琵琶湖マリオットホテル「白桃とジャンボレモンのかき氷 マスカルポーネのエスプーマ」を発売

森トラスト・ホテルズ＆リゾーツ株式会社

琵琶湖マリオットホテル（滋賀県守山市今浜町、総支配人：荒木義雄）は、2026年7月1日（水）から8月31日（月）まで、ホテル12階のレストラン「Grill & Dining G」にて、白桃と滋賀県・東近江産のジャンボレモンを使用したかき氷「白桃とジャンボレモンのかき氷 マスカルポーネのエスプーマ」を発売いたします。

「白桃とジャンボレモンのかき氷 マスカルポーネのエスプーマ」イメージ

夏の果実の魅力を重ね、見た目にも涼やかなかき氷をご用意いたしました。ふんわりと削った氷に、白桃の果肉を贅沢に散りばめ、口いっぱいに広がるやわらかな桃の甘み。そこへ東近江産のジャンボレモンの爽やかな風味を重ねることで生まれる、後味の心地よい軽やかな余韻が広がります。仕上げには、やさしいコクを添えるマスカルポーネのエスプーマをふんわりと重ねて、奥行きある味わいに。そしてトップにあしらった桃のマカロンが、華やかな印象を演出します。また、同期間で販売するピーチが主役のアフタヌーンティー「Peach Afternoon Tea with Rose Aroma」をご利用のお客様は、オプションメニューとしてこちらのミニサイズかき氷を追加料金にてお楽しみいただけます。

湖面に映る夏景色と果実の味覚が織りなす、涼やかなひとときをお楽しみください。

■「白桃とジャンボレモンのかき氷 マスカルポーネのエスプーマ」について

透明感のあるグラスに重なり合う層による、味わいの移ろいが印象的なかき氷。滋賀県・東近江産のジャンボレモンのクリームやジュレ、パフェが織りなす軽やかさと奥行きが、一口ごとに異なる表情を引き出します。白桃の瑞々しい甘みが重なり合い、レモンの爽やかな余韻とともに心地よく広がります。トップのなめらかなエスプーマが全体を包み込み、立体的で調和のとれた味わいに。仕上げにあしらったバラを散りばめたメレンゲが、軽やかな食感とともに洗練された印象を添えます。

「白桃とジャンボレモンのかき氷 マスカルポーネのエスプーマ」イメージ

「Grill & Dining G」

「白桃とジャンボレモンのかき氷 マスカルポーネのエスプーマ」概要

期間：2026年7月1日（水）～8月31日（月）

時間：11:30～17:00

場所：レストラン「Grill & Dining G」(12階)

料金：1名様 2,800円

※上記料金は消費税・サービス料込みの料金です。

※記載のメニュー内容は変更になる場合がございます。

■同期間で販売中のアフタヌーンティーについて

「Peach Afternoon Tea with Rose Aroma」イメージオプションメニュー イメージ

2026年7月1日（水）から8月31日（月）まで、館内レストラン「Grill & Dining G」にて桃とバラの香りに浸るアフタヌーンティー「Peach Afternoon Tea with Rose Aroma」を発売。オプションメニューとして、ミニサイズの「白桃とジャンボレモンのかき氷 マスカルポーネのエスプーマ」を+1,000円（税金・サービス料込み）にてお楽しみいただけます。

詳しくは公式WEBサイトをご確認ください。

URL：https://www.biwakomarriott.com/restaurant/afternoon.html

＜ご予約・お問い合わせ先＞

琵琶湖マリオットホテル

TEL：077-585-6100 URL： https://www.biwako-marriott.com