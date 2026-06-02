【27卒採用・終盤戦の母集団形成を解決】学生満足度・企業満足度90%超えの対面型マッチングイベント「JOB HUNT」が6月27日(土)に新宿で27卒ラスト開催を決定！

株式会社HRteam

新卒採用支援および就活マッチングイベントを運営する株式会社HRteam（本社：東京都渋谷区、代表取締役社長：上原 一輝、以下：HRteam）は、2027年卒（27卒）の新卒採用を目指す企業と学生を対象とした、対面型マッチングイベント「JOB HUNT」の今シーズン最後となる中規模イベントを、2026年6月27日（土）に東京・新宿にて開催いたします。

27卒中盤・後半戦における人事の課題を解決

現在、27卒の新卒採用市場は長期化の傾向にあり、中盤から後半戦にかけて「母集団形成が非常に難しくなっている」「ナビサイトや既存ツールだけでは、就活を継続している優秀な学生との接点が持てない」という人事担当者様のお声が急増しています。

さらに、他社の早期内定による「内定辞退」の補填や、夏採用に向けた新たな母集団の確保は急務となっています。

このような課題を解決すべく、HRteamでは今シーズン最後となる対面型マッチングイベント「JOB HUNT」を開催する運びとなりました。

本イベントでは、現在も高い就活意欲を持って能動的に動いている27卒学生と、企業をダイレクトにつなぎ、確度の高いスピードマッチングを提供いたします。

「JOB HUNT」の3つの特徴

JOB HUNT ラスト27卒イベント概要

▼ 資料請求はこちら :https://hr-team.co.jp/contact/?utm_source=prtimes&utm_medium=press_release&utm_campaign=202602残り枠に限りがございます。お早めにご相談ください。- 知名度に依存しない「対話型」スタイル「JOB HUNT」最大の特徴は、会社説明会のような一方的なプレゼンではなく、学生と膝を突き合わせて話す「対話」重視のスタイルです。企業の看板ではなく、「人」や「社風」で惹きつけることができるため、BtoB企業や中小・ベンチャー企業であっても、学生の志望度を劇的に高めることが可能です。- 選考接続率は平均35%を記録、「濃い」マッチング実績独自のマッチングノウハウと、意欲の高い学生の集客により、イベント参加後の選考接続率は平均35%を記録を記録しています。「母集団は集まるが、選考に進まない」という歩留まりの課題を解決し、効率的な採用活動を実現します。- 年間5000人・250回開催の圧倒的な経験値年間を通してほぼ毎日イベントを開催し、累計5000人以上の学生と接点を持ってきた運営チームがサポートします。出展に向けた戦略から当日のサポート、参加後のケアまで専任アドバイザーが付き、初めてのイベント出展でも安心してご参加いただけます。▼ 参加企業の声はこちら :https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000169.000015360.html

日時： 2026年6月27日（土）13:00～17:30

会場： 東京・新宿（※詳細な会場住所は参加企業様へ個別にご案内いたします）

参加学生数： 27卒学生 35名（予定）

参画企業数： 8社限定

主催： 株式会社HRteam

資料請求・ご相談はこちら :https://hr-team.co.jp/contact/?utm_source=prtimes&utm_medium=press_release&utm_campaign=202602

「JOB HUNT」について

JOB HUNT」は、企業と学生の深い相互理解を実現する小規模・対面型の新卒採用イベントです。

独自の集客ノウハウと、専任コンサルタントによる細やかな伴走サポートで、企業の採用課題解決と内定承諾までを強力にバックアップします。

お問い合わせ・資料請求

「新卒採用の母集団が足りない」「選考辞退や早期離職を減らしたい」という採用ご担当者様、経営者様に向けて、導入事例集や詳細資料を公開しております。

下記URLよりお気軽にお問い合わせください。

法人様向け窓口：

https://hr-team.co.jp/contact/(https://hr-team.co.jp/contact/?utm_source=prtimes&utm_medium=press_release&utm_campaign=202602)

会社概要

社名： 株式会社HRteam

URL： https://hr-team.co.jp

本社所在地：東京都渋谷区円山町3番6号 E・スペースタワー4階

代表取締役：上原 一輝

設立： 2013年1月

事業内容：人材紹介事業

採用コンサルティング事業

採用イベント事業

ソーシャルリクルーティング事業

採用関連事業