湿気が多いこの時期に！【ムアツ マットレス】ご購入のお客様にオリジナル除湿シートプレゼント：6月1日（月）より開始

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昭和西川株式会社

発売55周年を迎えた「MuAtsu（ムアツ）」を中心にさまざまな寝具を提案する昭和西川株式会社（東京都中央区、代表：西川元一朗）は、ムアツ マットレスを税込38,500円以上お買い求めいただいたお客様に“オリジナル除湿シート”をプレゼントするキャンペーンをスタートいたしました。寝苦しさを感じる梅雨の湿気対策として、寝具を見直してみてはいかがでしょうか。




【キャンペーン概要】


実施期間：2026年6月1日（月）～なくなり次第終了


対象：ムアツ マットレス 税込38,500円以上の品をお買い求めいただいたお客様


対象店舗：全国のムアツ取り扱い店舗　＊一部実施しない店舗もございます。ご了承ください。


内容：オリジナル除湿シートプレゼント（1台につき1枚）



発売55周年！「MuAtsu（ムアツ）」とは


30年MuAtsu XX　\220,000（税込）～

独自の凹凸構造が体圧を分散し、血行を妨げにくく、理想的な寝姿勢を保ちます。


また、上層の凹凸構造や高通気ウレタンにより、高い通気性を実現。睡眠中蒸れにくく快適にお休みいただけます。＊タイプにより仕様が異なります。


さらに上層のウレタンフォームに「Ag+抗菌加工」を施し、寝具業界初となるSIAA認証を取得。側地は「抗菌防臭加工（ポリジン加工）」と、徹底した衛生加工を施しております。







【会社概要】


会社名：昭和西川株式会社


本社所在地：〒103-0007　東京都中央区日本橋浜町1-4-15


代表者：西川 元一朗


URL：https://www.showanishikawa.co.jp/