「2026 夏のカクテルフェア」

本年は、夜のバータイムに映える真っ白なカクテルをハワイアンなティキグラスに入れてご提供する、

甘酸っぱくトロピカルな味わいが魅力の「ピニャコラーダレトロ」、マンゴーのフレッシュな甘さが際立つ「マンゴーフローズンダイキリ」、グラスにあしらった塩がスイカの瑞々しい甘さを引き立たせる「スイカソルティドッグ」の3種類をご用意しました。

夏の暑さを涼やかに潤すサマーカクテルをぜひご堪能ください。

提供期間 2026年7月1日（水）～8月31日（月）

価格 ピニャコラーダレトロ \3,036（税金・サービス料込）

マンゴーフローズンダイキリ \3,036（税金・サービス料込）

スイカソルティドッグ \3,036（税金・サービス料込）

公式HP https://www.hotel-newgrand.co.jp/menu/seaguardian2_cocktail-fair/

提供店舗 本館1階 バー シーガーディアンII 045-681-1841（代表）

そごう横浜店10階 バー シーガーディアンIII 045-465-5995（直通）

お問合せ 提供店舗 または レストランリザベーション課 045-681-1841（代表）

2026夏のカクテルフェア

ピニャコラーダレトロ \3,036（税サ込）

ホワイトラムをベースにパイナップルやレモンジュースを加えた甘酸っぱくトロピカルな味わいが魅力の一杯。夜のバータイムに映える真っ白なカクテルをハワイアンなティキグラスに入れてご提供しますので見た目にもレトロさとトロピカル感をお楽しみいただけます。

マンゴーフローズンダイキリ \3,036（税サ込）

旬のマンゴーの濃厚な甘さをお楽しみいただける一杯。

ホワイトラムをベースに、フレッシュのマンゴーの味わいが口いっぱいに広がります。

デザートのようにもお楽しみいただけるフルーティーな味わいが魅力です。

スイカソルティドッグ \3,036（税サ込）



瑞々しい清涼感ある味わいのスイカの甘さをグラスにあしらった塩が絶妙に引き立たせるウォッカベースのカクテル。すっきりとした味わいが心地よく広がる一杯です。

提供店舗

※写真左から：ピニャコラーダレトロ、マンゴーフローズンダイキリ、スイカソルティドッグ

本館1階 バー シーガーディアンII

重厚な雰囲気の中、濃密な大人の時間が流れていく英国調の正統派バー。

グラスの音と会話が静かに重なり合う社交場は、心をも酔わせる贅沢な空間です。サボイのカクテルブックに紹介されている世界的なカクテル「ヨコハマ」や日本生まれの「バンブー」など、味わい深いおもてなしとともにお楽しみ下さい。

本館1階 バー シーガーディアンII

そごう横浜店10階 バー シーガーディアンIII

ゆったりとしたソファに身をゆだねながらグラスを傾ける優雅な時間は、時が止まったかのような贅沢なひとときです。みなと横浜の美しい夜景を

眺めながらの空間で、大切な方とのいつもとは違う時間をお過ごしください。

ホテルニューグランド

そごう横浜店10階 バー シーガーディアンIII

1927年（昭和2年）に関東大震災の横浜復興のシンボルとしてヨーロッパスタイルの正統派ホテルとして開業しました。マッカーサー元帥やチャーリー・チャップリン、ベーブ・ルースなど、数多くの著名人に愛されてきた日本有数のクラシックホテルとして、歴史と伝統に培われた正統派のおもてなしでお客様をお迎えいたします。開業時より変わらぬ佇まいの本館は、1992年には横浜市歴史的建造物に指定、2007年には経済産業省が選んだ近代化産業遺産の認定を受けています。隣接するタワー館は1991年にオープン、客室は全室ハーバービューとなっており、横浜港の正面に面した客室からは、ベイブリッジや大桟橋、みなとみらいの夜景など、横浜の素晴らしい眺めを一望することができます。館内にはこだわりの美味しさを提供する多彩な6つのレストランやバー、ラウンジをご用意、ウェディングや各種パーティー、会議などにご利用いただける大小4つの宴会場を備えています。



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