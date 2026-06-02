湿気が多いこの時期に！【ムアツ マットレス】ご購入のお客様にオリジナル除湿シートプレゼント：6月1日（月）より開始

昭和西川株式会社

発売55周年を迎えた「MuAtsu（ムアツ）」を中心にさまざまな寝具を提案する昭和西川株式会社（東京都中央区、代表：西川元一朗）は、ムアツ マットレスを税込38,500円以上お買い求めいただいたお客様に“オリジナル除湿シート”をプレゼントするキャンペーンをスタートいたしました。寝苦しさを感じる梅雨の湿気対策として、寝具を見直してみてはいかがでしょうか。

【キャンペーン概要】

実施期間：2026年6月1日（月）～なくなり次第終了

対象：ムアツ マットレス 税込38,500円以上の品をお買い求めいただいたお客様

対象店舗：全国のムアツ取り扱い店舗 ＊一部実施しない店舗もございます。ご了承ください。

内容：オリジナル除湿シートプレゼント（1台につき1枚）

発売55周年！「MuAtsu（ムアツ）」とは

30年MuAtsu XX \220,000（税込）～

独自の凹凸構造が体圧を分散し、血行を妨げにくく、理想的な寝姿勢を保ちます。

また、上層の凹凸構造や高通気ウレタンにより、高い通気性を実現。睡眠中蒸れにくく快適にお休みいただけます。＊タイプにより仕様が異なります。

さらに上層のウレタンフォームに「Ag+抗菌加工」を施し、寝具業界初となるSIAA認証を取得。側地は「抗菌防臭加工（ポリジン加工）」と、徹底した衛生加工を施しております。

【会社概要】

会社名：昭和西川株式会社

本社所在地：〒103-0007 東京都中央区日本橋浜町1-4-15

代表者：西川 元一朗

URL：https://www.showanishikawa.co.jp/