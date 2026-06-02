仙台・広瀬通に新たな賑わいの拠点が誕生　企業所有地の再生「トモル広瀬通 PhilPark」がオープン

株式会社フィル・カンパニー

「まちのスキマを、『創造』で満たす。」というパーパスを掲げる、フィル・カンパニーグループ（中核企業：株式会社フィル・カンパニー 代表：外山晋吾 グループ本社：東京都中央区 以下、当グループ）が企画から設計・建築、テナント誘致まで手がけた「トモル広瀬通 PhilPark」（プロジェクト名：フィル・パーク仙台広瀬通駅前）が、宮城県仙台市青葉区にオープンいたしました。

本プロジェクトは、スーパーゼネコンの株式会社竹中工務店（本社：大阪市中央区、社長：丁野成人）が所有する土地を、当グループが「都市部における未利用・低利用資産の再生」を目指す取り組みとして活用し、実現したものです。

■建物周辺環境

※提案時のパース画像となり、実際の仕様とは異なることがあります。

本プロジェクトの前面道路の広瀬通は、東北自動車道の仙台宮城ICと仙台駅を結ぶ仙台市内の重要な東西交通軸となっています。近隣には高速バスや市営バスの停留所などの交通拠点もあり、多くのホテルが集積し、国内外の旅行客やビジネス客で賑わうエリアです。最寄りの仙台市地下鉄・南北線「広瀬通駅」から徒歩1分、JR仙台駅からも徒歩10分とアクセスが良い立地となっています。また、周辺には高級店が多く出店し、仙台市内でも特にこだわりのある目的来店型の店舗が集まる人気のエリアとなっており、平日・週末問わずハイセンスなファッションや、様々なジャンルのレストランを求める多くの人で賑わいを見せています。

■トモル広瀬通 PhilParkについて

本プロジェクトでは、竹中工務店が長年コインパーキングとして活用していた土地のポテンシャルを最大限に引きだし、より地域活性化に貢献できる活用を目指したものです。当社が周辺マーケティングから、企画・設計・施工・テナント誘致までを一貫して提案いたしました。特徴は、23台分（うち2台は月極）の駐車場機能を維持しながら、その上部空間を商業施設として活用した点にあります。

従来の駐車場収益を損なうことなく、空中店舗による賃料収入を上乗せすることで、土地活用の収益性を最大化し、都市部における高い利便性と、商業価値の向上を両立させています。

広瀬通に面した前面だけでなく、建物西側もガラス面を大きく採用することで通行者からの視認性が非常に高く、フィル・パークの特徴である1階が駐車場・2階以上が商業テナントという構成が、独特の浮遊感を演出しています。スケルトンでの引渡しによる内装の自由度に加え、2、3階部分には開放的なアプローチ空間を設けました。こだわりの飲食店はもちろん、物販、サービス、事務所など幅広いテナント様にご入居いただくことで、地域の賑わいに一層貢献してまいります。

物件名とロゴに込めた想い

「トモル」は「灯す（ともす）」から由来した名称。ガラス面の大きな2階・3階から溢れ出す光が、仙台広瀬通を照らす存在となり、テナント各社が共に輝き、地域を「明るく」していく希望のメッセージを込めています。

（建物オーナー：株式会社竹中工務店）

■入居テナント一覧・駐車場運営者

トモル広瀬通 PhilParkの物件ロゴ

三井のリパーク（コインパーキング運営）1階（オープン日：2026年３月）

三井不動産リアルティ東北株式会社が運営する、21台収容の利便性の高いコインパーキング。

従来の駐車場としての機能を維持・進化させることで、お車でお越しの方にも快適なアクセスを提供。上層階の商業テナントと連動し、エリアのさらなる活性化に貢献します。

BEHIVE.A（美容室）２階（オープン日：2026年4月）

1998年の創業以来、仙台市中心部で美容室事業を展開し、現在4店舗を運営するブランドサロン。

今回の出店は、ブランドの新たな展開における旗艦店と位置づけ、より多くのお客様へ上質なサービスを提供します。

すずや茶寮（菓子販売・カフェ）大衆酒場つばめの巣（居酒屋）2階（オープン日：2026年5月）

昼は「和カフェ」として、伝統的な和菓子をベースに現代的なアレンジを加えた上生菓子・季節菓子・仙台名物のずんだ菓子の販売と、抹茶・煎茶・ラテなどのドリンクとセットにしたイートインスタイルで営業。夜は「大衆酒場」として、地元の鮮魚や旬の食材を活かしたメニューを揃え、幅広い世代が気軽に足を運べる酒場を展開します。



EXone（エクステリア体験型ショールーム）3階（オープン日：2026年6月予定）

「DX×デザイン×顧客体験」をコンセプトに掲げ、VR・AIパース・バーチャル展示場など最新テクノロジーを駆使したエクステリア提案を行う体験型ショールーム。「テクノロジーとデザインの融合で、エクステリア選びを"体験"に変える」をブランドメッセージとし、東北エリアのフラッグシップ店舗として出店します。

■物件概要

所在地 ：宮城県仙台市青葉区本町2丁目2番4

交 通 ：仙台市地下鉄・南北線「広瀬通駅」から徒歩1分、JR仙台駅から徒歩10分

建築構造：重量鉄骨造3階建

敷地面積：622.42平方メートル

竣工日 ：2026年2月27日

【フィル・カンパニーグループ】

狭小地や変形地など、活用がむずかしい土地に価値を生み出す企画力。そして、その企画を実現する設計・施工から入居仲介、建物管理までをワンストップで提供できる体制が当グループの強みです。

駐車場の上部空間などを商業テナントビルとして活用する「フィル・パーク」と、ガレージ付賃貸住宅「プレミアムガレージハウス」の2つの主力商品を軸に事業を展開。「まちのスキマを、『創造』で満たす。」というパーパスのもと、日本全国の土地活用の課題（スキマ）に対し、地域ニーズに応じたオーダーメイドの空間ソリューションを提供することで、まちに賑わいを創出することを目指しています。

会社名 ：株式会社フィル・カンパニー

設立 ：2005年6月3日

代表者 ：外山 晋吾

所在地 ：東京都中央区築地三丁目1-12 フィル・パークTOKYO GINZA Shintomi Lab.

URL ：https://philcompany.jp/