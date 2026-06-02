【フジテレビ】『フジテレビONE プロ野球ニュース50周年記念ナイター』 神宮球場にて７月５日（日）開催！

株式会社フジテレビジョン『プロ野球ニュース』番組URL：https://otn.fujitv.co.jp/b_hp/100000093.html

どこよりもたっぷり、どこよりも詳しくプロ野球情報をお伝えする野球専門番組『プロ野球ニュース』（フジテレビONE/試合開催日 毎日23時～生放送）は、1976年の地上波の放送開始から今年で50周年を迎えた。これを記念し、７月５日（日）開催の「東京ヤクルトスワローズVS横浜DeNAベイスターズ戦」（＠明治神宮野球場）を『フジテレビONE プロ野球ニュース50周年記念ナイター！』と題し、冠協賛する。

■番組解説者を代表して大矢明彦、野村弘樹、真中満がファーストピッチセレモニーに登場！スペシャルトークも開催！

開催日：７月５日（日）

『プロ野球ニュース』番組URL：https://otn.fujitv.co.jp/b_hp/100000093.html

７月５日（日）に、『プロ野球ニュース』放送50周年を記念した冠試合『フジテレビONE プロ野球ニュース50周年記念ナイター』を明治神宮野球場にて開催する。試合開始直前に行われるファーストピッチセレモニーには、番組解説者の大矢明彦、野村弘樹、真中満の３名が登場。さらに、贈呈式では『プロ野球ニュース』で曜日MCを務める磯山さやか、稲村亜美がプレゼンターとして花を添える。

大矢明彦野村弘樹真中満

磯山さやか稲村亜美

■『プロ野球ニュース』５０周年を記念したスペシャル企画が番組でも、球場でも開催！

番組では視聴者25組50名を当日ご招待する記念キャンペーンを実施！応募方法は『プロ野球ニュース』番組放送中に表示される二次元コードからと、フジテレビONE/TWO/NEXT（ワンツーネクスト）公式Xのキャンペーンポストからの応募方法の２通りで、全応募者の中から抽選でご招待。

さらに明治神宮野球場にてドリンクを購入すると、先着で『プロ野球ニュース』おなじみの「今日のホームラン」ステッカーを数量限定で配布する(※配布対象のドリンク等は決まり次第お知らせします)ほか、オリジナルうちわの配布、ポスター掲出、CMの放映など、『プロ野球ニュース』50周年を記念した冠試合ならではの限定企画を多数ご用意している。

※『フジテレビONE プロ野球ニュース50周年記念ナイター』は当日の観戦チケットを購入することでも参加可能です。

キャンペーン１.：視聴者限定！放送中キャンペーン応募で無料ご招待プレゼント

■応募期間：６月２日（火）～６月14日（日）23時59分

■賞 品：７月５日（日）神宮球場で開催の東京ヤクルトVS横浜 DeNA戦ペアチケット

25組50名様

■応募方法：１.６月２日以降の『プロ野球ニュース』番組放送中に表示される二次元コードを読み取る

２.応募フォームに必要事項を記入して応募は完了

キャンペーン２.：誰でも参加可能！Xから応募で無料ご招待プレゼント

■応募期間：６月２日（火）～６月８日（月）23時59分

■賞 品：７月５日（日）神宮球場で開催の東京ヤクルトVS横浜 DeNA戦チケット(４名用テーブル

シート) ２組８名様

■応募方法：１.フジテレビONE/TWO/NEXT公式X（@fujitv_nexco）をフォロー

２.対象のキャンペーンツイートをリポストすれば応募は完了

■試合当日は特設ブースにて豪華キャンペーンや番組グッズ販売も実施！

この日限定で、球場内に「フジテレビONE 『プロ野球ニュース』」特設ブースが設置され、誰でも参加可能で番組グッズが必ずもらえる「フジテレビONEガラポン」や、フジテレビONEに新規視聴契約すると、その場で豪華賞品が当たる「PREMIUM抽選」に挑戦できる。

また同ブースには物販コーナーも登場。『プロ野球ニュース』50周年記念のオリジナルグッズ「番組オリジナルタオル(今日のホームラン)」を販売するほか、フジテレビONEの新規視聴契約先着特典または当日の抽選賞品として「解説者アクリルスタンド(23種ランダム)」がもらえる限定ガチャガチャも楽しめる。

番組オリジナルタオル(今日のホームラン)解説者アクリルスタンド(23種ランダム)

■実施内容：

・フジテレビONEガラポン

誰でも参加可能(参加券は当日特設ブース前にて配布)。ハズレなしで『プロ野球ニュース』グッズが当たる。１等は番組解説者が一堂に会した寄せ書きサインなど、注目のラインナップ。

・PREMIUM抽選

当日にフジテレビONEに新規視聴契約した人が参加可能。ハズレなしで、プロ野球ニュース解説者の直筆サインボールや、神宮球場でのプロ野球観戦チケットなど豪華賞品をプレゼント。

・番組グッズ販売

『プロ野球ニュース』50周年記念のオリジナルグッズ「番組オリジナルタオル(今日のホームラン)」を販売。

＜注意事項＞

※予告なく企画を中止・変更する可能性があります。

※開催球場、開場・試合開始時刻等は変更になる可能性があります。

※配布物や賞品の数には限りがございますので無くなり次第終了とさせていただきます。

※本キャンペーンに関するお問い合わせはヤクルト球団、明治神宮野球場ではお受けいたしかねます。

※賞品の内容や画像はイメージです。賞品内容は仕様や内容が変更する場合があります

◇『フジテレビONE プロ野球ニュース50周年記念ナイター』 概要

■開催日程：７月５日（日）

16時30分 開場予定 18時試合開始予定

■開催場所：明治神宮野球場（東京都新宿区）

■対 戦：東京ヤクルトスワローズ VS 横浜DeNAベイスターズ

■U R L：https://www.yakult-swallows.co.jp/ （東京ヤクルトスワローズ公式サイト）

◇『プロ野球ニュース』 概要

■放 送 日 ：試合開催日 毎日23時～生放送

■U R L：https://otn.fujitv.co.jp/b_hp/100000093.html （番組紹介ページ）

◇ フジテレビONE 概要

東京ヤクルト主催試合を全戦完全生中継！さらに、「プロ野球ニュース」「競馬予想TV！」「ゲームセンターCX」「バカリゲム」「THEわれめDEポン」などオリジナルのスポーツ・バラエティがぎっしり！！