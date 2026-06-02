Gap、環境の日に向けてサステナブル素材とブランド独自の節水技術を採用した新コレクションを提案

ギャップジャパン株式会社

1969年にアメリカ・サンフランシスコで創業以来、世界的なカジュアルファッションブランドとして、常にモダンなアメリカンカジュアルを提案し続けるGap(ギャップ)。

毎年6月5日は、地球環境を保護することを意識する日として環境基本法によって定められた環境の日。より持続可能な社会を目指すために、Gapではリサイクル素材の使用や、Washwell(TM)を通じて製造工程における水使用量削減を継続的に進めるなど、環境負荷低減に取り組んでいます。

Gapは、環境の日に向け、サステナブル素材および従来比20％の水使用量を削減する独自の節水技術「Washwell(TM)」を採用した新コレクションを展開しています。環境に配慮した素材を取り入れながら、Gapのアイコニックなデニムやシャツ、スウェットなどを現代的に再構築し、洗練されたデザインとサステナビリティを両立した多彩なラインナップを全国のGapストアおよび公式オンラインストアで販売しています。

ウィメンズでは、「Washwell(TM)」を採用した、取り外し可能なベルトがアクセントのキュロット丈デニムや、インナーをドッキングしたストリートスタイルに最適なバギーデニムが登場します。さらに、リサイクル素材を使用したクロップド丈のギンガムチェック柄タンクトップや、ヘルシーな肌見せを叶えるアイレットデザインのスウェットなど、環境への配慮とトレンド性を兼ね備えたアイテムをラインナップします。

メンズでは、「Washwell(TM)」を採用したクラシカルなリジットデニムのプルオンパンツをはじめ、Gap創業当時の丸みを帯びたバブルロゴを胸元にあしらった半袖デニムシャツ、リサイクル素材を使用したオーバーサイズロゴスウェットTシャツや、スタイリングのアクセントになるソックスなども展開します。

キッズでは、ガールズに「Washwell(TM)」を採用したタイダイ柄のデニムショーツ、ボーイズには軽やかで動きやすいリサイクルナイロン素材のシャツを展開。ベビーでは、トドラーガールズにリサイクルポリエステルを使用したチェリーモチーフのスイムウェア、トドラーボーイズには快適な穿き心地のデニムショーツが「Washwell(TM)」素材で登場します。

主要アイテム ※価格は全て税込み

Women’s

・ハイライズ ベルト キュロット バレルデニム (\7,990): ブランド独自の節水技術「Washwell(TM)」を採用。取り外し可能なベルトがアクセントのキュロット丈デニム。

・ミッドライズ スーパーライト プルオン バギーデニム (\9,990): ブランド独自の節水技術「Washwell(TM)」を採用。インナードッキングのデザインで、トレンド感のあるストリートスタイルに最適。ライトインディゴとダークインディゴの2色展開。

・ギンガムチェック デニム クロップド シェルタンクトップ(\9,990): リサイクルポリエステル8%、リサイクルコットン5%を使用。ギンガムチェックのクロップド丈トップス。※オンライン限定販売

・ヴィンテージソフト オーバーサイズ アイレット クロップド スウェットシャツ(\12,900): リサイクルポリエステル8%、リサイクルコットン5%を使用。アイレットデザインが特徴で、ヘルシーな肌見せスタイルを叶えるクルーネックスウェット。

Men’s

・スーパーバギー イージーウエストデニム (\9,990): ブランド独自の節水技術「Washwell(TM)」を採用。着込むほどに風合いが増す、クラシカルなリジッドデニムのプルオンタイプ。

・デニム オーバーサイズ ストレートヘムシャツ(\8,990): ブランド独自の節水技術「Washwell(TM)」を採用。ポケットにGap創業当時の丸みを帯びたバブルロゴを施したデニムシャツ。

・ヴィンテージソフト フレンチテリー オーバーサイズ GAPロゴ スウェットシャツ(\6,990): リサイクルポリエステルを23%使用。GAPロゴを配したオーバーサイズのスウェット半袖シャツ。グレー、ブラック、レッド、ブルーの4色展開。

・ラグビーストライプ GAPロゴ クルーソックス(\1,290):リサイクルポリエステルを10%使用した、コーディネートのアクセントになるストライプソックス。※オンライン限定販売

Kids & Baby

・【キッズガールズ】ハイライズ タイダイ デニム イージーウエスト ショートパンツ (\7,990): ブランドの節水技術「Washwell(TM)」を採用したタイダイ柄デニムショートパンツ。※110～160cm

・【キッズボーイズ】リサイクル100％ リラックスフィット カラーブロック ナイロンシャツ (\4,990): リサイクルナイロン100％使用した軽くて動きやすい半袖シャツ。※110～160cm

・【トドラーガールズ】チェリーギンガムチェック 2ピース スイムウェア (\5,990):リサイクルポリエステルを使用。UVカット機能を備えたスイムウェア。※70～110cm、オンライン限定販売

・【トドラーボーイズ】プルオン ルーズフィット デニム スウェットショートパンツ (\3,990): ブランドの節水技術「Washwell(TM)」を採用。柔らかく快適な履き心地のデニムショートパンツ。※70～110cm

Gapの最新Summer 2026コレクションは、全国のGapストアと公式オンラインストアで販売を開始しています。

Gap公式オンラインストア

https://www.gap.co.jp/(https://www.gap.co.jp/?tid=gjme001651)

Gapの取り組みはこちらから：

https://www.gap.co.jp/gap-for-good

Gapについて

Gapはアメリカンカジュアルスタイルのアイコンとして世界中に知られるブランドです。1969年にサンフランシスコで創業したGapは、愛されるエッセンシャルアイテムを創り出し、個性を称えるカルチャーを反映したエクスペリエンスを生み出すことで、オリジナリティを支持しています。Gapは、GapKids、babyGap、Gap Maternity、 GapBody、GapFitといったコレクションに加え、GapStudioの限定コレクションやGapXを通じたパートナーブランドとの限定コレクションを展開するアパレルとアクセサリーのブランドです。また、価格重視のお客様に向けてGap OutletとGap Factory Store向けに特別にデザインされたコレクションも提供しています。Gapは世界有数の専門小売企業、Gap Inc. （NYSE: GAP）の社名を冠したブランドであり、世界各地で展開するオンラインストアおよび直営店ならびにフランチャイズ店を通じ、お客様に商品とサービスをお届けしています。さらに詳しい情報はgap.co.jp(https://www.gap.co.jp/)にアクセスしてください。