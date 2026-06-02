【全国1位の秘訣は環境整備！？】武蔵野が第63期経営計画発表会を開催！点検満点の事業部が圧倒的業績を達成。～環境整備と業績の相関を実証し「自走する組織」へ導く経営者アカデミーのノウハウを公開～

株式会社武蔵野第63期経営計画発表会の会場風景。年に一度、全社員が一堂に会し、次期の経営方針の共有や、年間表彰が行われます。

2026年5月、株式会社武蔵野は第63期を迎え、年に一度の「経営計画発表会」を盛大に開催いたしました。本発表会では、年間の功績を称える社長賞や優秀幹部賞、優秀社員賞の表彰が行われますが、そのフィナーレを飾るのが、最も栄誉ある「優秀事業部賞」です。

今年、この栄冠を手にしたのは「ライフケア杉並ステーション」でした。ここで明らかになったのが、当社代表取締役の小山が社長へ就任以来徹底している「環境整備」と「業績」の強固な関係性です。

●「環境整備」とは

単なる掃除や整理整頓ではありません。仕事のやり方や考え方を整え、無駄を排除する活動です。当社の環境整備点検における評価基準は「〇」か「×」のみ。「△」は存在しません。これは、お客様からの評価には「妥協（△）」がなく、常に「良いか悪いか」で判断されるという厳しいビジネスの現実と全く同じだからです。

今回、優秀事業部賞を獲得したライフケア杉並ステーションは、年間の環境整備点検において一度も「×」がつくことなく、満点を達成しました。全社の中で文句なしの1位として表彰台に上がった同事業部は、第62期の本業においても驚異的な実績を残しています。



具体的には、月間売り上げ1,400万円を達成し、全国96ステーション存在するダスキンライフケアの中で「全国1位」を獲得しました。また月商1,000万円以上を19ヶ月連続達成中。大口顧客による突発的な売上増加に頼るのではなく、定期的に繰り返し訪問するお客様の獲得にこだわった堅実な活動が実を結んだ結果です。さらに、新規サービスの問い合わせは月に30件近く（他ステーションの平均約10件の3倍）にのぼり、地域の介護関係者からも絶大な信頼を獲得しています。

これらの記録はもちろんですが、もっと驚くべきなのは同事業部の現場スタッフには正社員がおらず、パート組織であるという点です。パート組織でも「決められたことを決められたとおりに実行する訓練」ができているからこそ、本業で確かな実績を残し、他部門を押さえて堂々の優秀事業部賞を受賞しました。

一見すると、環境整備に時間を割くことは本業の営業活動や業務時間を削っているように思われがちです。しかし、日々の環境整備によって業務の質とサービスレベルが向上し、それが地域からの信頼やリピート顧客の獲得に繋がった今回の結果は、環境整備の徹底こそが「生産性を短期間で上げる、中小企業の仕組み化のやりかた」として最適であり、業績に直結することを完全に証明しました。

株式会社武蔵野は、「経営計画書」と「環境整備」を経営の根幹に据え、組織力強化を徹底しています。この自社で実証済みのノウハウを、経営コンサルティング事業を通じて全国の企業様へ展開しております。

「社長がいなくても現場が回る仕組み化の具体的な方法を知りたい」

「継続的な業績アップを実現する経営コンサルの選び方は？」

こうした中小企業経営者の皆様の切実な課題に対し、株式会社武蔵野が提供する「経営者アカデミー(R)」では、環境整備や経営計画書を用いた実践的な導入支援を行っています。理論だけでなく、ダスキンライフケア全国1位という結果をはじめとする、現場で証明された「生きたノウハウ」を提供することで、属人化を脱却し、社員が自ら考え行動する「自走する組織」への変革を強力にサポートいたします。

環境整備による組織風土の改革と、経営計画書による方針の徹底。この両輪を回すことで、株式会社武蔵野および経営者アカデミー(R)は、日本全国の中小企業の持続的な成長と業績アップに貢献してまいります。

■ 株式会社武蔵野コーポレートサイト

https://www.musashino.co.jp/

■ 経営者アカデミー(R) サービス詳細・経営コンサルティング（株式会社武蔵野）

https://www.m-keiei.jp/

【本件に関する問合せ先】

企業名：株式会社武蔵野

担当者名：落合桃果

TEL：0120-85-6340

E-mail：market@musashino.jp