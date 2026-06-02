「楽天市場」、AI活用による「楽天スーパーSALE」のお買い物体験を強化

楽天グループ株式会社

楽天グループ株式会社（以下「楽天」）が運営するインターネット・ショッピングモール「楽天市場」は、2026年6月4日（木）20:00より開催する大型セールイベント「楽天スーパーSALE」で、AIを活用したお買い物体験を強化します（注）。

ユーザーは、「Rakuten AI」を搭載した「楽天市場」のAIコンシェルジュとの対話および「ディスカバリーレコメンデーション」機能による発見という2つのAI機能を活用することで、膨大なセール対象商品の中から目的の商品を効率的に見つけられるだけでなく、ユーザーの興味・関心に最適化された商品とも出会えるようになり、より魅力的なお買い物体験が可能になります。

「楽天スーパーSALE」特設ページには新たに「Rakuten AI」のアイコンを設置し、AIコンシェルジュが最適なセール商品選びをサポートします。ユーザーは、例えば「夏のキャンプ用品を予算3万円以内で揃えたい」「子ども向けに人気の水遊びグッズを探したい」など具体的な用途や予算をテキストや音声を用いてAIに伝えることで、膨大なセール対象商品の中から希望に沿った商品を探し出すことができます。また「楽天スーパーSALE」のお得な活用法や、対象期間中にお買い物をしたショップ数に応じてポイントアップする「ショップ買いまわり」の攻略法なども、AIコンシェルジュを通じて手軽に相談することが可能です。さらに、「楽天市場」アプリの「探す」タブ内においては、ユーザー一人ひとりの興味・関心に合わせて商品の画像や動画、商品ページの情報を表示する「楽天市場」のAI機能「ディスカバリーレコメンデーション」により、ユーザーの潜在的な関心を掘り起こし、まだ見ぬ新たな商品との出会いを創出します。

楽天は、AI化を意味する造語「AI-nization（エーアイナイゼーション）」をテーマに掲げ、さらなる成長に向けてビジネスのあらゆる面でAI活用の推進に取り組んでいます。その一環として、これまでも「楽天市場」において、AI技術を活用した新たな買い物体験の創出に取り組んできましたが、今回の「楽天スーパーSALE」特設ページへの対応によりユーザーがよりスムーズに目的の商品に出会える環境づくりを推進します。

「楽天市場」は今後も、AI活用の推進により、一人ひとりのユーザーに最適化された、利便性の高い、楽しいお買い物体験を提供することを目指してまいります。

（注）「楽天スーパーSALE 楽天モバイルご利用者様限定！先行セール」は6月3日（水）20:00から6月4日（木）19:59まで開催します。

■「楽天スーパーSALE」概要

URL： https://event.rakuten.co.jp/campaign/supersale/

開催期間： 2026年6月4日（木）20:00～6月11日（木）1:59

※「楽天スーパーSALE 楽天モバイルご利用者様限定！先行セール」

開催期間： 2026年6月3日（水）20:00～6月4日（木）19:59

以 上