マウザー、NXPの「Top Customer Count Asia 2025 Award」を初受賞

Mouser Electronics, Inc.

新製品投入（New Product Introduction: NPI）の業界リーダー(TM)として、イノベーションを推進するMouser Electronics(https://www.mouser.jp/)（マウザー・エレクトロニクス 本社：米国テキサス州マンスフィールド、以下マウザー）は、組み込みアプリケーション向け接続ソリューションの世界的リーダーであるNXP(R) Semiconductors(https://www.mouser.jp/manufacturer/nxp-semiconductors/)（本社：オランダ、アイントホーフェン、以下、NXP）より、「Top Customer Count Asia 2025 Award」を受賞しました。本アワードは、2025年にアジア太平洋地域で最も多くの新規・既存顧客への販売実績を達成し、NXPの顧客基盤拡大と主要市場における技術普及に大きく貢献したことを称えるものです。マウザーはこれまで一貫して、NXPの最新製品および先進技術を市場へ投入しており、なかでも自動車、産業機器、エッジAI分野に注力しています。また、強力な新製品導入（NPI）体制と効率的な在庫管理を背景に、アジア太平洋地域におけるNXPソリューションの市場導入と成長の加速に貢献しました。

■ NXP Semiconductors グローバルチャネルセールス＆インダストリアルソリューション担当シニアバイスプレジデントLuca Difalco氏コメント

「マウザーがアジア市場における顧客基盤拡大に大きく貢献したことを称え、『Top Customer Count Asia 2025 Award』を授与できることを大変嬉しく思います。新たな設計エンジニアや購買担当者との関係構築力に加え、高度な技術力と優れた業務遂行能力を兼ね備えたマウザーは、当社にとって非常に価値の高いディストリビューターです」

■ マウザーAPACマーケティング＆ビジネスディベロップメント担当バイスプレジデントのDaphne Tien氏コメント

「NXPからこのような賞をいただけたことは大変光栄であり、マウザーチーム全体の努力と献身の証だと感じています。重要なパートナー企業の一社であるNXPの最新技術を、今後も設計・開発に携わる技術者の皆様へ提供してまいります」

マウザーは、自動車、産業機器＆IoT、モバイル、通信インフラ市場向けの革新的なソリューション開発を支援するため、NXPの最新ソリューションを幅広く取り揃えています。

マウザーが取り扱う幅広いNXP製品の詳細については、こちらをご覧ください。

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マウザー・エレクトロニクスは、提携する大手メーカーの新製品のいち早い販売に注力する、半導体と電子部品の正規代理店です。世界中の電子設計技術者とバイヤーに向けて、当社のウェブサイト Mouser.com は、多言語・多通貨に対応し、1,200を超える取り扱い電子部品ブランドから680万点以上の製品を掲載しています。世界28カ所のサポート拠点には、現地の言語、通貨、時間帯で対応できる熟練したカスタマーサービススタッフを配置しています。

また、米国テキサス州ダラスに、9万平方メートル（東京ドームの約2倍）におよぶ最新鋭の物流センターを整備し、223の国と地域の65万人以上のお客様に向けて製品を発送しています。詳しくは、http://www.mouser.jp をご覧ください。

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