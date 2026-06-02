とっとりふるさと大使　武尊さんへ「鳥取県チャンピオン栄誉賞」を授与

鳥取県

鳥取県は、2026年６月１日（月）、ANAクラウンプラザホテル米子（鳥取県米子市）で開催された「武尊引退記念パーティーin米子」にてとっとりふるさと大使の武尊さんへ「鳥取県チャンピオン栄誉賞」を授与しました。

「鳥取県チャンピオン栄誉賞」は、専門分野で世界の頂点を極める等輝かしい成績を収めた選手等に対して表彰し、その栄誉及び功績を顕彰することを目的に、令和８年５月２７日に創設し、武尊さんが第１号の受賞者となります。

武尊さんは、平成３０年にK-1史上初の３階級制覇を達成されたほか、令和８年４月29日に開催された現役ラストマッチ ONEフライ級キックボクシング暫定世界王者決定戦でタイのロッタン・ジットムアンノン選手を５ラウンド２分２２秒で倒し、TKO勝利という有終の美を飾り、その功績をたたえるためこのたび授与する運びとなりました。

引退記念パーティーには、地元で応援してくれた協賛企業や個人、空手道場、キックボクシングジムなどの関係者約180名超が一堂に会し武尊さんを迎えました。

チャンピオンベルトを持って登場した武尊さんは「急遽決まったにもかかわらず、想像の８倍ぐらいの方に来ていただきうれしい（笑）みなさんの応援のおかげでベルトを取ることがきました。ありがとうございます。」とユーモアを交えて挨拶し会場は笑顔に包まれました。

続いて、『鳥取県チャンピオン栄誉賞』の授与式では、平井知事が「我らが武尊さんが帰ってきました。本当におかえりなさい！ありがとう～！先ほどチャンピオンベルトを持たせてもらいましたが想像の８倍ぐらい重かったです（笑）」と会場を沸かせ、「平成２６年にとっとりふるさと大使になっていただいてから、平成２７年、２８年、３０年とＫ-１３階級制覇が続き世界のスターになられました。その間ずっと私たちふるさとに対する思いを持ち続けていただいたことに感謝しかないし、奇跡だと思っています。試合は離れても私たちふるさとは武尊選手を忘れることはありません。武尊選手こそが私たちの“ヤマトタケル”そのものだと思っています。」と祝辞を述べました。

そして知事から武尊さんへ「鳥取県チャンピオン栄誉賞」の表彰状と、記念品として鳥取和牛のミスジ肉（腕、肩部分）5.2２２キログラム（パンチによる５ラウンド２分２２秒TKO勝利にかけて）をお渡ししました。

武尊さんは今後について、「地元のたくさんの自然、食、やさしい人たちのおかげで格闘技に集中できた。今後は、格闘技への恩返しに加えて、地元を盛り上げられるようなＰＲもしていきたい。また、子どもたちに夢は叶うということを伝え、世界に羽ばたいていってほしい」と語り、最後に「ふるさとはもちろん大好きです」と笑顔でコメントしました。