【ライブ配信/Zoom】「世界における再生医療及び足場材料の研究開発現状」セミナー開催！2026年7月1日（水）主催：(株)シーエムシー・リサーチ

株式会社シーエムシー・リサーチ





主催：(株)シーエムシー・リサーチ（https://cmcre.com/）より、

注目のライブ配信セミナー（見逃し配信付）開催のお知らせです。

🎓 講師：陳 国平 先生（グループリーダー）

物質・材料研究機構 機能性材料研究拠点

📆 開催日時：2026年7月1日（水）13:30～16:30

🖥️ Zoom配信 + 見逃しアーカイブ配信あり（資料付）

💬 テーマ：

「世界における再生医療及び足場材料の研究開発現状」

――細胞足場設計・生体材料・3D組織再生技術の最新動向を体系的に理解し、再生医療実装への課題と展望を学ぶ

受講料

・一般：44,000円（税込）

・メルマガ会員：39,600円（税込）

・アカデミック：26,400円（税込）

📺 ご都合の合わない方も安心！

ライブ配信後に【見逃し配信（期間限定）】をご視聴いただけます。

詳細・お申込みはこちら： :https://cmcre.com/archives/143687/

🧠 質疑応答の時間もございます。

研究・業務での活用に向け、ぜひご参加ください！





【セミナーで得られる知識】

・再生医療における足場材料の役割と基礎知識

・生体吸収性高分子・天然高分子・ECM足場材料の特徴

・細胞接着・増殖・分化制御技術

・足場材料の構造設計および機能評価法

・3Dプリンティングなど最新製造技術

・軟骨・骨・皮膚・心臓・肝臓などへの応用事例

・中国を含む世界の研究開発動向

・次世代再生医療材料の開発方向性

【セミナー対象者】

・足場材料技術について体系的に学びたい方

・再生医療関連の研究開発担当者

・細胞足場や組織再生技術に課題を抱える方

・バイオマテリアル分野の技術者・研究者

・医療機器・材料メーカーの開発担当者

・本テーマに関心のある方





1）セミナーテーマ及び開催日時

テーマ：

世界における再生医療及び足場材料の研究開発現状

開催日時：

2026年7月1日（水）13：30～16：30

参 加 費：

44,000円（税込） ※ 資料付・見逃し配信付

＊ メルマガ登録者は39,600円（税込）

＊ アカデミック価格は26,400円（税込）

講 師：

陳 国平 先生

物質・材料研究機構 機能性材料研究拠点 グループリーダー





【セミナー趣旨】

再生医療において、足場材料は細胞を三次元的に分布させ、特定の形状を賦与しつつ、再生のためのスペースを提供するための支持体として重要な役割を果たしている。また、足場材料は、細胞の接着、増殖から基質産生へ向かうように細胞の分化を制御できること、高い生体親和性、機械強度など、実に様々な性質が要求される。加えて、理想的な組織再生を行うためには、増殖した細胞と産生された細胞外マトリックスが組織化し、新しい生体組織が形成される段階で多孔質材料は新しい組織に置換されることが望ましい。そのために生体吸収性高分子の足場材料はよく用いられている。本セミナーでは、再生医療の足場材料の研究開発に関する基礎及び最先端の成果について解説する。





※本セミナーは、当日ビデオ会議ツール「Zoom」を使ったライブ配信セミナーとなります。推奨環境は当該ツールをご参照ください。後日、視聴用のURLを別途メールにてご連絡いたします。

★受講中の録音・撮影等は固くお断りいたします。

💡 見逃し配信あり（期間限定）

・当該ウェビナーにお申込みいただいた場合には、サービスとしてZOOMを使用した「見逃し配信」を合わせて提供いたします。

・見逃し配信では、ウェビナーの録画動画を一定期間視聴可能です。

・ウェビナーを復習したい方、当日の受講が難しい方、期間内であれば動画を何度も視聴可能です。 2）申し込み方法

シーエムシー・リサーチの当該セミナーサイトからお申し込みください。

折り返し、視聴用のURLを別途メールにてご連絡いたします。

お申し込みはこちら :https://cmcre.com/archives/143687/

3）セミナープログラムの紹介（途中休憩をはさみます）

1．再生医療の要素技術と現状

・ 再生医療の現状

・ 再生医療の要素技術

・ 細胞を取り囲む微小環境

・ 足場材料の役割



2．足場材料の必要条件

・ 足場材料の種類

・ 足場材料の必要条件

・ 細胞の機能制御

・ 幹細胞の分化制御

・ 生体適合性

・ 生体吸収性

・ 力学強度

・ 足場材料の機能評価



3．足場材料の現状

・ 足場材料の原材料

・ 生体吸収性合成高分子の足場材料

・ 天然高分子の足場材料

・ 細胞外マトリックス足場材料

・ 自家足場材料

・ 複合足場材料

・ 階層構造の足場材料

・ パターン化構造の足場材料



4．足場材料の作製技術

・ ポローゲンリーチング法

・ 相分離法

・ 乳濁液凍結乾燥法

・ 繊維融着法

・ 三次元プリンティング法

・ 氷微粒子法

・ 生体模倣型マトリックス材料の作製法

・ 自家足場材料の作製法

・ 複合多孔質材料の作製法



5．足場材料の組織再生への応用

・ 軟骨再生

・ 骨再生

・ 骨・軟骨再生

・ 皮膚再生

・ 筋肉再生

・ 心臓再生

・ 肝臓再生

・ 肺再生



6．中国における再生医療足場材料の研究開発の現状



7．今後の展望

4）講師紹介

【講師略歴】

陳 国平 先生

物質・材料研究機構 機能性材料研究拠点 グループリーダー

2000年10月～2004年3月 産業技術総合研究所 研究員、主任研究員

2004年4月～2006年12月 物質・材料研究機構 主幹研究員

2007年1月～現在 物質・材料研究機構 グループリーダー

2011年4月～2017年3月 MANA主任研究者・ユニット長

2013年10月～現在 筑波大学大学院 教授

2015年 英国王立化学会フェロー

2017年 AIMBEフェロー

2017年 国際バイオマテリアル学会連合フェロー

2023年 Biomaterials Advances Innovation Award受賞

2023年 TERMIS-AP Outstanding Scientist Award受賞

詳細を見る :https://cmcre.com/archives/143687/

5）近日開催ウェビナー（オンライン配信セミナー）のご案内

〇紙チラシ・DMの費用対効果を“説明できる”会社になる

― 紙施策を“配って終わり”にしない企画・導線・計測・改善 ―

2026年6月10日（水）13:30～16:30

https://cmcre.com/archives/142596/

〇半導体（IC）の製造工程と半導体用素部材の基本情報

～ 入門：半導体製造と素部材-前後工程から実装まで ～

2026年6月11日（木）13：00～16:30

https://cmcre.com/archives/143580/

〇高安全性・高性能化に向けたリチウムイオン電池の電池技術

― 材料・製造プロセス・電池解体からみる開発動向 ―

2026年6月12日（金）13:30～16:30

https://cmcre.com/archives/143409/

〇電池工場を活用しての電池技術者養成講座：第1回 リチウムイオン電池の製造技術-基礎編（三元系正極と黒鉛負極系）

2026年6月15日（月）～6月19日（金）

※当該講座は、宿泊を伴う5日間の実習講習講座です！

https://cmcre.com/archives/143540/

〇ディスプレイの超曲面化技術とペロブスカイト太陽電池への応用の可能性

～ 更にはナノ分解能外観検査機EDスコープ活用へ ～

2026年6月18日（木）13:30～16:30

https://cmcre.com/archives/143566/

〇ファインバブルの基礎と活用事例

2026年6月19日（金）13:30～16:30

https://cmcre.com/archives/142490/

〇よくわかる「硅素化学製品」の基本と応用 ～ 体系的に学ぶ、シリコンからシリコーンまで ～

2026年6月23日（火）13：00～16:30

https://cmcre.com/archives/143361/

〇メタノール社会の青写真 ～ カーボンニュートラルに向けて ～

2026年6月24日（水）13:30～16:30

https://cmcre.com/archives/142381/

〇サーキュラーエコノミーに対応するプラスチックのリサイクル、バイオマス利用、生分解性付与の動向

2026年6月25日（木）13:30～16:30

https://cmcre.com/archives/142503/

〇カーボンニュートラルのためのSOFC／SOEC技術

～ 基礎原理から最新評価技術まで ～

2026年6月26日（金）10:30～16:30

https://cmcre.com/archives/144558/

〇フッ素フリーで実現可能な撥水・撥油処理技術

ぬれの基礎と液体の滑落性を向上させるための表面設計指針と実例

2026年6月30日（火）13:30～16:30

https://cmcre.com/archives/138252/

〇世界における再生医療及び足場材料の研究開発現状

2026年7月1日（水）13:30～16:30

https://cmcre.com/archives/143687/

〇半導体パッケージ技術の基礎講座

～ パッケージ形態の変遷、製造工程と用いられる装置・材料、最新トレンドまで ～

2026年7月2日（木）13:30～16:30

https://cmcre.com/archives/143857/

〇生成AI時代の思考力：C3思考法 ～ 創造的・批判的思考法からプレゼン技法まで ～

2026年7月3日（金）10：30～16:30

https://cmcre.com/archives/144656/

〇半導体製造における後工程・実装・設計の基礎

2026年7月3日（金）13:30～16:30

https://cmcre.com/archives/144543/

☆開催予定のウェビナー一覧はこちら :https://cmcre.com/archives/2804/

先端技術情報や市場情報を提供している(株)シーエムシー・リサーチ（千代田区神田錦町：https://cmcre.com/）では、各種材料・化学品などの市場動向・技術動向のセミナーや書籍発行を行っております。

6）関連書籍のご案内☆発行書籍の一覧はこちら :https://cmcre.com/archives/category/cmc_all/

以上